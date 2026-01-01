

아마 인스타그램에서 그를 본 적이 있을 거예요. 온화한 목소리를 가진 대머리 승려가 당신의 피드에 인생 조언을 전합니다. 수백만 번의 조회수, 진심으로 감동받았다는 수천 개의 댓글이 달립니다.

양 문은 실제 인물이 아닙니다. 그는 크리에이터 Shalev Hani가 HeyGen으로 완전히 만들어낸 AI 캐릭터입니다. 그리고 그와 같은 계정들이 지금 인스타그램, 틱톡, 유튜브에서 폭발적인 인기를 얻고 있습니다.

Shalev는 단 하나의 명확한 콘셉트, 약 20분의 제작 시간, 그리고 HeyGen이라는 간단한 공식을 통해 Yang Mun의 인스타그램 팔로워를 250만 명 이상으로 성장시켰습니다. 카메라도, 스튜디오도, 전통적인 출연자나 제작 팀도 필요하지 않았습니다.

누가 시청하나요

Yang Mun은 인스타그램을 스크롤하며 대부분의 피드에서는 얻을 수 없는 무언가를 찾는 25~50세 성인들에게 말을 겁니다. Yang Mun의 창작자인 Shalev Hani는 자신의 시청자를 이렇게 설명합니다. “평온함, 감정의 명료함, 그리고 영적인 중심을 추구하는 성인들.” 그들은 소음을 원하지 않습니다. 잠시 멈춰 서는 고요한 순간을 원합니다. 그리고 그들은 혼자가 아닙니다. 우리는 지금, 속도를 늦추고 정신 건강을 우선순위에 두는 일이 틈새 관심사를 넘어 주류의 최우선 과제가 되어 가는 웰니스 전환의 한가운데에 살고 있습니다.

영상이 전체 전략을 이끕니다. “영상은 존재감, 톤, 그리고 신뢰를 전달하는 핵심 매체입니다.”라고 샬레브는 설명합니다. “텍스트 게시물은 지혜를 전할 수 있습니다. 영상은 그 지혜를 느끼게 해 줍니다.”그래서 그는 모든 것을 영상 중심으로만 구축합니다.

문제점

HeyGen을 사용하기 전에는, 모든 영상을 기획하고, 촬영하고, 편집하고, 발행하는 데 상당한 수작업이 필요했습니다. Shalev는 예전 작업 방식을 이렇게 표현합니다. “더 느리고, 더 많은 리소스를 잡아먹어서, 일관성을 유지하기 어렵게 만드는 방식이었죠.” 그는 일주일에 몇 개 정도의 영상은 만들 수 있었는데, 겉으로 보기에는 괜찮아 보이지만, 실제로 Instagram이 어떻게 돌아가는지 이해하면 얘기가 달라집니다. 알고리즘은 매일 꾸준히 올리는 계정을 우대합니다. 일주일에 몇 번만 올리면 도달 범위가 줄어들고, 성장 속도도 느려지며, Shalev가 분명히 느끼지만 넘어서지 못했던 한계가 생기게 됩니다.

더 큰 과제는 지속 가능성이었습니다. “번아웃 없이 꾸준히 게시를 유지하는 것”이 바로 구체적인 고충이었습니다. 콘텐츠의 명상적인 특성상 톤과 속도에서 높은 정밀함이 요구되었습니다. 그 기준을 지키면서 성장에 충분할 만큼 자주 게시하는 일은 오래 버틸 수 없는 고된 작업이었습니다.

“기술은 메시지를 방해하지 말고, 메시지를 전달하는 데 사용하라.” — 샬레브 하니, 양문의 크리에이터

왜 HeyGen인가

Shalev는 자신이 “진정성을 유지하면서 콘텐츠를 확장해야 한다”는 필요성을 깨달았을 때 AI 영상 솔루션을 찾기 시작했다. 그는 지름길을 찾고 있었던 것이 아니다. 최종 결과물에 언캐니 밸리 현상을 불러오지 않으면서도 제작 물량을 감당할 수 있는 도구가 필요했다.

그는 여러 플랫폼을 검토한 끝에 단 한 가지 이유로 HeyGen을 선택했습니다. 그의 말에 따르면, “가장 인간적이고 비침습적으로 느껴졌고, 메시지에 집중할 수 있게 해줬어요.” 다른 도구들은 시각적이거나 음성적인 요소를 추가해 기술 자체에 시선을 끌게 만들었습니다. HeyGen은 정반대였죠. 기술이 아닌 콘텐츠 속으로 자연스럽게 스며들었습니다.

온보딩은 매우 빨랐습니다. 샬레브와 그의 팀은 도구 모음에 금방 익숙해졌고 “며칠도 채 걸리지 않았습니다.” 복잡한 학습 곡선도, 긴 실험 과정도 필요하지 않았습니다. 그들은 첫 사용 단계에서 바로 실제 제작 수준의 결과물을 거의 즉시 만들어낼 수 있었습니다.

작동 방식

Yang Mun 계정의 아이디어는 두 가지에서 나옵니다. 반복해서 나타나는 시청자들의 고민과, 시대를 초월한 영적 주제들입니다. Shalev는 유행을 쫓지 않는다고 말합니다. 그는 사람들이 지금 당장 필요로 하는 것과 수세기 동안 변함없이 진실이었던 것이 겹치는 지점을 찾아냅니다. 이 조합 덕분에 각 영상은 즉각적인 공감과 깊이를 동시에 갖게 됩니다.

그는 짧고 단순한 스크립트를 쓴다. 그것이 샬레브가 초기에 배운 가장 중요한 교훈이다. 처음부터 무엇을 알고 있었으면 좋았겠냐는 질문을 받았을 때, 그의 대답은 단호했다: “단순한 스크립트가 가장 좋은 성과를 낸다.” AI 비디오 도구를 사용할 때는 기술이 감당할 수 있기 때문에 더 길고 복잡한 콘텐츠를 쓰고 싶은 유혹이 생긴다. 하지만 시청자는 복잡함을 원하지 않는다. 그들은 하나의 아이디어가 명확하게 전달되기를 원한다. 그에게 준비된 스크립트가 없을 때는 HeyGen의 스크립트 작성 도구를 사용해 스크립트를 만든다.

그가 가장 많이 의존하는 다른 기능은 “아바타 전달과 음성입니다.” 화려한 그래픽도, 복잡한 편집도 없습니다. 형식은 최소한으로 유지하고 메시지를 최우선으로 두는데, Shalev의 말처럼 “미니멀하고 메시지 중심인 영상이 사람들과 연결됩니다.” HeyGen에서 영상을 만드는 일이 너무 쉽기 때문에, 그는 한 번에 여러 개의 영상을 스크립트로 작성하고 제작해 배치로 만들고, 그 후 일주일 동안 나눠 올리도록 예약합니다.

