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스크립트 생성 방법

빠르게 작업하고 싶은 사용자를 위해 HeyGen의 AI는 몇 초 만에 완성된 스크립트를 생성할 수 있습니다. 빈 페이지에서 시작하는 대신, 영상이 어떤 내용이어야 하는지, 원하는 톤은 무엇인지, 포함해야 할 핵심 포인트는 무엇인지 설명하면 됩니다. 프롬프트에 세부 정보를 많이 넣을수록, 결과는 여러분이 상상한 것에 더 가까워집니다.

생성 버튼을 클릭하면 HeyGen이 사용자의 입력에 맞춰 스크립트를 작성합니다. 결과가 완전히 마음에 들지 않으면, 프롬프트를 다듬어 가장 잘 맞는 버전을 찾을 때까지 다시 생성할 수 있습니다. 이렇게 완성된 스크립트는 프로젝트 타임라인에 바로 배치되어 내레이션과 자막 제작에 사용할 준비가 됩니다.

그다음에는 직접 작성한 스크립트를 다루듯이 텍스트를 검토하고 수정할 수 있습니다. 말하기 중간의 멈춤, 발음, 표현 방식까지 모두 세밀하게 조정할 수 있어, 내레이션이 어떻게 들릴지 완전히 제어할 수 있습니다. AI의 속도와 당신의 창의적인 입력이 결합되어, 처음부터 스크립트를 쓰는 데 드는 시간 없이도 고품질의 스크립트를 제작할 수 있습니다.

AI 스크립트 생성을 활용하면 아이디어를 구조화된 내러티브로 거의 즉시 전환할 수 있어, 영상의 시각 요소와 아바타, 그리고 당신의 영상을 더욱 독창적으로 만들어 주는 다양한 크리에이티브 선택에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다.