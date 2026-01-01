Als het gaat om onderzoek doen en nauwkeurig voorspellen hoe nieuwe medicijnen in het menselijk lichaam zullen reageren, spelen hulpmiddelen een cruciale rol bij het verkorten van doorlooptijden en het verminderen van faalpercentages. Daar komt farmaceutische simulatiesoftware om de hoek kijken, die geneesmiddelenontdekking, ontwikkelingsonderzoek en regelgevende indieningen ondersteunt.

We spraken met een partij die een reeks simulatiegestuurde software aanbiedt om te voorspellen hoe medicijnen zich in het lichaam gedragen en om zorgprofessionals te trainen. Met nauwkeurigere voorspellingen kunnen onderzoekers zich richten op het ontwikkelen van veiligere en effectievere behandelingen, waardoor een traditioneel kostbaar en onzeker proces wordt gestroomlijnd. Hun teams richten zich op het creëren van middelen die niet alleen informeren, maar gebruikers ook in staat stellen om klinische studieprotocollen en best practices volledig onder de knie te krijgen.

Met de hulp van HeyGen wist het productieteam voor simulatiesoftware de levertijd van hun video’s met de helft te verkorten, waardoor consultatie- en trainingsvideo’s aanzienlijk werden verbeterd. HeyGen is van cruciaal belang geweest om het team in staat te stellen de grenzen van levensreddende technologie en onderzoek te verleggen, wat uiteindelijk de ontwikkeling van medicijnen versnelt en bijdraagt aan de ontdekking van baanbrekende behandelingen.

De uitdaging

De uitdaging waar hun productieteam voor stond, was de hoge kosten en de aanzienlijke tijd die gepaard gaan met traditionele videoproductie.

Het team ontwikkelt trainingsmodules in simulatiestijl voor de medische sector. Elke module bevat 50 tot 100 video’s en vergt tot twee weken per module om locaties te zoeken, een productieteam in te huren en het film- en montageproces te organiseren.

Voordat ze met HeyGen werkten, had het productieteam te maken met tijdrovende knelpunten in het film- en montageproces, zoals het verkeerd uitspreken van complexe medische termen en merknamen van medicijnen. Dit leidde er vaak toe dat er extra tijd en geld nodig was om modulevideo’s opnieuw op te nemen. Daarnaast stond zijn team voor een onmogelijke keuze bij het vertalen van content voor internationale klanten: óf het budget verdubbelen om een nasynchronisatiefunctie te gebruiken die de acteurs niet natuurgetrouw nabootst, óf vijf extra weken uittrekken om alles opnieuw te filmen in een andere taal.

Om dit uitgebreide en kostbare proces aan te pakken, wendden ze zich tot HeyGen.

De oplossing

Dankzij de levensechte avatars van HeyGen hoeft het productieteam niet langer voortdurend modules opnieuw op te nemen. In plaats daarvan heeft het team een nieuwe workflowintegratie opgezet tussen de API van HeyGen en hun contenttool, waardoor gebruikers levensechte avatars aan hun videomodules kunnen toevoegen.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld, in plaats van te worstelen met het inhuren van acteurs met een medische achtergrond, scripts maken voor avatars in HeyGen om een correcte uitspraak van complexe medische terminologie en namen van geneesmiddelen te garanderen.

Daarnaast kunnen ze binnen enkele minuten van taal wisselen met behulp van HeyGen’s text-to-speech-functie, waarmee bedrijven video’s kunnen lokaliseren naar meer dan 175 talen en dialecten.

Voorheen had het productieteam vijf weken nodig om het opnameproces voor verschillende talen af te ronden. Met HeyGen is dat proces teruggebracht tot slechts één dag.

De resultaten

Na slechts drie maanden gebruik van HeyGen heeft hun productieteam aanzienlijke verlagingen van de productiekosten en duidelijke verbeteringen in de efficiëntie gerealiseerd.

Ze hebben hun videolevertijd met 50% teruggebracht – van 12 weken naar 6 weken – door de noodzaak voor nieuwe opnames, videomontage of extra effecten om talen op elkaar af te stemmen weg te nemen. Deze efficiëntie stelt hun team in staat meer projecten aan te nemen en hun klantenbestand uit te breiden zonder te hoeven opschalen.

Nu kan hun team de behoeften aan studioproductie uitbesteden aan HeyGen, waardoor het team de kosten voor de productie­studio kan verlagen met 80%.

“Als je kosten wilt verlagen en de ontwikkeling van content wilt versnellen, is HeyGen jouw oplossing. Naarmate de software zich ontwikkelt en verbetert, worden de avatars steeds realistischer. We hebben concurrenten geprobeerd, maar de avatars die daar werden gebruikt waren minder levensecht en presteerden niet zo goed als wat we nu zien met HeyGen. Met HeyGen is het moeilijk te zien dat het een avatar is, en onze klanten hebben nog steeds het gevoel dat ze dezelfde waarde krijgen.”

Director Technische Levering bij Simulations Software