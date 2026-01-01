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하위 워크스페이스 관리

서브 워크스페이스는 하나의 HeyGen 계정 안에 있는 별도의 작업 환경입니다. 각 서브 워크스페이스는 고유한 멤버, 권한, 설정을 가질 수 있어, 팀이나 부서, 혹은 클라이언트별 작업을 서로 겹치지 않게 체계적으로 관리할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에 특히 유용합니다:

  • 여러 고객을 관리하는 에이전시
  • 여러 부서로 구성된 엔터프라이즈 팀
  • 액세스 및 권한 제어
  • 결제 및 구독 관리
  • API 사용량 추적
  • 팀 간에 리소스를 분리하여 관리하기

구성 방식에 따라 서브 워크스페이스는 결제, 아바타, API 키 및 템플릿을 서로 공유하거나 분리하여 사용할 수 있습니다.

하위 워크스페이스에 액세스

HeyGen 대시보드에서 본인 이름을 클릭한 후 ‘워크스페이스 관리’를 선택하세요.

이 섹션 안에서 하위 워크스페이스 옵션을 확인할 수 있습니다.

새 하위 워크스페이스 만들기

하위 워크스페이스를 만들려면 ‘하위 워크스페이스 생성’을 선택하세요.

다음을 수행하여 시작하세요:

  • 하위 워크스페이스 이름 지정하기
  • 팀이나 클라이언트를 시각적으로 구분하는 데 도움이 되도록 이미지를 추가하기 (선택 사항)

구성원을 초대하고 역할을 지정하세요

다음으로, 구성원의 이메일 주소를 입력하고 역할을 지정하여 초대하세요.

사용 가능한 역할은 다음과 같습니다:

  • 슈퍼 관리자 – 사용자, 액세스 및 구매 관리를 포함한 모든 권한 보유
  • 개발자 – 콘텐츠를 생성하고 API에 액세스할 수 있습니다
  • 크리에이터 – 아바타, 동영상 및 보이스를 제작할 수 있습니다
  • 뷰어 – 콘텐츠를 볼 수 있지만 수정할 수는 없습니다

설정 및 권한 구성

역할을 할당한 후 하위 워크스페이스 설정을 구성하세요.

상위 워크스페이스에서 결제를 관리하도록 설정된 경우:

  • 하위 워크스페이스는 자체 구독을 직접 관리합니다
  • 상위 워크스페이스의 할당량이나 아바타 슬롯을 사용하지 않습니다
  • 하위 워크스페이스 소유자는 추가 하위 워크스페이스를 생성할 수 있습니다

또한 서브 워크스페이스가 API 설정을 볼 수 있도록 할지 여부를 선택할 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면 서브 워크스페이스는 자체 API 키를 부여받고, 사용량이 독립적으로 추적되어 팀이나 클라이언트별 활동을 더 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

모든 설정이 완료되면, 설정을 마치기 위해 ‘Create Sub-workspace’를 선택하세요.

생성이 완료되면 상위 워크스페이스의 시트가 자동으로 할당됩니다.

구성원을 초대할 때 좌석은 사용 가능 여부에 따라 배정됩니다. 좌석 한도에 도달한 경우, 새 구성원을 추가하기 전에 기존 구성원을 하나 제거해야 합니다.

리소스와 사용량 관리

각 하위 워크스페이스 옆의 톱니바퀴 아이콘을 선택하면 해당 워크스페이스의 설정과 할당된 리소스를 업데이트할 수 있습니다.

주요 관리 항목은 다음과 같습니다:

  • 아바타 슬롯 – 각 하위 워크스페이스가 생성할 수 있는 아바타 수를 제한합니다
  • 생성 크레딧 – 아바타 이용료, 동영상 생성, 이미지 제작 및 번역에 사용됩니다
  • API 크레딧 – 자동화, 통합 및 API 기반 워크플로에 사용됩니다

서브 워크스페이스별로 크레딧을 할당하면 관리자에게 더 나은 가시성과 비용 관리, 그리고 유연성이 제공됩니다. 필요할 경우 이 메뉴에서 서브 워크스페이스를 삭제할 수도 있습니다.

하위 워크스페이스 간에 에셋을 공유하세요

자산 공유는 HeyGen 전반에서 일관된 프로세스를 따릅니다.

아바타, 보이스, 브랜드 키트 또는 템플릿의 경우 에셋 라이브러리를 열고, 해당 에셋의 점 세 개 메뉴를 선택하세요. 그런 다음 ‘공유’를 선택하고, 공유하려는 서브 워크스페이스를 선택하세요.

공유가 완료되면 선택한 하위 워크스페이스에서 해당 에셋을 바로 동영상 제작에 사용할 수 있습니다.

하위 워크스페이스를 사용하면 팀을 체계적으로 구성하고, 액세스를 제어하며, 전체적인 관리를 유지한 채로 동영상 제작을 확장할 수 있습니다.

서브 워크스페이스 관리 | HeyGen 아카데미