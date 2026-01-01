Al meer dan 150 jaar is Sibelco een wereldwijd toonaangevend bedrijf in materiaalsoplossingen, gespecialiseerd in de winning en verwerking van industriële mineralen. Met het hoofdkantoor in België en activiteiten over de hele wereld, waaronder Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië, zet Sibelco zich in voor duurzaamheid en innovatie, en verbetert het voortdurend zijn processen en producten om in te spelen op de veranderende behoeften van klanten en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren.

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager bij Sibelco, vertelde hoe het traditionele proces voor het maken van interne trainingsvideo’s vaak maanden aan productietijd in beslag neemt. Met HeyGen heeft zijn team de efficiëntie echter aanzienlijk verhoogd, waardoor hun inspanningen beter aansluiten bij de missie van het bedrijf om veilige en informatieve trainingsmaterialen te leveren die het productieproces binnen de toeleveringsketen vereenvoudigen.

De uitdaging

In het verleden was het maken van video’s een grote uitdaging voor het trainingsteam van Sibelco. Het regelen van acteurs, het reizen naar verschillende fysieke locaties over de hele wereld en het monteren en aanpassen van elke video voor verschillende talen kostte veel tijd en middelen. Deze traditionele aanpak belastte niet alleen hun budget, maar belemmerde ook het vermogen van het team om video’s efficiënt en effectief te produceren.

Nieuwsgierig naar AI-tools die kosten konden verlagen en de productietijd konden verkorten, ontdekte het Learning & Development-team van Jean-Marie HeyGen, dat hun workflow volledig transformeerde. Het team hoefde geen acteurs meer dagenlang naar de studio te halen om video’s op te nemen, wat tijd en energie bespaarde. Met HeyGen kunnen updates van hun content snel worden doorgevoerd, zodat trainingsmateriaal altijd aansluit bij de actuele richtlijnen en procedures.

De oplossing

De integratie van de levensechte AI‑avatars van HeyGen en tekst-naar-spraak functies heeft de trainingsprocessen van Sibelco ingrijpend veranderd, waardoor hun afhankelijkheid van externe leveranciers is verminderd. Door video’s intern te produceren, kreeg het team meer controle over de content, wat leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen en het in staat stelde hun productieteam om zelf video’s te maken.

Deze nieuwe workflow heeft niet alleen de processen van Sibelco gestroomlijnd, maar hen ook in staat gesteld om op grotere schaal trainingsvideo’s van studiokwaliteit te produceren, waarmee medewerkers worden voorzien van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om hun werk veilig en efficiënt uit te voeren. Door het productieproces te stroomlijnen, kan het L&D-team van Jean-Marie snel content ontwikkelen die is afgestemd op specifieke trainingsbehoeften. Dit zorgt ervoor dat medewerkers consistente en duidelijke instructies ontvangen, waardoor de kans op fouten afneemt en hun algehele prestaties verbeteren. Hierdoor wordt niet alleen aan de trainingsvereisten voldaan, maar wordt ook een cultuur van veiligheid en efficiëntie in de hele organisatie bevorderd.

‍

De resultaten

In minder dan zes maanden heeft Sibelco de tijd die nodig is om interne trainingsvideo’s te produceren volledig getransformeerd. De kosten voor videoproductie zijn drastisch gedaald, waardoor het team 1.000 euro kan besparen voor slechts één minuut aan trainingscontent. Daarnaast heeft hun team HeyGen ingezet om het potentieel van AI aan hun collega’s te laten zien, wat van onschatbare waarde is geweest om de transformerende mogelijkheden van AI binnen Sibelco te benadrukken.

Bovendien heeft het gebruik van HeyGen hen in staat gesteld het aantal video’s dat zij produceren en uitbrengen aanzienlijk te vergroten. Deze verandering heeft een veel bredere groep mensen de mogelijkheid gegeven om te innoveren en te creëren, zelfs degenen zonder uitgebreide video-expertise. Hun team kan nu bestaande content efficiënt bijwerken en hoogwaardige trainingsmaterialen produceren zonder hun budgetten te overschrijden.

‍

“Met HeyGen worden dingen minder complex en intuïtiever. Hoewel het gebruik van AI intimiderend kan zijn, maakt de workflow met HeyGen het eenvoudig om je weg te vinden en kan ons team tijd en geld besparen, terwijl we de medewerkers van Sibelco veilig houden.”

Jean-Marie Petit

Digital Learning Manager bij Sibelco