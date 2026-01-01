이 School of AI는 웹, 모바일 및 신기술 분야에서 20년 이상 경력을 쌓은 기술 전문가 비비안 아라냐(Vivian Aranha)가 설립한 교육 플랫폼입니다. 올해 초에 출범한 School of AI는 생성형 AI, 에이전트 기반 시스템, 그리고 빠르게 발전하는 다양한 도구를 포함한 인공지능 분야의 실무 역량을 쌓을 수 있도록 도와, 학생들이 어려운 취업 시장을 헤쳐 나갈 수 있게 하기 위해 만들어졌습니다.

작은 규모의 라이브 인턴십 스타일 세션으로 시작된 프로그램은 곧 더 큰 가능성을 보여 주었습니다. 바로, 동영상 기반 교육을 통해 더 많은 학습자에게 더 효율적으로 다가갈 수 있다는 점이었습니다. 하지만 AI가 발전하는 속도에 맞춰 고품질의 동영상 콘텐츠를 제작하는 것은 큰 도전이었고, 그 어려움은 Vivian이 HeyGen을 발견하기 전까지 계속되었습니다.

업무 부담을 늘리지 않고 교육을 확장하기

처음부터 비디오는 Vivian이 가르치는 방식의 핵심이었습니다. 그는 “저는 책으로 배우는 사람이 아니에요”라고 설명했습니다. “실습 실험실이나 사물이 어떻게 작동하는지 설명해 주는 영상처럼, 직접 눈으로 보고 경험해야 이해할 수 있어요.”

처음에 School of AI는 실시간 온라인 수업에 의존했습니다. 곧 학생들은 자신의 일정에 맞춰 학습할 수 있도록 Vivian에게 수업을 녹화해 달라고 요청했습니다. 교육적으로는 타당한 결정이었지만, 이는 큰 제작 부담을 가져왔습니다.

HeyGen을 도입하기 전에는 강의를 만드는 일이 느리고 고되고 융통성도 없었습니다. Vivian은 2024년에 약 60시간 분량의 콘텐츠로 구성된 대표 AI 과정을 제작했던 경험을 이야기했습니다.

“전체 과정을 제가 직접 녹화했어요.” 비비안이 말했다. “주당 거의 40시간씩 일하면서 세 달이 걸렸죠.”

설상가상으로 AI 도구는 매우 빠르게 변합니다. 비비안은 하루 전에 녹화한 콘텐츠가 새로운 모델 출시나 기능 업데이트 때문에 다음 날이면 금세 구식이 되어버리는 경우가 많다는 것을 자주 깨달았습니다.

“밤에 모든 준비를 다 해두고, 다음 날 녹화를 시작하려고 하면 이미 뭔가가 바뀌어 있는 때가 많았어요.” 비비안은 말했다. “모든 걸 다시 해야 했죠.”

그 속도로는 Vivian이 1년에 겨우 네 개 정도의 강의만 만들 수 있었고, 다른 방법을 보기 전까지 그것이 얼마나 큰 제약인지조차 깨닫지 못했다.

HeyGen을 발견하고 가능한 것에 대한 생각을 다시 하게 되다

Vivian은 강의를 국제적으로 확장하기 위해 번역가를 찾던 중 처음으로 HeyGen을 접하게 되었습니다. 그는 AI와 양자 컴퓨팅 강의를 스페인어로 번역하길 원했고, 이를 위해 인간 번역가를 고용했습니다.

2주가 지났는데도 번역이 아직 끝나지 않았습니다. 비슷한 시기에 Vivian은 HeyGen 체험판을 사용해 보았습니다. 그는 자신의 강의를 업로드했고, 15분 만에 번역이 완료되었습니다.

“몇 시간 만에 저는 강의를 번역하고 업로드해서 스페인어를 사용하는 제 수강생들이 들을 수 있게 했습니다.”라고 비비안은 말했다.

그 순간이 모든 것을 바꿨습니다. Vivian은 HeyGen을 사용해 20~30개의 강의를 번역했고, 다른 기능들도 탐색하기 시작했습니다. 곧 HeyGen은 단순한 번역 도구를 넘어, 콘텐츠 제작 자체의 핵심이 되었습니다.

스크립트와 화면 녹화를 활용하면서 Vivian은 강의에만 집중하고, 전달은 HeyGen에 맡길 수 있었습니다. 그는 2025년에 HeyGen을 사용해 동일한 60시간 분량의 AI 과정을 다시 제작했으며, 그 차이는 놀라울 정도로 컸습니다.

“3개월이 걸릴 일을 2주 만에 끝냈어요.” 비비안이 말했다. “몇 달 동안 주 40시간씩 일한 것도 아니고, 그냥 총 2주 정도만 투자했을 뿐이에요.”

예전에는 1년에 네 개의 과정을 만들었는데, 이제는 한 달에 네 개의 과정을 만들게 되었어요. “그 말은 갑자기 다른 일을 할 수 있는 시간이 11개월이나 더 생겼다는 뜻이죠.”라고 비비안은 말했습니다.

그는 터키로 가는 비행기 안에서 기내 와이파이를 이용해 조용히 작업하며, 두 시간 분량의 전체 강의를 하나 완성하기도 했다.

비비안의 전환점은 그가 자신의 디지털 트윈을 만들었을 때 찾아왔습니다.

“저에게 마법 같은 순간은 대본을 넣어 줬을 때 표정이 그대로 나오는 걸 봤을 때였어요.” 그가 말했다. “흥분했을 때는 정말로 저처럼 신나 보이거든요.”

인위적으로 느껴지기보다는, 그 아바타는 개인적이고 감정 표현이 풍부하게 느껴졌다. “그냥 또 하나의 아바타처럼 보이지 않아요.” 비비안이 말했다. “제 디지털 쌍둥이처럼 보여요.”

그러한 감정적 현실감 덕분에 Vivian은 HeyGen을 대규모로 자신의 강의를 제작하고 전달하는 주요 수단으로 신뢰하게 되었습니다.

절약한 시간을 비즈니스 성장으로 전환하기

Vivian의 추산에 따르면, HeyGen 덕분에 이전에 영상 콘텐츠를 제작하는 데 필요했던 시간의 80~90%를 절약하고 있습니다. 그 결과, 연간 네 개의 강의를 만들던 것에서 이제는 한 달에 네 개의 강의를 제작할 수 있게 되어, 실질적으로 생산량이 10배 증가했습니다.

그 생산량 증가는 매출에 직접적인 영향을 줍니다. “단순히 시간을 절약하는 것만이 아니에요.” 비비안은 말했습니다. “제 매출을 배가시키고 있습니다.”

HeyGen은 전 세계로의 대규모 확장을 가능하게 했습니다. School of AI는 이제 70개가 넘는 국가에서, 60개가 넘는 다양한 언어를 사용하는 학습자들에게 서비스를 제공하고 있습니다.

구독자 증가 속도도 함께 빨라졌습니다. 예전에는 Vivian이 매달 꾸준한 성장세만 보았지만, 이제는 일관된 다국어 콘텐츠 덕분에 지난 8개월 동안 수백만 회의 조회수와 수많은 구독자를 확보하게 되었습니다.

수치 이상의 효과도 있었습니다. HeyGen 덕분에 콘텐츠 제작 과정의 마찰이 사라졌어요. “예전에는 영상 제작이 얼마나 힘들게 느껴졌는지 이제는 완전히 잊어버렸습니다.”라고 Vivian은 말했습니다. “이제는 그저 내가 무엇을 가르치고 싶은지만 생각하면 됩니다.”

그가 다른 사람들에게 해주는 조언은 간단합니다. 자신이 잘하는 일에 집중하세요.

“영상 제작은 그 자체로 하나의 기술입니다.” 비비안은 이렇게 말했습니다. “HeyGen에 그 부분을 맡기고, 여러분은 학습하고 가르치며 가치를 전달하는 데 집중하세요.”

School of AI가 계속 성장함에 따라, HeyGen은 Vivian이 더 빠르게 가르치고, 더 넓은 곳까지 다가가며, 그가 다른 이들이 익히도록 돕고 있는 기술의 발전 속도에 발맞출 수 있게 해 주는 든든한 기반으로 남아 있습니다.

“HeyGen은 대본만으로도 전문가 수준의 영상을 만들 수 있게 도와줍니다.” 그가 말했다. “그 외에는 아무것도 필요하지 않습니다.”