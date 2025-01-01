AI 아바타는 인공지능을 사용하여 만들어진 사람의 초현실적 디지털 표현입니다. 이러한 아바타는 인간과 같은 말투, 표정, 그리고 제스처를 구사할 수 있어, 확장 가능한 비디오 제작, 가상 커뮤니케이션, 디지털 콘텐츠에 이상적입니다. HeyGen에서는 실제 배우와 재능을 가진 사람들의 동의를 얻은 데이터로 AI 아바타를 구축합니다. 우리는 배우들이 자신의 모습을 담은 비디오가 생성될 때마다 보상을 지급함으로써, 최첨단 생성 AI와 책임감 있는 콘텐츠 제작을 결합하여 윤리적인 AI 관행을 보장합니다.