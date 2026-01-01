아마 인스타그램에서 그를 본 적이 있을 거예요. 온화한 목소리를 가진 대머리 승려가 당신의 피드에 인생 조언을 전합니다. 수백만 번의 조회수, 진심으로 감동받았다는 수천 개의 댓글이 달립니다.
양 문은 실제 인물이 아닙니다. 그는 크리에이터 Shalev Hani가 HeyGen으로 완전히 만들어낸 AI 캐릭터입니다. 그리고 그와 같은 계정들이 지금 인스타그램, 틱톡, 유튜브에서 폭발적인 인기를 얻고 있습니다.
Shalev는 단 하나의 명확한 콘셉트, 약 20분의 제작 시간, 그리고 HeyGen이라는 간단한 공식을 통해 Yang Mun의 인스타그램 팔로워를 250만 명 이상으로 성장시켰습니다. 카메라도, 스튜디오도, 전통적인 출연자나 제작 팀도 필요하지 않았습니다.
누가 시청하나요
Yang Mun은 인스타그램을 스크롤하며 대부분의 피드에서는 얻을 수 없는 무언가를 찾는 25~50세 성인들에게 말을 겁니다. Yang Mun의 창작자인 Shalev Hani는 자신의 시청자를 이렇게 설명합니다. “평온함, 감정의 명료함, 그리고 영적인 중심을 추구하는 성인들.” 그들은 소음을 원하지 않습니다. 잠시 멈춰 서는 고요한 순간을 원합니다. 그리고 그들은 혼자가 아닙니다. 우리는 지금, 속도를 늦추고 정신 건강을 우선순위에 두는 일이 틈새 관심사를 넘어 주류의 최우선 과제가 되어 가는 웰니스 전환의 한가운데에 살고 있습니다.
영상이 전체 전략을 이끕니다. “영상은 존재감, 톤, 그리고 신뢰를 전달하는 핵심 매체입니다.”라고 샬레브는 설명합니다. “텍스트 게시물은 지혜를 전할 수 있습니다. 영상은 그 지혜를 느끼게 해 줍니다.”그래서 그는 모든 것을 영상 중심으로만 구축합니다.
문제점
HeyGen을 사용하기 전에는, 모든 영상을 기획하고, 촬영하고, 편집하고, 발행하는 데 상당한 수작업이 필요했습니다. Shalev는 예전 작업 방식을 이렇게 표현합니다. “더 느리고, 더 많은 리소스를 잡아먹어서, 일관성을 유지하기 어렵게 만드는 방식이었죠.” 그는 일주일에 몇 개 정도의 영상은 만들 수 있었는데, 겉으로 보기에는 괜찮아 보이지만, 실제로 Instagram이 어떻게 돌아가는지 이해하면 얘기가 달라집니다. 알고리즘은 매일 꾸준히 올리는 계정을 우대합니다. 일주일에 몇 번만 올리면 도달 범위가 줄어들고, 성장 속도도 느려지며, Shalev가 분명히 느끼지만 넘어서지 못했던 한계가 생기게 됩니다.
더 큰 과제는 지속 가능성이었습니다. “번아웃 없이 꾸준히 게시를 유지하는 것”이 바로 구체적인 고충이었습니다. 콘텐츠의 명상적인 특성상 톤과 속도에서 높은 정밀함이 요구되었습니다. 그 기준을 지키면서 성장에 충분할 만큼 자주 게시하는 일은 오래 버틸 수 없는 고된 작업이었습니다.
“기술은 메시지를 방해하지 말고, 메시지를 전달하는 데 사용하라.”— 샬레브 하니, 양문의 크리에이터
왜 HeyGen인가
Shalev는 자신이 “진정성을 유지하면서 콘텐츠를 확장해야 한다”는 필요성을 깨달았을 때 AI 영상 솔루션을 찾기 시작했다. 그는 지름길을 찾고 있었던 것이 아니다. 최종 결과물에 언캐니 밸리 현상을 불러오지 않으면서도 제작 물량을 감당할 수 있는 도구가 필요했다.
그는 여러 플랫폼을 검토한 끝에 단 한 가지 이유로 HeyGen을 선택했습니다. 그의 말에 따르면, “가장 인간적이고 비침습적으로 느껴졌고, 메시지에 집중할 수 있게 해줬어요.” 다른 도구들은 시각적이거나 음성적인 요소를 추가해 기술 자체에 시선을 끌게 만들었습니다. HeyGen은 정반대였죠. 기술이 아닌 콘텐츠 속으로 자연스럽게 스며들었습니다.
온보딩은 매우 빨랐습니다. 샬레브와 그의 팀은 도구 모음에 금방 익숙해졌고 “며칠도 채 걸리지 않았습니다.” 복잡한 학습 곡선도, 긴 실험 과정도 필요하지 않았습니다. 그들은 첫 사용 단계에서 바로 실제 제작 수준의 결과물을 거의 즉시 만들어낼 수 있었습니다.
작동 방식
Yang Mun 계정의 아이디어는 두 가지에서 나옵니다. 반복해서 나타나는 시청자들의 고민과, 시대를 초월한 영적 주제들입니다. Shalev는 유행을 쫓지 않는다고 말합니다. 그는 사람들이 지금 당장 필요로 하는 것과 수세기 동안 변함없이 진실이었던 것이 겹치는 지점을 찾아냅니다. 이 조합 덕분에 각 영상은 즉각적인 공감과 깊이를 동시에 갖게 됩니다.
그는 짧고 단순한 스크립트를 쓴다. 그것이 샬레브가 초기에 배운 가장 중요한 교훈이다. 처음부터 무엇을 알고 있었으면 좋았겠냐는 질문을 받았을 때, 그의 대답은 단호했다: “단순한 스크립트가 가장 좋은 성과를 낸다.” AI 비디오 도구를 사용할 때는 기술이 감당할 수 있기 때문에 더 길고 복잡한 콘텐츠를 쓰고 싶은 유혹이 생긴다. 하지만 시청자는 복잡함을 원하지 않는다. 그들은 하나의 아이디어가 명확하게 전달되기를 원한다. 그에게 준비된 스크립트가 없을 때는 HeyGen의 스크립트 작성 도구를 사용해 스크립트를 만든다.
그가 가장 많이 의존하는 다른 기능은 “아바타 전달과 음성입니다.” 화려한 그래픽도, 복잡한 편집도 없습니다. 형식은 최소한으로 유지하고 메시지를 최우선으로 두는데, Shalev의 말처럼 “미니멀하고 메시지 중심인 영상이 사람들과 연결됩니다.” HeyGen에서 영상을 만드는 일이 너무 쉽기 때문에, 그는 한 번에 여러 개의 영상을 스크립트로 작성하고 제작해 배치로 만들고, 그 후 일주일 동안 나눠 올리도록 예약합니다.
관객들은 그가 AI라는 사실을 신경 쓸까?
이것은 출시 전에 샬레브가 가장 크게 걱정했던 부분이었습니다. 그는 “진정성이 가장 큰 우려였다” 고 처음부터 인정합니다. 만약 관객이 속았다고 느낀다면, 이 프로젝트 전체는 무너질 수밖에 없습니다.
일어난 일은 정반대였습니다. “관객들의 반응이 그 걱정을 없애 주었어요.”라고 샬레브는 말합니다. 사람들은 기술이 아니라 메시지에 집중합니다. 댓글과 참여 양상을 보면, 시청자들이 정서적·영적 차원에서 연결되고 있음을 알 수 있습니다. 아무도 그 승려가 실제 인물인지 따지지 않습니다. 그들은 가르침을 받아들이고, 곱씹어 보고, 다른 이들과 나눕니다.
HeyGen을 사용하면서 가장 놀라운 이점이 무엇이었는지 질문받았을 때, 샬레브는 속도나 비용 절감을 꼽지 않았습니다. 그는 ‘연결’을 이야기했습니다: “청중이 콘텐츠와 얼마나 자연스럽게 연결되는지.” 메시지가 진정성 있고 전달이 일관되면, 기술은 보이지 않게 됩니다.
결과
“우리는 주당 몇 개의 영상만 만들던 것에서 매일 콘텐츠를 올리기 시작했습니다,”라고 샬레브는 말합니다. 그 한 번의 변화가 양 문의 전체 궤적을 바꾸어 놓았습니다.
게시 빈도, 도달 범위, 참여도가 모두 상승했습니다. 하지만 더 깊은 의미는, 매일 콘텐츠를 발행한다는 것이 마음챙김 브랜드에 실제로 어떤 의미인지에 있습니다. 영적인 안내는 사람들이 일주일에 한 번만 찾는 것이 아닙니다. 사람들은 매일 아침, 매일 저녁, 그리고 정신적인 휴식과 평온이 필요할 때마다 다시 찾아옵니다. 매일 콘텐츠를 발행한 덕분에, 양문은 그의 관객이 진짜로 필요로 하는 방식으로 그들에게 항상 다가갈 수 있게 되었습니다.
전반적으로 HeyGen 영상은 기존 방식으로 제작된 콘텐츠만큼, 혹은 그보다 더 좋은 성과를 냈습니다. Shalev는 이를 주로 일관성 덕분이라고 설명합니다: “일관성 덕분에 성과가 같거나 더 좋아졌다.” 알고리즘은 매일 게시하는 채널을 우대합니다. 시청자는 신뢰할 수 있는 꾸준함에 반응합니다. HeyGen은 품질 저하 없이 이 두 가지를 모두 가능하게 했습니다.
“관객들이 콘텐츠와 이렇게 자연스럽게 연결되는 것이 가장 놀라운 효과였습니다.”— Yang Mun의 크리에이터, 샬레브 하니
플레이북
양문은 예외적인 존재가 아닙니다. 그는 하나의 설계도입니다. 이 계정을 만든 것과 같은 시스템은 일관되고 알아보기 쉬운 AI 기반 영상 존재감을 원하는 모든 크리에이터와 브랜드에 똑같이 적용됩니다.
이 원칙들은 그대로 적용됩니다. 먼저 명확한 타깃 audience와 분명한 메시지부터 정하세요. HeyGen의 아바타와 보이스 도구를 활용해 사람들이 알아보고 신뢰할 수 있는 캐릭터를 만드세요. 대본은 단순하게 쓰고, 제작은 한 번에 묶어서 진행하세요. 매일 게시하세요. 기술이 제작의 부담을 대신 지게 하고, 당신은 정말 중요한 크리에이티브 결정에 집중하세요. 무엇을 말할지, 어떻게 말할지, 그리고 왜 당신의 audience가 그 말을 들어야 하는지에 집중하는 것입니다.
Shalev는 이제 이 정확한 시스템을 가르치고 있습니다. “Yang Mun을 만들고 성장시키는 데 사용된 바로 그 시스템이, AI 기반 캐릭터를 만드는 크리에이터와 브랜드를 위한 전용 코스에서 그대로 제공됩니다.” 이 코스는 캐릭터 제작과 스크립팅부터 제작 워크플로우, 퍼블리싱 전략까지 모든 것을 다룹니다.
앞으로의 계획
샬레브는 양문을 “더 깊은 가르침과 더 넓은 영향력으로 이끌 계획입니다.” 그가 가장 기대하는 HeyGen 기능은 “양문이 다양한 환경과 설정에서 보여 줄 수 있는, 전달 속 감정의 뉘앙스를 한층 더 풍부하게 표현하는 것”입니다. 미묘한 톤의 변화를 전달할 수 있는 이 능력이 콘텐츠를 더욱 생생하고 살아 있는 듯 느껴지게 만듭니다.
하지만 핵심 철학은 변하지 않습니다. 기술은 메시지를 위해 존재하고, 메시지는 청중을 위해 존재합니다. 그 외의 모든 것은 잡음일 뿐입니다.