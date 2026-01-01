HeyGen 아카데미에 오신 것을 환영합니다.
시작을 위한 첫 번째 단계는 워크스페이스를 설정하는 것입니다. 이 과정에서 워크스페이스를 생성하고 사용자 지정하여, 팀이 효과적으로 협업할 수 있도록 준비할 수 있습니다.
워크스페이스 설정에 액세스하세요
HeyGen 홈페이지에서 왼쪽 하단에 있는 본인 이름 옆의 화살표를 클릭하세요.
개인(Personal) 섹션에서는 본인의 개인 계정을 확인할 수 있습니다.
워크스페이스(Workspace) 섹션에서는 참여 중이거나 초대받은 모든 HeyGen 워크스페이스를 확인할 수 있습니다.
개인 계정을 처음 만들면 일반적으로 무료 요금제가 적용됩니다. 엔터프라이즈 워크스페이스에 참여하면 모든 엔터프라이즈 기능과 보안 설정에 접근할 수 있게 됩니다.
왼쪽 하단에 “Enterprise”가 표시되면 엔터프라이즈 워크스페이스를 보고 있는 것입니다.
새 워크스페이스 생성 및 구성
새 워크스페이스를 만들려면 왼쪽 하단 메뉴를 열고 설정으로 이동하세요.
워크스페이스 설정에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
워크스페이스에서 생성된 모든 동영상에 워터마크를 적용하기 위해 AI 지원 워터마킹을 활성화할 수도 있습니다.
워크스페이스에 누가 참여할 수 있을지 선택하세요
워크스페이스에 대한 액세스를 제어하는 방법은 세 가지가 있습니다:
이 단계들을 모두 완료하면 작업 공간 설정이 완전히 끝납니다.
작업 공간 이름을 정하고, 로고를 추가했으며, 브랜드에 맞게 설정을 모두 커스터마이즈했습니다.
이제 워크스페이스 설정이 완료되었으니, 협업을 시작할 준비가 되면 언제든지 팀원을 초대할 수 있습니다.