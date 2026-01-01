워크스페이스에 멤버 초대하기 (Teams/Pro 사용자용)

워크스페이스에 팀원을 초대하는 방법을 알아보고, 함께 협업하며 바로 콘텐츠를 만들 수 있도록 해봅시다.

워크스페이스에 멤버를 초대하세요

대시보드에서 계정을 클릭한 뒤, ‘워크스페이스 관리’로 이동하세요. 워크스페이스 관리 화면에서 다음을 확인할 수 있습니다:

이미 초대한 사용자 목록

할당된 역할

현재 초대 상태

이 영역에는 회사 이메일 도메인으로 HeyGen에 가입한 팀원을 추천해 표시할 수도 있습니다.

다음 방법으로 새 구성원을 초대할 수 있습니다:

이메일 주소를 입력하거나

초대 링크를 복사하여 공유하기

초대를 보내면 해당 사용자의 이메일이 목록에 ‘초대 전송됨’ 상태로 표시됩니다.

워크스페이스가 참여 승인 필요로 설정되어 있다면, 이 화면에서 참여 요청도 함께 확인할 수 있습니다.

초대 및 요청 상태 추적

사용자가 HeyGen에 로그인하고 초대를 수락해 워크스페이스에 참여하면 상태가 활성(Active)으로 업데이트됩니다.

가입 요청을 승인하면 해당 사용자는 즉시 활성 워크스페이스 구성원이 됩니다. 사용자의 이름은 활성 구성원 목록에 표시되며, 좌석이 하나 사용됩니다.

워크스페이스 역할 이해하기

HeyGen 워크스페이스에는 서로 다른 권한을 가진 여러 가지 역할이 있습니다.

슈퍼 관리자

슈퍼 관리자는 일반적으로 HeyGen 요금제와 워크스페이스를 관리합니다. 이들은 사용자 및 권한 관리, 구매 또는 업그레이드, 콘텐츠 생성·편집·검토를 포함해 모든 기능에 대한 전체 권한을 가지고 있습니다.

슈퍼 관리자는 일반적으로 HeyGen 요금제와 워크스페이스를 관리합니다. 이들은 사용자 및 권한 관리, 구매 또는 업그레이드, 콘텐츠 생성·편집·검토를 포함해 모든 기능에 대한 전체 권한을 가지고 있습니다. Developer

개발자는 콘텐츠를 생성하고 HeyGen API에 접근할 수 있습니다. CRM이나 이메일 시스템 연동처럼 고급 통합이 필요한 팀원에게 이 역할을 부여하세요.

개발자는 콘텐츠를 생성하고 HeyGen API에 접근할 수 있습니다. CRM이나 이메일 시스템 연동처럼 고급 통합이 필요한 팀원에게 이 역할을 부여하세요. 크리에이터

크리에이터는 정기적으로 콘텐츠를 제작하는 사용자입니다. 아바타, 동영상, 음성을 만들 수 있지만 권한, 결제, 또는 API 액세스는 관리할 수 없습니다.

크리에이터는 정기적으로 콘텐츠를 제작하는 사용자입니다. 아바타, 동영상, 음성을 만들 수 있지만 권한, 결제, 또는 API 액세스는 관리할 수 없습니다. 뷰어

뷰어는 일반적으로 검토자나 승인자입니다. 콘텐츠를 열람할 수 있지만 수정은 할 수 없습니다.

가입 요청 승인 또는 거부

워크스페이스에서 사용자가 액세스를 요청하도록 설정되어 있다면, 다음 두 곳에서 요청을 검토할 수 있습니다:

알림 패널

멤버 및 워크스페이스 탭

어느 위치에서든 보류 중인 요청을 승인하거나 거절할 수 있습니다. 승인되면 해당 사용자는 활성 멤버가 되며 좌석을 사용하게 됩니다.

워크스페이스 내에서 콘텐츠를 공유하세요

역할 설정과 더불어 개별 프로젝트, 동영상 또는 폴더에 대한 접근 권한도 직접 관리할 수 있습니다.

콘텐츠를 공유하려면:

초안, 동영상 또는 폴더에서 점 세 개 아이콘 메뉴를 선택하세요

공유를 선택하세요

거기에서 다음을 수행할 수 있습니다:

특정 사용자와 공유하기

보기 전용 또는 편집 권한을 부여하세요

전체 액세스를 나만, 선택한 사용자만, 또는 워크스페이스에 액세스할 수 있는 모든 사용자에게로 설정하세요

뷰어 역할을 가진 사용자는 항상 보기 전용으로 유지됩니다.

동영상을 공유하고 게시하기

동영상이 생성되면 공유 페이지가 열리며, 여기에서 다음 작업을 할 수 있습니다:

영상에 비밀번호를 설정합니다

일반 액세스 권한 구성하기

자막 추가 또는 편집

공유 탭을 사용해 동영상을 웹에 게시하면, 로그인하지 않아도 누구나 보기 전용 버전으로 시청할 수 있습니다.

이 단계를 모두 완료하면, 구성원을 초대하고 역할을 부여하며 콘텐츠를 안전하게 공유함으로써 HeyGen에서 팀과 함께 협업할 준비가 완료됩니다.