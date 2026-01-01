Equity Trust Company is een toonaangevende financiële dienstverlener die gespecialiseerd is in zelfbelegde IRA’s. Video is een belangrijk middel voor klantbetrokkenheid en educatie binnen de sector. Jesse Briley, Senior Manager of Marketing Engagement bij Equity Trust, leidt een team dat zich toelegt op het produceren van overtuigende content via diverse kanalen om hun doelgroep effectief te bereiken.

Toen hij de groeiende invloed van video erkende, stelde Jesse ambitieuze doelen om hun videoproductie uit te breiden. Om de videoproductie te verhogen, zocht het bedrijf naar innovatieve oplossingen om de efficiëntie te verbeteren en de contentcreatie op te schalen. HeyGen bood een transformerende oplossing, waardoor Equity Trust zijn workflow kon stroomlijnen en de inzet van middelen kon optimaliseren.

Het overwinnen van beperkte middelen en efficiëntieproblemen

Een belangrijke uitdaging waren de beperkte middelen, waardoor het moeilijk was om videocontent te produceren in de hoeveelheid en kwaliteit die zij voor ogen hadden. Bovendien kostte het maken van professionele video’s veel tijd en inspanning, vooral wanneer de Director of Education van het bedrijf erbij betrokken moest zijn. Als zeer gewilde inhoudsexpert had de director maar beperkte beschikbaarheid voor video-opnames.

“Het volume aan content dat teams produceren lijkt elk jaar toe te nemen om relevant en concurrerend te blijven,” zei Jesse. “Schaalbaarheid is belangrijk en contentteams hebben een groeiende set tools nodig die automatisering en efficiëntie mogelijk maken, waaronder het steeds vaker inzetten van AI.”

Het team moest ook voldoen aan de hoge verwachtingen van hun publiek, dat professioneel en authentiek materiaal eiste. De video’s moesten de toewijding van Equity Trust aan kwaliteit weerspiegelen zonder “door AI gegenereerd” over te komen, omdat het behouden van vertrouwen en geloofwaardigheid bij de kijkers van het grootste belang was. Deze uitdagingen benadrukten de noodzaak van een beter schaalbare, efficiënte oplossing om de videoproductiedoelen van het team te ondersteunen en het vertrouwen van hun publiek te behouden.

HeyGen benutten voor schaalbare, authentieke videocontent

Equity Trust ontdekte HeyGen tijdens een online zoektocht en besloot de innovatieve AI-videomogelijkheden te testen. Voor Jesse en zijn team was het experiment erop gericht te bepalen of door AI gegenereerde video’s konden voldoen aan hun doelen: het produceren van hoogwaardige, schaalbare content, het verkorten van de productietijd en het verminderen van de afhankelijkheid van middelen, terwijl de authenticiteit behouden blijft om het vertrouwen van het publiek te waarborgen.

In slechts één uur tijd creëerde het team een digitale avatar van hun Director of Education, waarbij zijn stem en visuele aanwezigheid werden vastgelegd. Hierdoor kon Equity Trust educatieve video’s van professionele kwaliteit produceren voor sociale media, interne trainingen en klantbetrokkenheid, zonder dat de directe betrokkenheid en tijd van de directeur nodig waren. Door knelpunten te verminderen en een consistente kwaliteit te waarborgen, opende deze innovatieve aanpak nieuwe mogelijkheden voor schaalbare en authentieke contentcreatie.

“Met HeyGen konden we korte, pakkende video’s maken die toch een professionele kwaliteit behielden. Het was vooral effectief voor social media,” zei Jesse. “De schaalbaarheid die het bood, was een echte gamechanger voor ons team.”

Videoproductie transformeren met AI-gedreven oplossingen

Na de eerste tests en enkele verfijningen heeft Equity Trust HeyGen met succes geïntegreerd in het contentcreatieproces. De resultaten waren aanzienlijk:

Tijdsbesparing : Voor HeyGen kostte het produceren van één enkele video meer dan vijf uur werk. Met HeyGen werd hetzelfde resultaat in enkele minuten behaald, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogde.

: Voor HeyGen kostte het produceren van één enkele video meer dan vijf uur werk. Met HeyGen werd hetzelfde resultaat in enkele minuten behaald, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogde. Contentvolume : Het team heeft binnen korte tijd 12 video's gemaakt, een prestatie die voorheen onhaalbaar was vanwege beperkte middelen.

: Het team heeft binnen korte tijd 12 video's gemaakt, een prestatie die voorheen onhaalbaar was vanwege beperkte middelen. Veelzijdigheid: De door AI aangestuurde video’s werden ingezet op meerdere kanalen, waaronder TikTok, YouTube Shorts en Instagram Reels. Hoewel ze in de eerste plaats op klanten waren gericht, werden de video’s ook gebruikt voor interne trainingen.

“HeyGen is de toekomst van schaalbare contentcreatie,” zei Jesse. “Voor kleine teams of zelfs individuele makers zijn AI-tools zoals HeyGen onvervangbaar.”

Door gebruik te maken van de AI-mogelijkheden van HeyGen kon Equity Trust content afstemmen op specifieke doelgroeppsegmenten en experimenteren met verschillende avatars om aan te sluiten bij diverse demografieën. Het vermogen van het platform om videoproductie efficiënt op te schalen zonder de interne middelen te belasten, sluit aan bij de langetermijndoelen van het team en zorgt ervoor dat zij aan de groeiende vraag kunnen voldoen.

Naarmate AI-technologie zich verder ontwikkelt, laat de ervaring van Equity Trust zien hoe transformerend tools als HeyGen kunnen zijn voor moderne marketingteams.