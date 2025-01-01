소유권 및 사용

HeyGen 브랜드 자산은 HeyGen이 단독으로 소유한 소중한 지적 재산입니다. 어떤 HeyGen 브랜드 자산을 사용하거나 언급함으로써, 귀하는 다음 사항에 동의하는 것으로 간주됩니다:



다음 지침과 HeyGen 서비스 약관을 준수하세요.

HeyGen이 모든 브랜드 자산의 단독 소유자임을 인정합니다.

HeyGen의 권리를 침해하거나 방해하는 행위를 피하십시오.

HeyGen 브랜드 자산 사용으로 발생하는 모든 영업권이 HeyGen에 귀속되도록 해야 합니다.



HeyGen은 언제든지 귀하의 브랜드 자산 사용을 검토할 권리를 보유하며, 재량에 따라 허가를 철회하거나 수정할 수 있습니다.

파트너십 또는 제휴 계약과 같은 HeyGen과의 별도의 서면 계약이 있는 경우, 충돌이 발생할 때에는 그 계약의 조건이 본 가이드라인보다 우선합니다.