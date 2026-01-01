리드 호프먼은 오랫동안 혁신과 기술의 최전선에 서 왔습니다. LinkedIn의 공동 창업자이자 초대 CEO로서, 그리고 그레이록의 파트너이자 AI와 윤리를 주제로 한 여러 팟캐스트의 진행자로서, 리드는 인공지능이 인간의 능력을 대체가 아니라 증폭하는 데 어떻게 활용될 수 있는지 수년간 탐구해 왔습니다. 2024년, 그는 대담한 질문을 던졌습니다. 소통, 창의성, 그리고 존재감을 강화하는 도구로서 나 자신의 디지털 트윈을 만들 수 있을까?

이 질문은 Reid AI 의 탄생으로 이어졌습니다. Reid AI는 20여 년에 걸친 Reid의 책, 팟캐스트, 인터뷰, 연설, 기사 등에서 드러난 공개적인 생각을 바탕으로 학습된, AI 기반 디지털 트윈입니다. 이 실험은 오랜 프로듀서인 Margaret Burris, AI 전문가 Parth Patil, 크리에이티브 전략가 Ben Relles, 그리고 Reid 본인이 함께 이끌었으며, 단순한 음성 모델만으로는 충분하지 않았습니다. 그들은 Reid의 디지털 트윈을 시각적으로, 역동적으로, 그리고 대규모로 생생하게 구현할 방법이 필요했습니다. 바로 그때 그들은 HeyGen의 강력한 인터랙티브 아바타 기능을 선택했습니다.

책임 있는 합성 미디어를 통한 영향력 확대

팀의 목표는 두 가지였습니다. 첫째, 신뢰받는 공인이 어떻게 AI를 투명하고 윤리적으로 활용할 수 있는지 탐구하는 것이었고, 둘째, 리드가 항상 직접 나서지 않더라도 다양한 플랫폼과 언어, 청중에 걸쳐 소통할 수 있는 능력을 확장하는 것이었습니다.

이를 실현하기 위해 Reid AI는 여러 핵심 방식으로 HeyGen을 활용합니다. Reid의 아바타는 그의 소셜 채널 전반에 정기적으로 등장해, 그의 목소리와 스타일 그대로 시의적절한 인사이트와 논평을 전합니다. Reid가 컨퍼런스나 연설 행사에 직접 참석할 수 없을 때에는, 그의 디지털 트윈이 대신 나서서 기조연설을 진행하고 HeyGen의 인터랙티브 기능을 통해 청중의 질문에 답변합니다.

HeyGen은 Reid AI를 단순히 기능적으로 만드는 것을 넘어, 표현력 있고 확장 가능한 형태로 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 몇 분 분량의 학습 영상만으로도 팀은 역동적인 표정, 자연스러운 음성 전달, 그리고 9개 언어에서 정확한 립싱크가 가능한 생생한 아바타를 만들어냈습니다. “HeyGen 덕분에 이제 Reid는 9개 언어로 등장할 수 있고, 모두 정확한 립싱크와 톤을 유지합니다.”라고 Margaret은 말합니다. “또한 자막 도구를 활용해 동일한 콘텐츠를 다양한 형식과 타깃 시청자에 맞게 매끄럽게 변환할 수 있습니다.”

그들이 전달하는 것만 중요한 게 아니라, 어떻게 전달하느냐가 중요합니다. “예전에는 개발, 스크립트 작성, 촬영, 편집이 모두 따로따로였어요.”라고 마가릿은 설명합니다. “이제는 Reid AI의 GPT를 사용해 초안을 작성하고, 그걸 HeyGen에 넣기만 하면 한 시간 안에 검토까지 끝난, 바로 게시할 수 있는 영상을 만들 수 있어요.” 이런 민첩성 덕분에 스튜디오나 촬영팀 없이도 언론 대응, 이벤트, 소셜 이슈에 빠르게 대응할 수 있습니다.

디지털 신원을 위한 책임감 있고 확장 가능한 모델

기조연설 무대부터 사내 회의에 이르기까지, Reid AI는 ‘직접 참석한다’는 의미를 새롭게 정의하고 있습니다. 팀은 이미 20회가 넘는 라이브 행사에서 이 아바타를 활용해 왔으며, Reid AI는 실시간으로 관객의 질문에 답변하고, 그 자연스러운 반응으로 제작자들까지 놀라게 하고 있습니다.

그럼에도 팀은 한 가지 점에 대해서는 분명한 입장입니다. 바로 투명성이 중요하다는 것입니다. HeyGen Reid AI를 사용할 때마다 그 사실을 명확히 밝힙니다. “여기에는 정말 엄청난 잠재력이 있어요.”라고 벤은 말합니다. “하지만 우리는 이것을 어떻게 활용할지에 대해 의도적으로 접근해야 합니다. 목표는 누구를 속이는 것이 아니라, 의미 있는 방식으로 목소리와 사상 리더십을 확장하는 데 있습니다.”

Reid Hoffman에게 이 프로젝트는 언제나 AI가 어떻게 자신의 존재감을 사려 깊고 유용한 방식으로 확장할 수 있는지를 탐구하는 일이었습니다. HeyGen과 함께 그 아이디어는 개념을 넘어 실행 단계로 나아갔고, 이미 실시간 소통, 창의적 표현, 그리고 그의 생각에 대한 더 폭넓은 접근을 가능하게 하는 디지털 트윈을 구현하고 있습니다.

“몇 분 분량의 영상만으로도 전 세계 어디에서나 리드의 존재감을 말하고, 반응하고, 확장할 수 있는 디지털 트윈을 이렇게 빨리 만들 수 있었다는 게 아직도 놀라워요.”라고 벤은 말합니다. “이 기술은 아직 초기 단계이고, 가능성은 정말 무궁무진합니다. 우리가 계속 실험해 나가면서 인터랙티브 아바타가 무엇을 할 수 있을지 배우게 될 것이 무척 기대돼요.”