UGC-videogenerator-app voor schaalbare advertentiecreaties
Maak opvallende UGC‑stijl video‑advertenties direct vanuit tekst met de ugc‑videogenerator van HeyGen. Produceer authentieke testimonials, productreviews en social proof‑video’s zonder makers in te huren of opnames te hoeven plannen. Schrijf je script, kies een presentator in creator‑stijl en genereer gepolijste UGC‑ads die er op elk platform natuurlijk en organisch uitzien en aanvoelen.
Functies van de UGC-videogenerator
Presentatoren in creator-stijl die echt aanvoelen
Kies uit meer dan 1.100 AI UGC-video presentatoren die zijn ontworpen om eruit te zien als alledaagse creators, niet als zakelijke woordvoerders. Elke presentator brengt je script tot leven met natuurlijke gezichtsuitdrukkingen, ontspannen gebaren en een authentieke manier van spreken die perfect past bij de ongepolijste, herkenbare stijl die doelgroepen verwachten van UGC-content. Combineer elke presentator met AI voice cloning om een consistente merkstem te behouden over tientallen advertentievarianten, zonder ook maar één opname te hoeven maken.
Direct advertentie-variatietesten op grote schaal
Genereer in enkele minuten tientallen UGC-advertentievarianten uit één script in plaats van in weken. Wissel van presentatoren, achtergronden, hooks en call-to-actions om creatieve ideeën te A/B-testen op verschillende platforms. HeyGen's text to video engine stelt performance marketeers in staat om door te bouwen op winnende concepten en continu nieuwe creatives te produceren voordat het publiek verzadigd raakt, zonder ook maar één creator opnieuw te hoeven briefen.
Meertalige UGC-advertenties zonder opnieuw te filmen
Breid je best presterende UGC‑advertenties direct uit naar nieuwe markten. HeyGen's AI Video Translator lokaliseert elke video in meer dan 175 talen met nauwkeurige AI lip sync en behoud van stemtimbre, zodat je vertaalde advertenties voor elke doelgroep natuurlijk klinken. Gebruik dezelfde winnende creatie in het Spaans, Japans, Portugees en tientallen andere talen vanuit één origineel.
Scriptgestuurde productie met volledige controle
Schrijf of plak je advertentietekst en HeyGen doet de rest. Gebruik de AI-videogenerator om tempo, toon, scèneovergangen en visuele accenten rechtstreeks vanuit je tekst te bepalen. Integreer AI-productplaatsing om producten op een natuurlijke manier in beeld te brengen, voeg merkgebonden achtergronden toe en gebruik de output van de ondertitelgenerator voor kijken zonder geluid op sociale media.
Platformklare export voor elk advertentiekanaal
Maak UGC‑videoadvertenties in precies het formaat dat elk platform vereist. Exporteer verticaal voor TikTok en Reels, vierkant voor feed‑ads en liggend voor YouTube‑pre‑roll. HeyGen levert HD‑ en 4K‑output met ingesloten ondertiteling, heldere audio en geoptimaliseerde bestandsgroottes, zodat je creatie direct klaar is om te uploaden naar advertentiebeheerders, zonder extra nabewerking of formaatconversie.
Gebruikssituaties
Productreviewvideo's voor e-commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Social proof-advertenties voor betaalde campagnes
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
TikTok- en Reels-advertentiecreatie
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
App- en SaaS-onboardingpromoties
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Influencer-stijl merkcontent
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Gelokaliseerde advertentiecontent voor wereldwijde markten
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Hoe het werkt
Maak UGC-stijl video-advertenties in vier stappen, van advertentieconcept tot platformklare creatie in enkele minuten.
Kies je formaat
Kies een UGC-advertentiesjabloon of begin helemaal opnieuw. Stel de beeldverhouding, visuele stijl en het type advertentie dat je wilt maken in. Het systeem zorgt voor een informele kadrering, natuurlijk licht en presentatie-instellingen in creatorstijl.
Schrijf je script
Schrijf of plak je advertentietekst. Bedenk de hook, de belangrijkste voordelen en je call-to-action. HeyGen analyseert je tekst op toon, tempo en scènestructuur om de presentatie te optimaliseren voor een authentieke UGC-stijl.
Kies je presentator
Blader door meer dan 1.100 creator‑style presentatoren en kies degene die het beste aansluit bij je doelgroep. Pas stem, spreekstijl en achtergrond aan zodat de advertentie natuurlijk en herkenbaar aanvoelt.
Genereren en exporteren
Render de definitieve UGC‑videoadvertentie. HeyGen synchroniseert de presentatie van de spreker, de visuals, ondertiteling en overgangen, en exporteert vervolgens een platformklaar bestand voor TikTok, Instagram, Facebook, YouTube of elke advertentiebeheerder.
Veelgestelde vragen
Wat is een UGC-videogenerator en hoe maakt deze advertenties?
Een UGC-videogenerator gebruikt AI om video-advertenties te maken die eruitzien en aanvoelen als user-generated content van echte creators. De versie van HeyGen laat je een script schrijven, kiezen uit meer dan 1.100 creators-stijl presentatoren en authentiek ogende testimonials, reviews en social proof-advertenties genereren, zonder iemand in te huren of iets op te nemen.
Zullen de UGC-advertenties er authentiek genoeg uitzien om goed te presteren op social media?
Ja. De presentatoren van HeyGen zijn speciaal ontworpen voor het UGC‑format, met informele gebaren, natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en een herkenbare manier van spreken die lijkt op hoe echte creators voor de camera praten. In combinatie met casual achtergronden en een conversatiestijl in de scripts sluit het resultaat perfect aan bij de organische look & feel waar doelgroepen op TikTok, Instagram en Facebook op reageren.
Hoeveel advertentievarianten kan ik maken met één script?
Er is geen vaste limiet. Je kunt presentatoren, achtergronden, hooks en calls-to-action wisselen om zoveel varianten te maken als jouw teststrategie nodig heeft. De meeste teams produceren 10 tot 50 varianten per concept in één sessie, allemaal binnen enkele minuten klaar voor A/B‑tests op advertentieplatformen, in plaats van de weken die traditionele UGC‑productie kost.
Kan ik mijn eigen product toevoegen aan de UGC-videoadvertentie?
Ja. HeyGen ondersteunt AI-productplaatsing waarmee je je product op een natuurlijke manier in het videobeeld kunt laten verschijnen. Je kunt ook gebruikmaken van branded overlays, logo’s en aangepaste achtergronden om de zichtbaarheid van je product hoog te houden, terwijl de authentieke, door creators geleide stijl behouden blijft.
Hoe verhoudt het maken van UGC-video’s zich tot het inhuren van echte creators?
Het inhuren van creators kost doorgaans tussen de $200 en $2.000+ per video, en brengt contracten, het opsturen van producten, revisierondes en doorlooptijden van 2 tot 4 weken met zich mee. HeyGen maakt vergelijkbare UGC-stijl content in enkele minuten tegen een fractie van de kosten, met onbeperkte revisies en de mogelijkheid om direct op te schalen naar tientallen varianten. Jij behoudt de volledige creatieve controle zonder externe relaties te hoeven beheren.
Kan ik mijn best presterende UGC-advertenties naar andere talen vertalen?
Absoluut. HeyGen's videotranslator lokaliseert elke UGC-advertentie naar meer dan 175 talen met natuurlijke stemkloning en gesynchroniseerde lipbewegingen. Je best presterende Engelse advertentie kan worden ingezet in het Spaans, Duits, Japans, Portugees en meer, zonder opnieuw te hoeven filmen of lokale makers voor elke markt in te huren.
Welke advertentieplatforms en -formaten ondersteunt de UGC-videogenerator?
HeyGen exporteert UGC-advertenties in alle belangrijke formaten: verticaal 9:16 voor TikTok en Instagram Reels, vierkant 1:1 voor feed‑plaatsingen en liggend 16:9 voor YouTube en display. De output is beschikbaar in HD en 4K met ingesloten ondertiteling, heldere audio en geoptimaliseerde bestandsgroottes die klaar zijn voor directe upload naar Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads en andere platforms.
Is HeyGen gratis te gebruiken voor het maken van UGC‑videoadvertenties?
HeyGen biedt een gratis abonnement zonder creditcard waarmee je UGC‑videoadvertenties kunt maken en de kernfuncties kunt verkennen. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand geven toegang tot extra creator‑stijl presentatoren, langere videoduur, AI voice cloning en toegang tot de volledige bibliotheek met UGC‑templates en aanpassingsmogelijkheden.
Kan ik een UGC-videogenerator gebruiken voor testimonial-advertenties zonder echte klanten?
Ja. Je kunt testimonialscripts schrijven op basis van de waardeproposities van je product en deze combineren met diverse creators als presentatoren om social proof-advertenties te maken. Veel performance-marketingteams gebruiken deze aanpak om verschillende boodschapshoeken te testen voordat ze investeren in gefilmde klantgetuigenissen, en schalen vervolgens de winnende concepten op in hun campagnes.
Hoe zorg ik ervoor dat mijn AI-gegenereerde UGC-advertenties opvallen tussen die van concurrenten?
Richt je op sterke hooks in de eerste twee seconden, gebruik scripts die weerspiegelen hoe echte klanten over je product praten en test meerdere presentatiestijlen bij je doelgroep. HeyGen's AI video editor laat je het tempo verfijnen, trending audiostijlen toevoegen en visuele elementen aanpassen, zodat elke advertentie natuurlijk aanvoelt op het platform waarop hij wordt weergegeven.
