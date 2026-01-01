Welcome to your AI video jumpstart guide for real estate
Do you have listings to sell, a market to lead, and a personal brand to build? With HeyGen, you can instantly turn your face, voice, and local expertise into scalable, studio-quality video content in minutes, not weeks.
This guide will help you move from idea to published video, boosting your presence, speed, and credibility in your market. You'll learn how to build your first video, discover key best practices, and explore strategies to scale your impact across every listing, every channel, and every buyer community you serve.
Top use cases: how real estate professionals are using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Market updates
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Cinematic home tour
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
Listing spotlight
- Scott Henninger: Built his entire real estate business around a YouTube channel powered by HeyGen avatars, closing 25 to 30 transactions a year from video-generated leads.
The state of real estate marketing
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
The challenge
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
What AI video unlocks
- Speed. Scott Henninger went from a multi-camera living room setup to a finished video in under two hours.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Making your first AI video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Pro tip
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Before you create your first video, set up two things:
- Your digital twin. This is your most important asset in HeyGen. A 15-second recording is all it takes to create an avatar that looks and sounds exactly like you. Skip ahead to Step 2 to do this first if you'd like.
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
Your digital twin is your brand. The more natural and expressive your recording, the more your avatar will reflect your real personality on screen.
Step 2: Choose the right AI avatar
Your avatar is your on-screen presence. Create a custom avatar that fits your brand, or, for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s lifelike avatar feature!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Avatar Type
You'll Need
받게 되는 것
Best For
15-second video recording
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
모든 영상에 자신의 실제 얼굴과 존재감을 담고 싶은 에이전트에게 적합합니다. 개인 브랜딩을 위한 가장 진정성 있는 옵션입니다.
1 photo
정지 이미지를 기반으로 만든 사실적인 아바타로, AI가 생성한 동작과 립싱크를 제공합니다. Avatar IV로 구동됩니다.
Agents who don't have video footage available or want a quick starting point.
Stock avatar
No recording needed
다양한 스타일과 언어로 제공되는 HeyGen 라이브러리의 기성 아바타입니다.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
생성된 아바타
텍스트 프롬프트
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
브랜드 마스코트, 가상의 인물 또는 비인간 캐릭터.
전문가 팁
HeyGen의 generating looks 기능을 사용하면 텍스트 프롬프트만으로 아바타의 포즈, 주변 환경 또는 복장을 바꿀 수 있습니다. 책상에서 한 발자국도 움직이지 않고도 고급 부동산, 동네의 랜드마크, 또는 여러분의 중개 사무실에 있는 것처럼 연출해 보세요.
Best practices: make the perfect digital twin
입력 품질이 좋아야 결과도 좋습니다. 사진, 동영상, 프롬프트의 품질이 높을수록 아바타가 더 현실적이고 완성도 있게 만들어집니다. 제스처, 표정, 목소리의 억양까지, 학습용 영상에 담긴 모든 요소가 최종 결과에 그대로 반영됩니다.
아바타 유형
You'll Need
모범 사례
15-second video
Record on a smartphone in cinematic mode or 4K. Use a simple background with natural light. Be expressive: the energy you put in is the energy you get out. Avoid covering your face or wearing large accessories.
사진 1장
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Real estate-specific tip
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Best practices: creating high quality custom AI voices
HeyGen은 175개가 넘는 언어, 방언, 감정 톤으로 제공되는 방대한 AI 생성 기본 음성 라이브러리를 보유하고 있지만, 부동산 고객과의 신뢰를 쌓기 위해서는 때로는 당신과 똑같이 들리는 맞춤형 보이스 클론이 더 강력한 선택이 될 수 있습니다.
맞춤형 음성 유형
생성 방식
최적 대상
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
실제 목소리와 억양을 기반으로 한 현실적인 보이스 클론입니다. 여러 가지 감정을 지원합니다.
A voice clone that sounds just like you
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
실제 목소리와 억양을 기반으로 학습된 현실적인 보이스 클론입니다. 세부 조정 기능은 서비스마다 다를 수 있습니다. 디지털 트윈을 만들기에 훌륭한 옵션이지만, 보통 추가 비용이 필요합니다.
더 세밀한 미세 조정 제어
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• 입에서 6–8인치 떨어진 곳에 고품질 마이크나 스마트폰을 두고 사용하세요
• 조용하고 소음이 없는 공간에서 녹음하세요
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Want to dive in deeper?
Best practices: prompt like a pro
프롬프트 작성은 이미지, 모션, 오디오와 같은 콘텐츠를 처음부터 생성하도록 AI 도구를 안내하기 위해, ‘프롬프트’라고 불리는 텍스트 지시문을 신중하게 만들고 반복적으로 다듬는 작업을 의미합니다.
프롬프트 작성은 모든 AI 크리에이터에게 매우 강력한 역량입니다. HeyGen과 함께 활용하면, 프롬프트는 당신의 상상력만이 한계가 되는 수많은 방식으로 임팩트 있는 영상을 만들어낼 수 있게 해줍니다! 이제 마음껏 실험하고 반복 개선할 준비를 하세요.
Feature
Function
다음과 같이 활용하세요
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bring Photo Avatars
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Creating Custom Voices
Prompting best practices
Be specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Start with structure
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
맥락과 의도를 포함하세요
AI에게 목적을 알려 주세요. 제품 데모용인가요? 소셜 광고용인가요? 튜토리얼용인가요? 이런 맥락을 제공하면 결과를 더 잘 맞춤화할 수 있습니다.
묘사적인 표현을 사용하세요
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
반복하고 다듬기
첫 시도에 만족하지 마세요. 프롬프트를 조금만 다듬어도 모든 미디어 유형에서 훨씬 더 뛰어난 결과를 얻을 수 있습니다!
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
3단계: 시작 지점을 선택하세요
부동산 중개인으로 HeyGen을 열면, 홈 화면에는 당신의 업무를 위해 특별히 제작된 네 가지 영상 형식이 표시됩니다. 각각은 완성되어 바로 게시할 수 있는 영상으로 가는 빠른 지름길입니다.
Format
생성되는 결과
When to use it
Market Update
A professional avatar-led video delivering local market stats and insights to your sphere
이메일, 인스타그램 또는 유튜브용 주간·월간 시장 업데이트
Cinematic Home Tour
Avatar Shots와 Seedance 2를 활용해 영화 수준의 시네마틱 장면을 연출한, 시네마급 퀄리티의 부동산 쇼케이스
Luxury listings or any property where visual quality is the selling point
호스티드 홈 투어
A walkthrough-style video with your avatar as the on-screen host, narrating the property features
당신의 개인적인 존재감을 전면에 내세우고 싶은 일반 매물 소개 영상
Listing Spotlight
소셜 미디어와 MLS 페이지에 최적화된 아바타 내레이션 형식의 간결한 매물 소개 영상으로, 부동산 사진과 B-롤을 함께 제공합니다
Quick listing content ready before the first showing
Using Video Agent
위의 네 가지 형식 중 어떤 것도 원하지 않으시나요? 원하는 내용을 일상적인 언어로 설명하기 위해 Video Agent를 사용할 수도 있습니다. 매물 정보, 타깃 고객, 또는 영상 주제를 입력하면 HeyGen이 자동으로 전체 초안(스크립트, 아바타, 시각 요소, 보이스오버 포함)을 생성해 드립니다.
Because real estate videos require precision (the right price, address, neighborhood details, and CTA), always take the draft into AI Studio before publishing. In AI Studio you can review and edit the script line by line, swap b-roll, adjust captions, and fine-tune any detail before export.
For prompting tips and creative workflow ideas, check out the Video Agent prompting guide.
더 깊이 알아보고 싶으신가요? HeyGen Academy에서 Video Agent 활용 방법을 배워보세요.
Why it’s perfect for you
Task
Scriptwriting
Visuals
Narration
Editing
Subtitles
Video Agent handles it for you
Converts your topic or prompt into a clear, compelling story
Auto-selects stock footage or images to match your tone and theme
Adds natural, emotion-aware voiceovers in 175+ languages
Handles pacing, transitions, and timing automatically
명확성과 접근성을 위해 정확한 자막을 생성합니다
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- “디지털 아바타를 활용해 개인 브랜드를 구축하는 방법에 대한 90초 분량의 설명 영상을 만들어줘.”
- “Summarize my latest newsletter as a 1-minute TikTok script.”
- “Generate a product launch video with upbeat pacing and energetic tone.”
Think of prompts as conversations with your editor; the more detail you give, the better your results.
Pro tips for cinematic results
- Craft a clear brief. Think of your prompt as your creative direction, including tone, format, and goal.“Create a 90-second explainer on building a personal brand with digital avatars.”
- Use strong visuals. Upload your own product clips or B-roll for a personalized touch.
- 빠르게 반복하세요.미리 보고, 수정하고, 다시 생성하세요. 에이전트는 당신의 피드백을 통해 학습합니다.
- Go global. Localize instantly using multilingual voice support.
- Add your avatar. Combine Video Agent with your HeyGen avatar for a cohesive brand.
바로가기: 첫 번째 초안은 Video Agent로 만들고, 이후 AI Studio(5단계)에서 다듬거나 커스터마이즈하세요. 이렇게 하면 가공되지 않은 지식을 가장 빠르게 다듬어진, 발행 준비가 완료된 영상으로 바꿀 수 있습니다.
더 깊이 알아보고 싶으신가요?
→ 다음 내용을 살펴보세요:
Best practices: fine-tune your video in AI Studio
Video Agent가 생성한 결과를 더 세밀하게 제어하고 싶으신가요? AI Studio로 가져와 보세요. 동영상이 공개되기 전에 모든 디테일을 검토하고 수정할 수 있는 곳입니다.
In AI Studio you can:
- Edit the script line by line. Check that the property address, price, neighborhood name, and any key details are accurate.
- Swap or generate b-roll. Replace any scene with a property photo, stock footage, or AI-generated b-roll from a text prompt.
- 자막과 텍스트 오버레이를 조정하세요. 화면에 보이는 텍스트가 브랜드 스타일과 일치하고 읽기 쉽게 만들어 주세요.
- 아바타의 전달 방식을 세밀하게 조정하세요. Voice Director로 톤과 속도를 조절하고, Pauses와 Pronunciation 기능을 사용해 어색하게 들리는 이름이나 주소를 바로잡으세요.
HeyGen에 내장된 AI Script Writer를 사용해 처음부터 스크립트를 작성하거나 편집할 수도 있습니다(스크립트 패널에서 "/"를 입력해 Quick Commands를 열고 Script Writer를 선택). 또는 HeyGen 밖에서 ChatGPT, Claude, Gemini를 사용해 초안을 만든 뒤 복사해 붙여넣을 수도 있습니다.
If you're writing or refining a script with AI, these steps help you get a strong result fast:
- 1단계: 명확한 프롬프트로 시작하세요.AI에게 어떤 종류의 영상을 만들고 있는지(매물 소개 영상, 시장 동향 업데이트, 구매자 가이드), 대상이 누구인지, 목표가 무엇인지, 그리고 톤은 어떤지 알려주세요.
- Step 2: Add your key details. Include the property address, key features, price, neighborhood, days on market, or whatever data points are central.
- 3단계: 올바른 구성 방식을 요청하세요. 스크립트가 음성으로 말하기 좋고, 읽기 쉽고, 대화하듯 자연스럽게 작성되었는지, 매물 설명문처럼 딱딱하게 쓰이지 않았는지 확인하세요.
- Step 4: Review and refine. Preview the video, then edit the script directly in the timeline. Refine based on what you see and hear.
Sample revision prompts:
- "Make this sound more confident and exciting."
- "Add a stronger opening hook."
- "결말을 더 간단하게 만들고 CTA를 더 실행 가능하게 만드세요."
- "Give me a 30-second version focused on the top 3 features."
전문가 팁:
AI를 대체자가 아니라 공동 작가로 활용하세요. 최고의 스크립트는 당신의 지역 전문성과 AI의 속도가 결합될 때 탄생합니다. 당신은 통찰을 제공하고, AI는 다듬고 완성합니다.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
이제 HeyGen의 AI Studio에서 당신의 영상을 생동감 있게 만들어 볼 시간입니다. 영상의 구성과 흐름이 명확하게 전달되도록 설계해 보세요.
- 1단계에서 설정한 브랜드 키트나 템플릿을 활용해 몇 분 만에 장면을 디자인하세요.
- 가격, 주소 또는 CTA와 같은 온스크린 텍스트로 메시지를 강화하고, 애니메이션 효과로 해당 요소들이 나타나도록 설정하세요.
- 고품질 B-롤을 위해 HeyGen의 스톡 미디어 라이브러리를 둘러보거나, AI Studio에 직접 내장된 AI 비디오 모델을 사용해 텍스트 프롬프트만으로 영화 같은 B-롤을 생성하세요.
- Avatar Shots를 사용하여 아바타를 영화 같은 고화질 장면에 배치해 보세요. 프리미엄 매물 영상이나 럭셔리 브랜드 콘텐츠에 이상적입니다.
- Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
- 가져온 모든 영상에서 군더더기 단어, 불필요한 침묵, 원치 않는 테이크를 Auto Edit 기능으로 자동 제거하세요.
전문가 팁
매물 소개 영상에서는 아바타 인트로를 부동산 사진이나 AI로 생성한 외관 B-롤 위에 레이어링해 배경 장면으로 사용해 보세요. 이렇게 하면 구매자가 MLS에서 사진을 보기 전부터 즉각적인 시각적 기준점을 갖게 됩니다. 다국어 콘텐츠의 경우, 다국어 플레이어를 사용해 모든 번역 버전을 하나의 공유 링크로 묶고 드롭다운 선택기로 언어를 선택할 수 있게 하세요.
더 깊이 알아보고 싶으신가요? HeyGen Academy: AI Studio, 모든 편집 기능을 자세히 다루는 심층 비디오 강좌
Best practices: adjust pronunciation, emotions, and intonations
Do you need your avatar to sound just right? Real estate scripts include street names, neighborhood names, and local landmarks that AI may mispronounce. HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery.
기능
작동 방식
최적 대상
일시 정지와 발음
스크립트 패널에서 바로 일시 정지를 추가하고 발음을 조정하세요
Getting street names, neighborhood names, and community names right
음성 미러링
원하는 톤과 말하기 속도로 오디오를 업로드하거나 녹음하면, 어떤 아바타든 자신의 목소리로 그대로 전달합니다
매물 프레젠테이션이나 구매자 상담에서 실제로 사용하는 것과 똑같은 에너지를 그대로 구현합니다
보이스 디렉터
Shape emotion and tone with the click of a button
새 매물에는 따뜻함과 설렘을 더하고, 구매자 가이드에는 차분한 안도감을 전하세요
맞춤형 음성 클론 감정 표현
Upload extra recordings with different emotional tones for your clone
개인 음성 복제에 범위를 더하기
직접 확인해 보고 싶으신가요?
커뮤니케이션 영향력을 확장하는 전략
Whether you're growing your sphere, testing what converts, or reaching new buyer communities, these advanced tools help real estate professionals scale with precision.
전문가처럼 최적화하고 반복 개선하세요
리스팅 훅, CTA 또는 인트로를 여러 버전으로 만들어 결과를 비교해 보세요.
- Duplicate scenes to test different property highlights or angles.
- 어떤 톤에 구매자들이 더 잘 반응하는지 확인하기 위해 아바타나 음성을 바꿔 보세요.
- 시청 시간, 클릭 수, 문의 전환율을 측정해 효과적인 것만 유지하세요.
Go global with translation
알아보세요 동영상 번역 및 현지화 방법 — 더빙이나 성우 없이도 175개 이상의 언어와 방언으로 변환할 수 있습니다.
HeyGen의 Brand Voice 기능을 사용해 중개사 이름 발음이나 동네 이름처럼 특정 단어를 어떻게 처리할지 설정하여, 번역된 영상 전반의 일관성을 유지하세요.
Enterprise 및 Team 요금제 사용자는 Proofread 기능을 사용해 번역된 스크립트를 직접 수정할 수도 있습니다.
다음으로 게시하세요: 다국어 플레이어. 이 플레이어는 폴더에 있는 각 번역본마다 언어 드롭다운이 포함된 하나의 공유 링크를 제공합니다.
전문가 팁
영어로 한 번만 매물 소개 영상을 만든 뒤, 몇 분 안에 스페인어, 중국어(만다린), 베트남어 버전으로 생성하세요. 세 가지 영상을 모두 하나의 캡션과 함께 올리면 됩니다: "관심 있으신가요? 아래에서 원하는 언어로 시청하세요."
Personalize at scale
맞춤형 동영상을 활용해 구매자 후속 연락, 판매자 아웃리치, 또는 인맥 관리 캠페인에 개인적인 감성을 더해 보세요. 수신자의 이름, 거주 지역, 관심 가격대와 같은 동적 요소를 사용하면, 각 연락처마다 더 특별하고 몰입도 높은 경험을 제공할 수 있습니다.
HubSpot, Zapier, Make, Clay와 같은 CRM 연동과 함께 활용해 완전 자동화된 영상 아웃리치 워크플로를 구축하고, 배치 모드를 사용해 스프레드시트에서 한 번에 수백 개의 개인화된 영상을 제작하세요.
개념을 시각적으로 표현하세요
추상적인 아이디어를 명확하고 기억에 남는 시각 자료로 바꾸세요.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- 스톡 미디어 + 화면: 예시, B‑롤 또는 슬라이드 오버레이를 활용해 학습 효과를 강화하세요.
하나의 동영상을 여덟 개의 콘텐츠로 바꾸세요
대부분의 부동산 크리에이터들에게 필요한 것은 단순히 더 많은 아이디어가 아닙니다. 더 나은 시스템입니다. 올바른 시스템을 구축하고 나면, 꾸준함을 유지하는 일이 훨씬 쉬워지기 때문입니다.
지금 부동산 콘텐츠에서 가장 강력한 워크플로우는 더 많이 촬영하는 게 아닙니다. 이미 만들어 둔 각 영상에서 더 많은 가치를 뽑아내는 것입니다. 여기, 한 번의 매물 워크스루 촬영을 HeyGen 안에서 다시 녹화하지 않고도 8개의 콘텐츠로 바꾸는 방법이 있습니다.
1단계: AI 클리핑으로 쇼츠 추출하기
소스 영상을 AI Clipping에 업로드하세요. 툴이 영상을 자동으로 분석해 가장 임팩트 있는 독립 클립들을 찾아주므로, 타임라인을 일일이 스크럽할 필요가 없습니다. 클립 길이(30초 미만, 30~60초, 또는 그 이상), 출력 형식(세로, 가로, 정사각형), 그리고 자막 옵션을 선택하면 됩니다. 한 번의 매물 소개 영상이 바로 게시할 수 있는 쇼츠 3~5개로 재탄생합니다.
2단계: Avatar V / Avatar Shots로 훅 버전 만들기
짧은 영상 하나가 잘 나오는데 다른 오프닝을 테스트해 보고 싶다면, 다시 촬영할 필요가 없습니다. Avatar V 또는 Avatar Shots를 사용해 같은 클립의 새로운 훅 버전을 만들어 보세요. Voice Director를 이용하면 전체를 다시 만들지 않고도 특정 단어나 문장만 깔끔하게 수정할 수 있습니다.
Step 3: Translate your strongest clip
가장 성과가 좋은 쇼츠를 선택해 Translate Videos에 넣어 보세요. 스페인어, 중국어(만다린), 베트남어를 비롯해 175개 이상의 언어 중에서 선택할 수 있습니다. 아바타가 대상 언어로 원어민처럼 콘텐츠를 전달하므로, 재촬영도, 더빙도, 번역가도 필요 없습니다. 하나의 영상으로 이제 완전히 새로운 잠재 고객층까지 도달할 수 있습니다.
4단계: 대본에서 독립형 AI 아바타 영상을 생성하세요
당신의 영상 대본에는 이미 풍부한 콘텐츠가 담겨 있습니다. Projects로 이동해 영상을 열고, Transcript를 클릭해 전체 텍스트를 확인하세요. 그중 임팩트 있는 문장이나 구간을 골라 Avatar V 쌍둥이 아바타가 있는 Avatar Shots에 붙여넣고, 새로운 단독 영상을 생성하세요. 전문성은 그대로, 각도만 새롭게, 카메라 없이도 가능합니다.
5단계: 대본을 소셜 게시물로 재가공하기
대본에서 유용한 부분을 골라 약간만 다듬은 뒤, LinkedIn 게시물, X 게시물, 이메일 뉴스레터, 혹은 시장 인사이트 캡션으로 발행해 보세요. 이제 원본 영상이 영상 형식을 완전히 벗어나 다양한 형태의 콘텐츠를 만들어내고 있습니다.
부동산 매물 1건 워크스루가 1편의 롱폼 영상 + 3편의 쇼츠 + 1개의 훅 변형본 + 1개의 번역된 클립 + 1개의 AI 아바타 영상 + 1개의 소셜 게시물로 재탄생 = 총 8개의 콘텐츠
그리고 이것은 한계에 근처도 가지 않은 수준입니다. 목표는 더 열심히 일해서 콘텐츠를 더 많이 만드는 것이 아닙니다. 이미 만들고 있는 모든 영상의 가치를 배로 늘려 주는 시스템을 구축하는 것입니다.
전체 워크플로를 확인하세요: 하나의 부동산 매물을 HeyGen으로 8개의 콘텐츠로 만드는 방법
사용 사례 #1: 시장 업데이트
다음에 적합합니다:
영향력 네트워크를 구축하는 에이전트, 과거 고객의 기억 속에 항상 남기 위해 노력하는 팀 리더, 그리고 자사를 지역 부동산 시장의 권위자로 포지셔닝하려는 중개 회사에 적합합니다.
기회
소개를 많이 받는 에이전트들은 거래와 거래 사이에도 항상 고객의 머릿속에 남아 있는 사람들입니다. 이를 위해 가장 효율적인 방법은 주간 또는 월간 시장 동향 업데이트 영상을 만드는 것입니다. 대부분의 에이전트는 시장 데이터를 PDF나 긴 캡션으로 요약하지만, 당신의 아바타가 같은 인사이트를 90초 분량의 영상으로 전달하면 완전히 다른 수준의 연결감을 만들어 내며, 주요 모든 플랫폼에서 효과적으로 활용할 수 있습니다.
주요 기능:
- 디지털 트윈 / 아바타 V를 통해 직접 전달하는 것처럼 업데이트 제공
- 기존 시장 데이터 슬라이드를 자동으로 변환하는 PPT/PDF → 동영상 기능
- 소셜 클립을 위해 가장 공유하기 좋은 순간들을 추출하는 AI 클리핑 기능
- 데이터 리포트를 기반으로 여러 아바타가 참여하는 시장 토론형 비디오 팟캐스트 생성
- 다국어 농장 지역을 위해 여러 언어로 게시할 수 있도록 동영상을 번역하세요
- 다양한 변수로 동일한 업데이트 템플릿의 동네별 맞춤 버전을 생성하는 배치 모드
고객 사례
짐 맥도너는 미 해군에서 은퇴한 뒤 부동산 업계에 뛰어들었고, 미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나인 아칸소 북서부 지역에서 매일 약 40명의 신규 거주자가 유입되는 가운데 4,000명이 넘는 공인 중개사들과 경쟁해야 했다.
HeyGen을 사용하기 전에는 동영상 하나를 만드는 데만도 거의 하루가 걸리곤 했습니다. 전문 비디오그래퍼를 고용해 12편짜리 영상 시리즈를 제작한 이후에도, 그는 일주일에 한두 편만 게시했고 아예 올리지 않는 주도 자주 있었습니다.
"별로 일관성이 없었어요. 제 채널이 전혀 반응을 얻지 못한 것도 당연하죠." 짐 맥도너
AI 자격증 과정을 마친 후, Jim은 이제 거의 완전히 자동화된 워크플로를 구축했습니다. 그는 Manus로 시장 동향을 조사하고, ChatGPT로 스크립트를 작성하며, Gamma로 구매자 및 재정착 가이드를 만들고, HeyGen의 Video Agent를 활용해 자신의 브랜드 자산을 사용한 고급스러운 영상을 제작합니다.
"월요일 아침에 많아야 세네 시간만 투자하면 일주일치 분량의 영상을 모두 만들고 미리 예약까지 할 수 있습니다." 짐 맥도너
그의 교육 중심 접근 방식은 꾸준히 그의 시청자층을 25세에서 45세 사이의 구매자들로 전환시켰습니다. 한 교육형 매물 홍보 캠페인은 65만 달러짜리 부동산을 단 7일 만에 판매하는 데 도움을 주었습니다. 또 다른 영상은 멤피스에서 이주를 고려하던 구매자들을 끌어모았고, 캘리포니아를 타깃으로 한 캠페인은 노스웨스트 아칸소로 이주를 계획 중인 구매자들의 문의를 이끌어냈습니다.
"지금만큼 많은 청중에게 도달하는 일은 절대 불가능했을 겁니다." 짐 맥도너
전체 스토리 읽기: 빠르게 성장하는 부동산 시장에서 Jim McDonner가 HeyGen을 활용해 돋보이는 방법
주당 5개 영상, 기존 1~2개에서 증가 | 일주일치 콘텐츠 제작에 3~4시간 소요 | YouTube 구독자 1,000명 이상
사용 사례 #2: 시네마틱 홈 투어
다음에 적합합니다:
프리미엄 또는 고급 매물을 보유한 에이전트, 하이프로덕션 브랜드를 구축하려는 브로커리지, 그리고 붐비는 소셜 피드 속에서 시각적으로 돋보이는 콘텐츠를 만들고 싶은 모든 에이전트에게 적합합니다.
기회
대부분의 매물 영상은 휴대폰으로 촬영되거나, 촬영 한 번에 수백 달러가 드는 비디오그래퍼에게 외주를 맡깁니다. HeyGen으로 제작한 시네마틱 홈 투어는 Seedance 2 기반의 Avatar Shots를 활용해, 매물의 개성과 어울리는 시각적으로 뛰어난 장면 속에 아바타를 배치함으로써, 훨씬 적은 비용과 시간으로 영화 수준의 퀄리티를 제공합니다.
결과물은 제대로 된 프로덕션처럼 보입니다. 이 과정은 몇 분이면 끝납니다.
모범 사례:
- 장면을 매물의 특성과 맞추세요.Generating Looks를 사용해 Avatar Shots에 현대적이고 미니멀한 스타일, 아늑하고 전통적인 스타일, 해안가 스타일, 도심 스타일 등 매물의 분위기를 구체적으로 전달하세요. 배경은 실제 집처럼 느껴져야 합니다.
- 아바타 내레이션을 실제 매물 영상과 함께 구성하세요.시네마틱 요소가 본격적으로 등장하기 전에, 실제 매물 사진이나 AI로 생성한 외관 B-롤 위에 Avatar Shot을 레이어링해 잠재 구매자가 실제 부동산에 몰입할 수 있도록 하세요.
- 내레이션에 화면 속 화면 기능을 활용하세요. 부동산 영상이 배경에서 재생되는 동안 아바타를 화면 속 화면 내레이션으로 계속 노출하세요. 프레임을 지나치게 차지하지 않으면서도 당신의 존재감을 유지해 줍니다.
- 프리미엄 느낌을 유지하세요.시네마틱 홈 투어 영상에는 텍스트가 가득한 오버레이나 빠른 컷 전환이 어울리지 않습니다. 화면이 스스로 말할 수 있도록 여유를 주세요. 느린 전환과 깔끔한 자막을 사용하세요.
- 라이프스타일을 앞세우세요.상세 정보보다 먼저 이 집이 주는 느낌을 보여주세요. 채광, 공간감, 동네의 분위기처럼요. 구매자는 먼저 감정으로 결정합니다.
주요 기능:
- Avatar Shots (Seedance 2): 텍스트 프롬프트만으로 생성되는 영화급 아바타 장면으로, 시네마틱한 홈 투어 제작을 위한 핵심 도구입니다
- 룩 생성: 텍스트 프롬프트만으로 아바타의 배경과 환경을 매물의 분위기와 특징에 맞게 연출하세요
- 생성형 B-롤: AI Studio에서 텍스트 프롬프트만으로 (Sora 2 / Veo 3.1)을 활용해 부동산과 연관된 시네마틱 영상을 바로 생성하세요
- 디지털 트윈 / 아바타 V: 화면에 등장하는 내레이션용 디지털 분신
- PIP(픽처 인 픽처) 레이아웃: 부동산 화면이 프레임을 가득 채우는 동안 아바타를 내레이션으로 계속 화면에 유지하세요
- 자동 편집: 아바타 내레이션을 입히기 전에 촬영된 워크스루 영상을 깔끔하게 정리하세요
- 동영상 번역: 국제 또는 다국어를 사용하는 구매자들을 위해 시네마틱 투어를 여러 언어로 제작하세요
전문가 팁
고급 부동산의 경우, 집의 미적 분위기(실내의 따뜻한 느낌, 외관 건축 스타일, 동네 라이프스타일)에 어울리는 아바타 샷을 3~4개 정도 생성한 뒤, 내레이션으로 강조하는 주요 장면 사이의 전환 컷으로 활용하세요. 촬영 팀 없이도 영상 전체가 완성도 높은 프로덕션처럼 보이게 해 줍니다.
고객 사례
크레이그 베로니는 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 활동하는 부동산 중개인으로, 노스 밴쿠버와 웨스트 밴쿠버, 그리고 밴쿠버 시 전역을 담당하고 있습니다. 부동산 일을 시작하기 전에는 10년이 넘는 기간 동안 영화와 TV 분야의 프로 배우로 활동했으며, 영상은 항상 그의 비즈니스의 핵심이었습니다.
화재와 홍수로 가족이 거의 1년 동안 집을 떠나야 하면서, 그의 영상 제작은 완전히 중단되었다.
"우리는 집을 떠나 지낸 지 약 아홉 달이 됐습니다. 저는 어떤 콘텐츠도 만들 수 없었어요. 장비도 없었습니다." 크레이그 베로니
그는 다른 에이전트들이 HeyGen을 활용해 AI 아바타로 새로운 소셜 채널을 키우는 것을 보고 처음에는 회의적이었습니다. 하지만 소규모 트레이닝 그룹에서 사흘 동안 자신의 디지털 트윈을 만들고, 작업 흐름을 다듬은 뒤, 첫 번째 인스타그램 릴을 게시했습니다.
"저는 영상으로 잘 알려져 있어서 정말 겁이 났어요. 사람们이 이걸 싫어할 거라고 생각했거든요." 크레이그 베로니
그 쌍둥이 아바타가 잘 작동한 이유는, 그가 직접 촬영한 고품질 영상으로 만들어졌고 이미 찍어둔 영상 라이브러리로 학습되어 그의 실제 외모와 말투, 몸짓을 그대로 담아냈기 때문입니다. 그는 여기에 전문적으로 녹음된 보이스 모델을 결합했고, 더 나은 아바타 모델이 출시될 때마다 계속 업그레이드했습니다.
그는 주 1개 영상에서 하루에 릴스 2개를 올리는 것으로 전환했습니다. 첫 주 안에 올린 모든 게시물이 그가 직접 만들었던 어떤 콘텐츠보다 더 좋은 성과를 냈습니다. 세 번이나 전혀 모르는 사람들이 길에서 그를 붙잡고 자신이 구독자라고 말했습니다.
"연결이 잘 되고 있었어요." 크레이그 베로니
전체 스토리 읽기: Craig Veroni가 HeyGen을 활용해 부동산 마케팅을 확장한 방법
10개월 만에 인스타그램 팔로워 4배 증가 | HeyGen으로 하루 2개 Reels 게시 | 매달 770,000개 이상의 계정 도달
사용 사례 #3: 매물 하이라이트
다음에 적합합니다:
개인 에이전트, 팀 리더, 리스팅 코디네이터 및 브로커리지 마케팅 팀.
기회
영상 매물은 사진만 있는 매물보다 최대 403% 더 많은 문의를 이끌어내지만, 대부분의 중개인은 비용과 시간 문제로 영상을 전혀 제작하지 않습니다. HeyGen으로 만드는 리스팅 스포트라이트는 10분 이내에 완성되는 전문적인 아바타 내레이션 영상으로, 첫 번째 집 보여주기 전에 바로 활용할 수 있습니다.
형식: 당신의 디지털 트윈이 PIP(픽처 인 픽처) 프레젠터로 등장해 매물을 소개하고, 뒤쪽 화면에는 매물 사진, 텍스트 콜아웃, AI로 생성된 B-롤 영상이 채워집니다. 구매자는 하나의 영상 안에서 당신의 개인적인 인사와 함께 해당 매물에 대한 시각적 기준점을 모두 얻게 됩니다.
모범 사례:
- 첫 번째 공개 전에 제작하세요.MLS에 매물을 올리기 전에 스포트라이트 영상을 미리 공개해 두면, 사전 시장 조사를 하는 구매자들이 바로 찾아볼 수 있습니다.
- 스펙이 아니라 라이프스타일을 앞세우세요.구매자들은 스펙 시트를 직접 읽을 수 있습니다. 대신 이야기를 들려주세요: 아침 햇살이 들어오는 주방, 커피숍까지의 산책, 동네가 주는 분위기 같은 것들 말이죠.
- PIP(화면 속 화면) 내레이션을 활용하세요. 아바타를 화면 한쪽 구석에 내레이터로 계속 띄워 두고, 뒤에서는 매물 사진과 B-roll 영상이 재생되도록 하세요. 이렇게 하면 화면을 가리지 않으면서도 영상에 개인적인 느낌을 더할 수 있습니다.
- 90초 이내로 유지하세요.더 긴 형식의 영상은 고급 매물에 사용하세요. 대부분의 매물에는 60~90초가 가장 효과적인 길이입니다.
- 즉시 다국어 버전을 생성하세요.시장에 스페인어 또는 기타 언어를 사용하는 구매자가 많다면, 영어 버전을 게시한 직후에 바로 이 스포트라이트를 번역하세요.
주요 기능:
- 디지털 트윈 / 아바타 V: 당신의 디지털 트윈이 당신을 대신해 매물 내레이션을 전달합니다
- PIP(픽처 인 픽처) 레이아웃: 부동산 사진과 B-롤 위에 내레이션을 하는 아바타
- 룩 생성: 아바타를 부동산의 스타일과 어울리는 배경에 배치하세요
- 생성형 B-롤: 텍스트 프롬프트만으로 부동산과 연관된 시네마틱 영상을 생성하세요
- 동영상 번역: 하나의 리스팅 스포트라이트로 175개 이상 언어 버전 제작
- 자막: 소셜 및 리스팅 플랫폼에서 무음 자동 재생에 필수적입니다
전문가 팁
효과적인 스크립트 구조: 훅(놀랍거나 생생한 내용, 10초), 매물 하이라이트(라이프스타일 이점을 중심으로 한 3~4가지 특징, 40초), 동네 소개(도보 접근성, 학교, 편의시설, 20초), CTA(하나의 명확한 다음 단계 제시, 10초).
고객 사례
Scott Henninger는 거의 20년에 걸쳐 주택 구매자들이 테네시 북동부와 버지니아 남서부로 이주할 수 있도록 도와왔습니다. 오늘날 그의 YouTube 채널은 비즈니스 전체를 움직이는 핵심 동력으로, 고객의 85~90%가 이 지역으로의 이주에 대해 다루는 교육용 영상을 통해 그를 알게 됩니다.
HeyGen을 사용하기 전에는, 영상 하나를 만들기 위해서도 스콧은 거실을 임시 스튜디오로 바꿔야 했습니다. 여러 대의 카메라와 프롬프터가 달린 DSLR, 세심한 조명 세팅까지 모두 직접 준비해야 했죠. 촬영할 때마다 장비를 전부 설치하고 다시 치워야 했기 때문에, 몇 달씩 영상을 올리지 못하는 경우도 있었습니다.
"다시 영상을 올리기 시작하면, 사업이 바로 탄력을 받습니다." 스콧 헤닝거
HeyGen으로 전환한 후, Scott는 이제 오디오를 녹음하고 이를 HeyGen에 업로드해 아바타 영상을 생성한 다음, 그래픽, B-roll, 자막을 더해 Final Cut Pro에서 프로젝트를 마무리합니다.
"한 번 녹음하고 나면, 마음만 먹으면 한 시간 반에서 두 시간 안에 완성해서 내보낼 수 있어요." 스콧 헨닝거
HeyGen을 도입한 이후로 Scott의 영상은 약 2만 회의 조회수를 기록했습니다. 지금까지 단 한 명의 시청자만이 이 영상들이 AI로 제작된 것 같다고 언급했습니다. 현재 그는 1년에 25~30건의 거래를 성사시키고 있으며, 그중 거의 모든 고객이 통화를 예약하기 전에 YouTube를 통해 그를 처음 알게 됩니다.
"카메라 앞에 앉아 있는 것만으로는 한 푼도 벌 수 없어요. 대본을 쓰고, 발표하고, 세상에 내보내는 그 과정에서 돈이 들어옵니다." 스콧 헨닝거
전체 스토리 읽기: Scott Henninger가 HeyGen을 활용해 영상을 부동산 성장 엔진으로 바꾸는 방법
촬영 세션당 3시간 절약 | 10~15분 분량의 YouTube 영상 제작에 2시간 소요 | YouTube 리드로 연간 25채 이상 주택 판매