2016년에 설립된 Pray.com은(는) 기도와 명상을 위한 1위 앱으로, 신앙을 위한 디지털 공간 역할을 하고 있습니다.

Pray.com의 CTO이자 공동 창립자인 Ryan Beck은 신앙 기반 단체들이 기술을 활용하는 방식에 분명한 격차가 있음을 발견했습니다. 그는 “우리는 전 세계에서 가장 큰 사역 단체와 비영리 단체들과 함께 일하며, 그들이 디지털로 전환하고 온라인에서 새로운 신자들과 연결할 수 있도록 돕고 있습니다”라고 말했습니다.

처음부터 Pray.com의 비전은 디지털 도입에서 역사적으로 뒤처져 있던 업계에 현대적인 도구를 제공하는 것이었습니다. 그 비전은 곧 인공지능(AI)에 대한 집중으로 빠르게 발전했습니다. “대규모 언어 모델과 디퓨전 모델이 등장했을 때, 우리는 사역 단체와 비영리 파트너들이 그들의 메시지와 영향력을 확대할 수 있도록 반드시 이 기술을 도입해야 한다고 느꼈습니다.”라고 Ryan은 말했습니다. 그때 Pray.com은 HeyGen을 선택했습니다.

AI 영상으로 불가능을 가능하게 만들다

HeyGen을 도입하기 전까지 Pray.com이 구상하던 수준의 번역과 현지화는 현실적으로 불가능했습니다. Pray.com의 파트너들 가운데는 영어가 사용되지 않는 지역에 학교, 교회, 인도주의 단체를 설립한 이들이 많았습니다. 그러나 이 설립자들은 현지 주민들과 그들의 모국어로 직접 소통해 본 적이 한 번도 없었습니다.

“그건 단순한 도전이 아니라, 아예 불가능한 일이었어요.” 라이언이 말했다. “이 단체들은 수천 개의 영상을 여러 언어와 지역에 맞게 번역할 도구도, 예산도 없었습니다.”

HeyGen은 단순히 프로세스를 간소화한 것에 그치지 않았습니다. 닫혀 있던 문을 열어 준 것이죠. “AI 번역을 통해 이제는 통역사에 의존하지 않고도 전 세계에 있는 자신들의 커뮤니티와 소통할 수 있게 됐습니다.”라고 Ryan은 설명했습니다. “이전에는 결코 불가능했던 일입니다.”

내부 해커톤에서 한 번의 결정적인 순간이 찾아왔습니다. 아르헨티나에 있는 한 팀원이 HeyGen의 AI 번역 기술을 활용해 Pray.com의 사역 파트너 중 한 명인 75세 텍사스 목회자가 유창한 스페인어로 말하는 모습을 담은 데모 영상을 제출한 것입니다. “그분은 스페인어를 한마디도 못하지만, 영상 속 목소리는 정말 그분 그대로였어요.”라고 Ryan은 회상했습니다. “우리가 그 영상을 보내드리자 완전히 놀라워하셨어요.”

그 순간은 변화를 일으켰습니다. “그건 우리뿐만 아니라 고객들에게도 마법 같은 순간이었어요. 그들은 AI가 자신의 사명을 위해 무엇을 할 수 있는지 직접 눈으로 확인했죠.”

HeyGen의 번역 도구는 Pray.com 서비스의 핵심 요소가 되었습니다. 한 목사는 이 도구를 사용해 설교를 타갈로그어로 번역해, 이전에는 그의 설교를 들어본 적이 없던 아내의 사촌에게 필리핀으로 보냈습니다. “그가 눈물을 터뜨렸어요.” 라이언은 이렇게 말했습니다. “두 사람 모두에게 변혁적인 경험이었죠.”

라이언에게 이런 이야기들은 단순한 일화가 아닙니다. HeyGen이 문화적, 언어적, 정서적 격차를 메우고 있다는 증거이기 때문입니다. “이 단체들은 실제로 의미 있는 일을 하고 있습니다. 푸드 드라이브, 비즈니스 문해 교육, 고아원 운영 같은 일들이죠. HeyGen 덕분에 이 단체들의 설립자들은 자신들이 영향을 미치고 있는 사람들에게 직접 말할 수 있게 되었습니다. 예전에는 그런 방식의 연결은 불가능했어요.”

메시지를 확장하다, 한 번에 한 목소리씩

HeyGen을 도입한 이후, Pray.com은 제작 비용을 늘리거나 외부 도움을 받지 않고도 고객에게 제공할 수 있는 가능성을 획기적으로 확장할 수 있었습니다. 주요 성과는 다음과 같습니다:

전 세계로의 확장 : 수천 개의 신앙 기반 영상이 이제 몇 달이 아니라 몇 분 만에 8–30개 언어로 번역됩니다.

: 수천 개의 신앙 기반 영상이 이제 몇 달이 아니라 몇 분 만에 8–30개 언어로 번역됩니다. 콘텐츠 효율성 : 몇 주가 걸리던 일이 이제는 몇 시간 만에 가능해져, 리더들이 진정성을 해치지 않고도 자신의 목소리를 확장할 수 있습니다.

: 몇 주가 걸리던 일이 이제는 몇 시간 만에 가능해져, 리더들이 진정성을 해치지 않고도 자신의 목소리를 확장할 수 있습니다. 감정적 임팩트: 이제 영상 메시지는 완전히 다른 언어로 전달되더라도 화자의 감정, 말의 리듬, 그리고 톤을 그대로 유지합니다.

Ryan은 이것을 단지 시작에 불과하다고 봅니다. “우리는 오디오에서 완전한 비디오 번역으로 나아갔습니다. 아바타들이 동작만 맞춰 움직이는 것이 아니라, 감정과 자연스러운 리듬까지 그대로 유지합니다. 어색한 더빙이 아니라, 진짜처럼 느껴집니다.”

그에게 가장 보람 있는 순간은 사역 리더들이 “이건 내가 만들었어요.”라고 말하는 것을 들을 때입니다. “그게 바로 HeyGen이 가능하게 해주는 일입니다.”라고 그는 말했습니다. “창업자가 수천 개의 번역된 영상을 보면서 ‘저건 내가 만든 거야.’라고 말할 수 있다는 건 정말 놀라운 일이죠.”

AI 영상에 이제 막 발을 들인 분들에게 그가 전하고 싶은 조언은 이것입니다. “이제는 국경이란 게 없습니다—물리적인 것도, 언어적인 것도요. 당신이 콘텐츠 크리에이터라면, 당신의 잠재 시청자는 이미 천 배로 늘어난 셈입니다.”

HeyGen과 함께 Pray.com은 단순히 혁신의 흐름을 따라가는 것이 아니라, 전 세계적인 차원에서 신앙을 더 쉽게 접근할 수 있고, 더 포용적이며, 더 큰 영향력을 갖도록 만드는 하나의 운동을 이끌고 있습니다.