Copient.ai is een geavanceerd AI-trainingsplatform dat realistische, ongescripte klantinteracties simuleert in een veilige omgeving voor wendbare verkooptraining. Salesleiders weten dat het cruciaal is dat hun teams de materialen begrijpen en ze zo goed kennen dat ze gesprekken kunnen leiden, discovery calls kunnen voeren en producten vol vertrouwen kunnen demonstreren. Helaas zijn video’s en quizzen niet altijd voldoende. Verkoopteams hebben een manier nodig om ongescripte rollenspellen op schaal uit te voeren, met alle specifieke nuances die het team in praktijksituaties zal tegenkomen.

Om die winnende combinatie te creëren, had Copient.ai een partner nodig die meer interactieve, boeiende en schaalbare salestraining kon bieden om in recordtijd zakelijke impact te realiseren. Op dat moment combineerde Copient.ai zijn conversationele AI-technologie met de interactieve avatars van HeyGen, waardoor het de concurrentie voorbleef en de manier transformeerde waarop salesteams leren en zich aanpassen in het huidige, snel veranderende klimaat.

“We concurreren actief met een groeiend aantal bedrijven dat probeert het rollenspel-op-schaalprobleem op te lossen, maar dankzij ons werk met HeyGen lopen wij voor op de rest.”



De nieuwste en beste ontwikkelingen communiceren in een complexe omgeving

Copient.ai begon als een interne trainingsoplossing voor Copient Health, een zorgbedrijf dat machine learning inzet om de efficiëntie en bedrijfsvoering in ziekenhuizen en operatiecentra in het hele land te verbeteren. De oprichters zagen van dichtbij hoe moeilijk het voor salesvertegenwoordigers was om zich het complexe landschap van technologieverkoop in de zorg eigen te maken. Als antwoord op deze uitdaging bouwde het team een chatgebaseerde trainingstool om het trainingsproces te versnellen, die uiteindelijk uitgroeide tot Copient.ai. Nu verandert het de manier waarop salestraining wordt gegeven in sectoren die veel verder reiken dan alleen de gezondheidszorg.

Wat Copient.ai onderscheidt van traditionele platforms voor verkooptraining, is het vermogen om hyperrealistische verkoopsituaties te simuleren via conversationele AI. Hierdoor kunnen verkoopteams ongescriptte rollenspellen voeren die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften van het bedrijf, inclusief gedetailleerde koperspersona’s, diepgaande productkennis en configureerbare verkoopmethodologieën, zodat ze beter zijn voorbereid op de echte wereld. Toen het moment daar was om de tekstgebaseerde ervaring naar een volledig meeslepende ervaring te tillen, waarin salesmedewerkers een AI-avatar konden zien en ermee konden communiceren, voldeed geen enkele oplossing aan hun hoge verwachtingen en eisen voor een Copient.ai-avatar—totdat ze HeyGen ontdekten.

De virtuele trainer trainen met de AI-technologie van HeyGen

Vandaag integreert Copient.ai de interactieve avatars van HeyGen in zijn verkooptrainingsplatform, waardoor verkoopteams dynamische rollenspellen kunnen voeren, hun pitches kunnen verfijnen en kunnen oefenen met het omgaan met bezwaren. Het platform maakt gebruik van de emotioneel intelligente avatars van HeyGen om hyperrealistische simulaties te creëren, waarin salesmedewerkers consistente, rubricagegestuurde evaluaties en coaching over hun prestaties ontvangen. Het zijn bovendien niet alleen verkoopteams die Copient.ai gebruiken. Een groeiend aantal topuniversitaire businessprogramma’s zet Copient.ai in om rollenspellen op te schalen en zo professionele businessstudenten voor te bereiden op een carrière in de verkoop. De geautomatiseerde rollenspellen met realtime evaluatie en coaching zijn van onschatbare waarde gebleken, vooral in grote collegezalen met meer dan 200 studenten, waar één-op-één coaching minder praktisch is.

“Wanneer we Copient.ai leveren aan onze klanten, vooral universiteiten, hanteren zij een zeer strikte rubric om elke interactie te beoordelen en ervoor te zorgen dat studenten consistente, onbevooroordeelde feedback en coaching krijgen,” zegt Josh Byrd, Chief Growth Officer bij Copient.ai. "Voor de komst van AI moesten professoren, onderwijsassistenten en medestudenten de rollenspellen en evaluaties persoonlijk of via een virtuele vergaderomgeving uitvoeren, wat allerlei complicaties met zich meebracht die de ervaring van studenten verminderden. We hebben een manier ontwikkeld om een betere studentenervaring te bieden, de consistentie te maximaliseren en vooringenomenheid weg te nemen.”

HeyGen’s interactieve avatars en emotionele mogelijkheden zorgen voor een realistischer gebruikerservaring, waardoor salesteams en studenten zich effectiever kunnen inzetten tijdens de trainingssessies.

Een perfecte score behalen in alle sectoren

Het succes van het platform blijkt uit de snelle adoptie: sinds de officiële lancering van Copient.ai op 1 september 2024 zijn er meer dan 14.000 rollenspellen voltooid bij 37 unieke klanten en telt het platform meer dan 500 actieve dagelijkse gebruikers. Keyton geeft aan dat gebruikers Copient.ai consequent omschrijven als “het beste trainingsplatform met realtime avatars dat er is.”

In het zeer competitieve circuit van universitaire verkoopwedstrijden maakten de teams die in de top vijf eindigden bij de International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, en de National Collegiate Sales Competition (NCSC) allemaal gebruik van Copient.ai als een integraal onderdeel van hun training. Vooraanstaande academische verkooponderzoekers werken ook samen met het bedrijf om de impact van conversationele AI op verkooptraining te analyseren.

Sinds de samenwerking met HeyGen laten de gegevens van Copient.ai zien dat gebruikers hun verkoopvaardigheden al na slechts vijf rollenspelsessies aanzienlijk verbeteren. Terwijl Copient.ai blijft groeien in uiteenlopende sectoren, van de gezondheidszorg tot het onderwijs en B2B-verkoop, is het cruciaal om avatars te hebben die zich kunnen aanpassen aan de unieke behoeften van zijn klanten. Met HeyGen is Copient.ai uitstekend gepositioneerd om verkoopteams en universiteiten over de hele wereld te versterken met conversatiegerichte AI-rollenspellen, evaluaties en coaching, zodat verkoopteams een maximale verkoopgereedheid bereiken.