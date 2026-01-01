카메라 없이도, 당신의 시장을 대표하는 신뢰받는 얼굴이 되세요
부동산은 신뢰로 움직이고, 신뢰는 꾸준한 존재감에서 나옵니다. 당신의 얼굴, 목소리, 그리고 지역 전문성을 매주 시장에 노출되는 영상으로 바꾸세요. 카메라, 촬영팀, 편집 실력 없이도 가능합니다.
에이전트
제작된 동영상 수
언어 및 방언
당신이 주인공이 되는, 시장이 필요로 하는 모든 영상 포맷
매물 하이라이트, 시장 동향 업데이트, 동네 가이드, 에이전트 소개 영상까지, 모두 기본으로 준비되어 있습니다. 형식만 골라 주세요. 그러면 HeyGen이 당신의 목소리가 담긴 완성된 영상으로 만들어 바로 게시할 수 있게 해줍니다.
세 단계로 완성하는
당신을 닮은 영상
1단계 - 직접 녹화하기
카메라 앞에서 15초만 촬영하세요. HeyGen이 당신의 얼굴, 목소리, 그리고 말하는 스타일까지 모두 캡처합니다. 어떤 휴대폰이든, 어떤 배경이든 상관없습니다.
2단계 - 형식을 선택하세요
필요한 영상 유형을 선택하세요: 매물 하이라이트, 시장 동향 업데이트, 동네 가이드, 또는 에이전트 소개 영상. 스크립트는 저희가 대신 작성해 드립니다.
3단계 - 게시하기
완성된 영상을 검토하고 필요한 수정을 한 뒤, 타깃 시장에 공유하세요. Instagram, Facebook 또는 YouTube용 형식으로 제공됩니다.
제작 비용 없이 일관된 영상 제작
영상이 중심이 된 세상에서, 집을 내놓는 주인의 75%는 영상을 활용하는 에이전트와 함께 일하길 선호합니다. 하지만 문제는 영상이 기술적으로 어렵다는 점이 아닙니다. 매주 빠짐없이 영상에 등장하려면, 카메라 앞에서의 부담감은 물론 시간, 예산, 에너지까지 계속해서 소모된다는 점이 진짜 문제입니다.
제작 장벽
시간도, 촬영팀도, 장비도, 편집 실력도 없죠. 부동산 매물 영상 하나 만드는 데만 반나절이 훌쩍 지나갑니다.
자신감 장벽
매일 카메라 앞에 서고 싶지도 않고, 그렇게 하다 번아웃되는 것도 원치 않죠. 당신은 배우가 아니라 에이전트니까요.
유통 장벽
모든 플랫폼에는 그에 맞는 버전이 필요합니다. 인스타그램, 유튜브, 틱톡, 그리고 이메일까지. 영상 하나만으로는 충분하지 않습니다.
신뢰의 장벽
AI로 대충 만든 콘텐츠는 신뢰도를 떨어뜨립니다. 신뢰를 쌓으려면, 가짜처럼 보이는 영상은 차라리 영상이 없는 것보다 더 나쁩니다.
진짜 현지 전문가처럼 등장하세요
당신의 진짜 모습을 보여 주며 비즈니스를 성장시키세요. HeyGen for Real Estate는 실제 중개인의 업무 방식에 맞춰 설계되어, 눈에 띄기 위해 애쓰는 일이 더 이상 본업과 경쟁하지 않도록 도와줍니다.
꾸준히 나타나세요
부동산의 핵심은 인간관계입니다. 최고의 에이전트가 이기는 이유는, 사람들이 필요하기 전에 이미 그들을 알고 있기 때문이죠. 당신의 얼굴, 목소리, 그리고 지역 전문성을 꾸준한 영상 콘텐츠로 바꾸어, ‘사람들 앞에 나타나는 일’이 더 이상 실제 일을 하는 것과 경쟁하지 않도록 하세요.
부동산을 위해 설계되었습니다
에이전트들이 이미 만들고 있는 영상부터 시작하세요: 매물 하이라이트, 시장 동향 업데이트, 동네 가이드, 에이전트 소개 영상까지. 빈 화면도, 억지로 내 콘텐츠에 끼워 맞춰야 하는 일반적인 템플릿도 아닙니다. 부동산 업계에서 이미 활용 중인 형식 그대로 활용하면 됩니다.
HeyGen 화이트 글러브
HeyGen White Glove 서비스를 이용하면 영상 제작의 처음부터 끝까지 모두 대신해 드립니다. 저희에게 메시지만 보내 주세요. 함께 기획하고, 다듬고, 영상을 완성해 드립니다. 매주 영상을 게시해, 여러분의 시장에서 구매자들이 알아보고 신뢰하는 얼굴이 되세요.
AI가 만든 조잡한 콘텐츠가 아니라 바로 ‘당신’입니다
당신의 평판이 걸려 있는 만큼, 영상 속 모습과 목소리는 실제의 당신과 같아야 합니다. 당신의 얼굴이 곧 당신의 브랜드이며, 그 브랜드를 안전하게 확장하게 해 주는 것은 바로 ‘리얼리즘’입니다. G2에서 ‘가장 현실적인 아바타 1위’로 선정된 HeyGen과 함께라면, 고객이 보게 되는 에이전트는 바로 당신 자신입니다.
당신의 존재감을, 대규모로
당신이 올리는 모든 게시물에는 당신의 평판이 걸려 있습니다. 당신처럼 보이거나 들리지 않는 평범한 AI 콘텐츠는 차라리 아무것도 올리지 않는 것보다 더 나쁩니다. 부동산을 위한 HeyGen은 단 하나의 기준을 바탕으로 만들어졌습니다. 이 콘텐츠가 정말 ‘나’처럼 느껴지는가 하는 것입니다.
당신의 시장이 기다려온 영상들
이미 에이전트들이 만들고 있는 포맷부터 시작하세요. 빈 캔버스도, 무엇을 올려야 할지 감으로만 고민할 필요도 없습니다.
쉽게 기억에 남도록 유지하세요
반복적으로 제공되는 아바타 영상으로 지역 시장 통계를 콘텐츠로 바꿔, 카메라 앞에 앉을 필요 없이 매주 또는 매달 손쉽게 발송해 당신의 인맥에게 최신 정보를 전하고 항상 기억에 남게 하세요.