HeyGen 브랜드 가이드라인
이 페이지는 HeyGen의 브랜드 자산, 상표 및 저작권이 있는 자료를 올바르게 사용하는 방법을 설명합니다. 이 가이드는 파트너, 미디어, 그리고 HeyGen을 포함하거나 언급하는 콘텐츠를 제작하는 모든 분들을 위한 것입니다. 이러한 가이드라인을 준수하면 제3자가 제작하는 모든 자료에서 우리 브랜드가 정확하고 일관되게 표현되도록 할 수 있습니다.
HeyGen 전체 로고
전체 HeyGen 로고 조합은 기본 버전으로, 대부분의 상황에서 사용해야 합니다. 세로형 조합은 공간이 제한되어 있거나 레이아웃상 더 컴팩트한 형식이 필요할 때만 사용하세요. 예를 들어 좁은 지면, 소셜 미디어 게시물, 디지털 디스플레이 등에서 전체 로고가 여전히 명확하게 보여야 하는 경우에 적합합니다.
HeyGen 보조 로고
HeyGen 3차 로고
HeyGen 심볼
파트너십
HeyGen 로고를 파트너 로고와 함께 표시할 때는, 두 로고가 시각적으로 균형을 이루고 크기도 서로 비슷하게 보이도록 해야 합니다. 두 로고 사이의 간격은 HeyGen 아이콘 하나의 너비 정도를 기준으로 일정하게 유지합니다. HeyGen 로고는 항상 왼쪽에, 파트너 또는 스폰서 로고는 오른쪽에 배치해야 합니다. 두 로고는 레이아웃 안에서 수평 방향으로 중앙 정렬되어야 합니다. 가능하다면 두 로고에 동일한 색상 스타일을 적용해 시각적인 통일감을 만들어 주세요. 파트너 로고를 원래 색상으로 유지해야 하는 경우에는, 파트너의 컬러 팔레트에서 가져온 배경 위에 흰색 HeyGen 로고를 사용해 대비와 일관성을 유지합니다.
HeyGen 상표 사용 지침
본 상표 가이드라인(“가이드라인”)은 파트너, 라이선스 사용자, 미디어 및 기타 승인된 제3자(“귀하”)가 HeyGen의 로고, 상표, 서비스 마크, 제품명 및 HeyGen의 제품 또는 서비스를 식별하는 기타 모든 표장(통칭하여 “HeyGen 브랜드 자산”)을 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위해 마련되었습니다.
귀하는 HeyGen 브랜드 자산을 본 가이드라인 및 HeyGen 스타일 가이드에 따라 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 조건을 벗어난 모든 사용은 허용되지 않습니다. HeyGen은 언제든지 본 가이드라인을 업데이트하거나 수정할 권리를 보유합니다.
소유권 및 사용
HeyGen 브랜드 자산은 HeyGen이 단독으로 소유한 소중한 지적 재산입니다. 어떤 HeyGen 브랜드 자산을 사용하거나 언급함으로써, 귀하는 다음 사항에 동의하는 것으로 간주됩니다:
- 다음 지침과 HeyGen 서비스 약관을 준수하세요.
- HeyGen이 모든 브랜드 자산의 단독 소유자임을 인정합니다.
- HeyGen의 권리를 침해하거나 방해하는 행위를 피하십시오.
- HeyGen 브랜드 자산 사용으로 발생하는 모든 영업권이 HeyGen에 귀속되도록 해야 합니다.
HeyGen은 언제든지 귀하의 브랜드 자산 사용을 검토할 권리를 보유하며, 재량에 따라 허가를 철회하거나 수정할 수 있습니다.
파트너십 또는 제휴 계약과 같은 HeyGen과의 별도의 서면 계약이 있는 경우, 충돌이 발생할 때에는 그 계약의 조건이 본 가이드라인보다 우선합니다.
HeyGen 브랜드 자산에는 다음이 포함됩니다:
- HeyGen 워드마크
- HeyGen 로고(가로 및 세로 버전)
- HeyGen 아이콘
- HeyGen 제품 이름, 슬로건 및 태그라인
모든 상표, 로고 및 관련 브랜드 식별자는 HeyGen Inc.의 자산이며, 미국 및 기타 관할 지역에서 등록되어 있을 수 있습니다.
해야 할 일과 하지 말아야 할 일
하기:
- HeyGen 스타일 가이드에 있는 최신 승인 버전의 HeyGen 브랜드 자산만 사용하세요.
- 적절한 간격과 비율을 유지하여 HeyGen 로고를 표시하세요.
- 우리 브랜드를 언급할 때 HeyGen과의 관계를 명확하게 밝혀 주세요.
하지 마세요:
- HeyGen 브랜드 자산의 색상을 변경하거나 비율을 왜곡하고, 자르거나 효과를 추가하는 등 어떤 방식으로든 수정하지 마세요.
- HeyGen 브랜드 자산과 귀하의 로고 또는 브랜드를 함께 사용할 수 있지만, 항상 서로 분리되고 구분되도록 배치해야 합니다.
- HeyGen의 상표나 로고를 귀하의 이름, 제품, 서비스 또는 도메인의 일부로 사용하지 마십시오.
- HeyGen의 웹사이트, 인터페이스 또는 마케팅 자료의 모양, 느낌 또는 디자인을 모방합니다.
- 서면 허가 없이 HeyGen 브랜드 자산을 후원, 보증 또는 제휴 관계가 있는 것처럼 보이게 사용하는 행위.
- HeyGen의 상표를 명사나 동사로 사용할 때에는 항상 일반적인 설명어와 함께 사용하세요(예: “HeyGen® AI 비디오 플랫폼”).
