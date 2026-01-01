작업 공간 설정하기(Teams/Pro 사용자용)

HeyGen 아카데미에 오신 것을 환영합니다.

시작을 위한 첫 단계는 워크스페이스를 설정하는 것입니다. 이 과정에서 워크스페이스를 생성하고 사용자 정의하여, 팀이 효과적으로 협업할 수 있도록 준비할 수 있습니다.

워크스페이스 설정에 액세스하세요

HeyGen 홈페이지에서 왼쪽 하단에 있는 본인 이름 옆의 화살표를 클릭하세요.

개인(Personal) 섹션에서는 본인의 개인 계정을 확인할 수 있습니다.

워크스페이스(Workspace) 섹션에서는 참여 중이거나 초대받은 모든 HeyGen 워크스페이스를 확인할 수 있습니다.

개인 계정을 처음 만들면 일반적으로 무료 요금제를 사용하게 됩니다. 엔터프라이즈 워크스페이스에 참여하면 모든 엔터프라이즈 기능과 보안 설정에 접근할 수 있습니다.

왼쪽 하단에 “Enterprise”가 표시되면 엔터프라이즈 워크스페이스를 보고 있는 것입니다.

새 작업 공간을 생성하고 구성하기

새 작업 공간을 만들려면 왼쪽 하단 메뉴를 열고 설정으로 이동하세요.

워크스페이스 설정에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

워크스페이스 이름을 입력하세요

로고를 업로드하세요

간단한 설명을 추가하세요

워크스페이스에 누가 참여할 수 있는지 설정하세요

새 구성원을 초대할 수 있는 사람을 관리하세요

워크스페이스에서 생성된 모든 동영상에 워터마크를 적용하기 위해 AI 지원 워터마킹을 활성화할 수도 있습니다.

워크스페이스에 누가 참여할 수 있을지 선택하세요

워크스페이스 접근을 제어하는 방법은 세 가지가 있습니다:

회사 이메일 도메인을 사용하는 사람은 누구나 자동으로 참여할 수 있습니다

이 옵션은 대규모 팀이나 좌석 수에 제한이 없는 요금제에 적합합니다. 회사 이메일 도메인을 사용하는 사람이라면 누구나 가입하고, 결제 장벽을 건너며, 온보딩을 완료한 뒤 승인 없이 자동으로 워크스페이스에 참여할 수 있습니다.

이 옵션은 대규모 팀이나 좌석 수에 제한이 없는 요금제에 적합합니다. 회사 이메일 도메인을 사용하는 사람이라면 누구나 가입하고, 결제 장벽을 건너며, 온보딩을 완료한 뒤 승인 없이 자동으로 워크스페이스에 참여할 수 있습니다. 회사 이메일 도메인을 가진 모든 사용자는 참여를 요청해야 합니다

이 옵션은 좌석 수가 제한되어 있거나, 누가 참여하는지 더 엄격하게 관리하고 싶은 경우에 권장됩니다. 귀사의 도메인을 사용하는 사용자는 액세스를 요청할 수 있으며, 관리자는 이를 승인하거나 거부할 수 있습니다.

이 옵션은 좌석 수가 제한되어 있거나, 누가 참여하는지 더 엄격하게 관리하고 싶은 경우에 권장됩니다. 귀사의 도메인을 사용하는 사용자는 액세스를 요청할 수 있으며, 관리자는 이를 승인하거나 거부할 수 있습니다. 초대받은 멤버만 참여할 수 있습니다

이 옵션은 가장 높은 수준의 제어와 프라이버시를 제공합니다. 워크스페이스는 초대받은 사용자만 찾을 수 있습니다.

이 단계들을 모두 완료하면 작업 공간 설정이 끝납니다.

작업 공간 이름을 정하고, 로고를 추가했으며, 브랜드에 맞게 설정을 모두 커스터마이즈했습니다.

워크스페이스 설정이 완료되었습니다. 이제 협업을 시작할 준비가 되면 언제든지 팀원을 초대할 수 있습니다.