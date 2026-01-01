다음에 적합합니다:

프리미엄 또는 고급 매물을 보유한 에이전트, 하이프로덕션 브랜드를 구축하려는 브로커리지, 그리고 붐비는 소셜 피드 속에서 시각적으로 돋보이는 콘텐츠를 만들고 싶은 모든 에이전트에게 적합합니다.

기회

대부분의 매물 영상은 휴대폰으로 촬영되거나, 촬영 한 번에 수백 달러가 드는 비디오그래퍼에게 외주를 맡깁니다. HeyGen으로 제작한 시네마틱 홈 투어는 Seedance 2 기반의 Avatar Shots를 활용해, 매물의 개성과 어울리는 시각적으로 뛰어난 장면 속에 아바타를 배치함으로써, 훨씬 적은 비용과 시간으로 영화 수준의 퀄리티를 제공합니다.

결과물은 제대로 된 프로덕션처럼 보입니다. 이 과정은 몇 분이면 끝납니다.

모범 사례:

장면을 매물의 특성과 맞추세요. Generating Looks를 사용해 Avatar Shots에 현대적이고 미니멀한 스타일, 아늑하고 전통적인 스타일, 해안가 스타일, 도심 스타일 등 매물의 분위기를 구체적으로 전달하세요. 배경은 실제 집처럼 느껴져야 합니다.

Generating Looks를 사용해 Avatar Shots에 현대적이고 미니멀한 스타일, 아늑하고 전통적인 스타일, 해안가 스타일, 도심 스타일 등 매물의 분위기를 구체적으로 전달하세요. 배경은 실제 집처럼 느껴져야 합니다. 아바타 내레이션을 실제 매물 영상과 함께 구성하세요. 시네마틱 요소가 본격적으로 등장하기 전에, 실제 매물 사진이나 AI로 생성한 외관 B-롤 위에 Avatar Shot을 레이어링해 잠재 구매자가 실제 부동산에 몰입할 수 있도록 하세요.

시네마틱 요소가 본격적으로 등장하기 전에, 실제 매물 사진이나 AI로 생성한 외관 B-롤 위에 Avatar Shot을 레이어링해 잠재 구매자가 실제 부동산에 몰입할 수 있도록 하세요. 내레이션에 화면 속 화면 기능을 활용하세요. 부동산 영상이 배경에서 재생되는 동안 아바타를 화면 속 화면 내레이션으로 계속 노출하세요. 프레임을 지나치게 차지하지 않으면서도 당신의 존재감을 유지해 줍니다.

부동산 영상이 배경에서 재생되는 동안 아바타를 화면 속 화면 내레이션으로 계속 노출하세요. 프레임을 지나치게 차지하지 않으면서도 당신의 존재감을 유지해 줍니다. 프리미엄 느낌을 유지하세요. 시네마틱 홈 투어 영상에는 텍스트가 가득한 오버레이나 빠른 컷 전환이 어울리지 않습니다. 화면이 스스로 말할 수 있도록 여유를 주세요. 느린 전환과 깔끔한 자막을 사용하세요.

시네마틱 홈 투어 영상에는 텍스트가 가득한 오버레이나 빠른 컷 전환이 어울리지 않습니다. 화면이 스스로 말할 수 있도록 여유를 주세요. 느린 전환과 깔끔한 자막을 사용하세요. 라이프스타일을 앞세우세요.상세 정보보다 먼저 이 집이 주는 느낌을 보여주세요. 채광, 공간감, 동네의 분위기처럼요. 구매자는 먼저 감정으로 결정합니다.

주요 기능:

Avatar Shots (Seedance 2): 텍스트 프롬프트만으로 생성되는 영화급 아바타 장면으로, 시네마틱한 홈 투어 제작을 위한 핵심 도구입니다

룩 생성: 텍스트 프롬프트만으로 아바타의 배경과 환경을 매물의 분위기와 특징에 맞게 연출하세요

생성형 B-롤: AI Studio에서 텍스트 프롬프트만으로 (Sora 2 / Veo 3.1)을 활용해 부동산과 연관된 시네마틱 영상을 바로 생성하세요

디지털 트윈 / 아바타 V: 화면에 등장하는 내레이션용 디지털 분신

PIP(픽처 인 픽처) 레이아웃: 부동산 화면이 프레임을 가득 채우는 동안 아바타를 내레이션으로 계속 화면에 유지하세요

자동 편집: 아바타 내레이션을 입히기 전에 촬영된 워크스루 영상을 깔끔하게 정리하세요

동영상 번역: 국제 또는 다국어를 사용하는 구매자들을 위해 시네마틱 투어를 여러 언어로 제작하세요

전문가 팁

고급 부동산의 경우, 집의 미적 분위기(실내의 따뜻한 느낌, 외관 건축 스타일, 동네 라이프스타일)에 어울리는 아바타 샷을 3~4개 정도 생성한 뒤, 내레이션으로 강조하는 주요 장면 사이의 전환 컷으로 활용하세요. 촬영 팀 없이도 영상 전체가 완성도 높은 프로덕션처럼 보이게 해 줍니다.

고객 사례

크레이그 베로니는 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 활동하는 부동산 중개인으로, 노스 밴쿠버와 웨스트 밴쿠버, 그리고 밴쿠버 시 전역을 담당하고 있습니다. 부동산 일을 시작하기 전에는 10년이 넘는 기간 동안 영화와 TV 분야의 프로 배우로 활동했으며, 영상은 항상 그의 비즈니스의 핵심이었습니다.

화재와 홍수로 가족이 거의 1년 동안 집을 떠나야 하면서, 그의 영상 제작은 완전히 중단되었다.

"우리는 집을 떠나 지낸 지 약 아홉 달이 됐습니다. 저는 어떤 콘텐츠도 만들 수 없었어요. 장비도 없었습니다." 크레이그 베로니

그는 다른 에이전트들이 HeyGen을 활용해 AI 아바타로 새로운 소셜 채널을 키우는 것을 보고 처음에는 회의적이었습니다. 하지만 소규모 트레이닝 그룹에서 사흘 동안 자신의 디지털 트윈을 만들고, 작업 흐름을 다듬은 뒤, 첫 번째 인스타그램 릴을 게시했습니다.

"저는 영상으로 잘 알려져 있어서 정말 겁이 났어요. 사람们이 이걸 싫어할 거라고 생각했거든요." 크레이그 베로니

그 쌍둥이 아바타가 잘 작동한 이유는, 그가 직접 촬영한 고품질 영상으로 만들어졌고 이미 찍어둔 영상 라이브러리로 학습되어 그의 실제 외모와 말투, 몸짓을 그대로 담아냈기 때문입니다. 그는 여기에 전문적으로 녹음된 보이스 모델을 결합했고, 더 나은 아바타 모델이 출시될 때마다 계속 업그레이드했습니다.

그는 주 1개 영상에서 하루에 릴스 2개를 올리는 것으로 전환했습니다. 첫 주 안에 올린 모든 게시물이 그가 직접 만들었던 어떤 콘텐츠보다 더 좋은 성과를 냈습니다. 세 번이나 전혀 모르는 사람들이 길에서 그를 붙잡고 자신이 구독자라고 말했습니다.

"연결이 잘 되고 있었어요." 크레이그 베로니

전체 스토리 읽기: Craig Veroni가 HeyGen을 활용해 부동산 마케팅을 확장한 방법

10개월 만에 인스타그램 팔로워 4배 증가 | HeyGen으로 하루 2개 Reels 게시 | 매달 770,000개 이상의 계정 도달