HeyGen을 사용하면 영상 제작 속도가 획기적으로 빨라져 직접적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 느린 편집 과정이나 제작 팀과의 반복적인 커뮤니케이션에 의존하는 대신, 사용자는 템플릿과 직관적인 도구를 활용해 몇 분 만에 영상을 만들어낼 수 있습니다. 스크립트를 바꾸거나, 언어를 전환하거나, 브랜딩을 업데이트하더라도 처음부터 다시 시작할 필요 없이 빠르고 쉽게 수정할 수 있습니다. 이러한 효율성 덕분에 청구 시간은 줄어들고 지연이 최소화되어, 팀이 민첩성을 유지하면서도 예산을 효율적으로 관리할 수 있습니다.AI 비디오 메이커이러한 효율성 덕분에 청구 시간은 줄어들고 지연이 최소화되어, 팀이 민첩성을 유지하면서도 예산을 효율적으로 관리할 수 있습니다.