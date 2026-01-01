Hoe HeyGen Rosetta Stone leerde vertalen met AI-video

SECTOR:Enterprise
Afdeling:Lokalisatie
Locatie:🌍 Harrisonburg, Virginia
Rosetta Stone, opgericht in 1992, maakt gebruik van cloudgebaseerde technologie om alle leerlingen te helpen meer dan 30 talen te lezen, schrijven en spreken. Om advertenties te lokaliseren, gebruikte Rosetta Stone de AI-videotranslatietechnologie van HeyGen om advertentiecreaties te vertalen naar het Spaans, Frans, Duits en Italiaans.

Met HeyGen konden ze op kosteneffectieve wijze betaalde advertenties uitbreiden naar extra markten en zorgen voor meer betrokkenheid en hogere conversieratio’s:

  • 75% kortere productietijd en lagere kosten in vergelijking met handmatige vertaling
  • 13% hogere doorklikratio voor gelokaliseerde versies
  • 9% hogere verkoopconversie bij niet-Engelstalige kijkers
  • Vijfvoudige stijging van de return on ad spend (ROAS) in de Spaanse, Franse en Duitse markten

