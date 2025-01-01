어떤 아이디어든 흥미로운 비디오로 변환하세요
간단한 프롬프트로 전문적인 비디오를 생성하세요. 영감을 얻기 위해 커뮤니티 창작물을 둘러보거나, 자신만의 비전으로 새롭게 시작하세요.
HeyGen의
비디오 에이전트
도구도 아니고, 조종사도 아닙니다. 당신을 위해 일하는 창의적 대리인입니다.
당신의 아이디어가 명확하고 설득력 있는 스토리로 구성되어 영향력을 발휘하게 됩니다.
모든 장면은 분위기와 메시지에 맞게 선택된 시각적 요소와 짝을 이룹니다.
스크립트는 자연스럽고 감정을 인지하는 내레이션으로 생명을 얻습니다.
페이싱, 컷, 그리고 효과는 세련되고 역동적인 느낌을 주도록 설계되었습니다.
AI 아바타는 인공지능을 사용하여 만들어진 사람의 초현실적 디지털 표현입니다. 이러한 아바타는 인간과 같은 말투, 표정, 그리고 제스처를 구사할 수 있어, 확장 가능한 비디오 제작, 가상 커뮤니케이션, 디지털 콘텐츠에 이상적입니다. HeyGen에서는 실제 배우와 재능을 가진 사람들의 동의를 얻은 데이터로 AI 아바타를 구축합니다. 우리는 배우들이 자신의 모습을 담은 비디오가 생성될 때마다 보상을 지급함으로써, 최첨단 생성 AI와 책임감 있는 콘텐츠 제작을 결합하여 윤리적인 AI 관행을 보장합니다.
AI 아바타 생성기는 텍스트를 디지털 아바타를 사용하여 생생한 비디오 콘텐츠로 변환하는 강력한 도구입니다. HeyGen을 사용하면 카메라, 배우 또는 편집 소프트웨어 없이도 즉시 스튜디오 품질의 비디오를 만들 수 있습니다.
네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 및 4K 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.
물론이죠. HeyGen을 사용하면 개인 맞춤형 AI 아바타를 쉽게 만들 수 있습니다. 안내하는 과정을 따라 짧은 보정 비디오를 녹화하기만 하면, 우리의 AI가 당신(또는 팀 멤버)을 닮은 생생한 디지털 버전을 생성하여 마치 당신처럼 말합니다. 지금 HeyGen
HeyGen은 사용하기 매우 쉽고 빠르게 현실적인 말하는 아바타를 생성하기 때문에 최고의 AI 아바타 생성기입니다. 텍스트, 이미지 또는 오디오를 몇 분 안에 비디오로 변환할 수 있습니다. 40개 이상의 언어를 지원하므로 마케팅, 교육 또는 눈에 띄는 콘텐츠를 만드는 데 아주 좋습니다.
HeyGen을 시작하는 것은 빠르고 간단합니다: 무료 HeyGen 계정에 가입하고, 기본 아바타를 선택하거나 나만의 맞춤 아바타를 만들고, 스크립트를 작성하세요—우리의 AI 아바타가 완벽한 립싱크로 목소리를 내줄 것입니다, 비디오를 시각적으로 커스터마이즈하고, 비디오를 내보내거나 게시하세요.
네, HeyGen 아바타는 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육 및 고객 참여에 이상적이며 175개 이상의 언어와 방언을 구사합니다.
HeyGen의 AI 아바타는 사람과 같은 표정, 제스처, 그리고 음성 통합을 포함하여 매우 사실적으로 디자인되어 있어서 생동감 있고 리얼한 비디오를 만들 수 있습니다. 이전에는 경험하지 못한 리얼리즘을 HeyGen에서 경험하세요.
네. HeyGen 아바타는 말하는 것 이상의 기능을 합니다. 그들은 대본의 어조에 맞는 자연스러운 표정과 제스처도 사용합니다. 이것은 소통을 더 매력적으로 만들고 비디오가 더 진정성 있고 인간적으로 느껴지게 도와줍니다.
HeyGen은 광범위한 맞춤 설정을 제공합니다. Look Packs와 같은 기능을 사용하면 귀하의 브랜드에 맞는 세련되거나, 장난스럽거나, 기이한 스타일로 빠르게 전환할 수 있습니다. 또한 아바타가 원하는 개성을 정확히 반영하도록 의상, 색조, 목소리도 조정할 수 있습니다.
네. 비즈니스, 교육, 마케팅 등을 위해 디자인된 100개 이상의 사용 준비가 된 스톡 아바타 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 헬스케어, 영업, 기업 교육 등 특정 산업에 맞춰진 아바타도 있어 바로 전문적인 옵션을 제공합니다.
HeyGen을 사용하면 카메라, 스튜디오, 편집을 건너뛰고 간단히 대본을 입력하고 아바타를 선택하여 몇 분 안에 비디오를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 광고, 교육, 콘텐츠 마케팅을 위해 비디오 제작을 빠르고 비용 효율적으로 확장할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 가장 혁신적인 AI 비디오를 활용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.