홈 아카데미 스크립팅 동영상에 스크립트를 추가하는 방법

동영상에 스크립트를 추가하는 방법

잘 작성된 스크립트는 훌륭한 영상의 토대입니다. 스크립트는 구조를 잡아 주고, 메시지를 명확하게 유지하며, 시청자가 자연스럽게 이야기를 따라갈 수 있도록 도와줍니다. HeyGen에서는 새 프로젝트를 시작하듯 간단하게 스크립트를 작성할 수 있습니다. 처음부터 직접 작성해도 되고, 템플릿을 적용해 빠르게 시작할 수도 있습니다. 한 번 대사가 타임라인에 들어가면, 즉시 내레이션과 자막을 구동하며 영상의 리듬과 전달 방식을 만들어 줍니다.

스크립트를 다듬는 과정은 창작 과정의 일부입니다. 진행하면서 텍스트를 계속 수정해 언어와 표현을 조정하면 이야기를 더 매력적으로 만들 수 있습니다. 내레이션을 자연스럽게 들리게 하려면 중요한 순간에 일시 정지를 넣고, 발음하기 까다로운 단어나 약어의 발음을 세밀하게 조정하며, 문장 부호를 활용해 속도와 톤을 조절할 수 있습니다. 숫자나 날짜를 풀어서 적는 것처럼 사소해 보이는 부분까지 신경 쓰면 전달력이 높아져, 내레이션이 더욱 정확하고 전문적으로 느껴집니다.

스크립트가 완성되면, 그다음부터는 영상 전체를 이끄는 청사진이 됩니다. 내레이션과 자막부터 타이밍과 흐름까지, 모든 요소가 스크립트에서 비롯됩니다. 여기에 아바타, 시각 요소, 음악을 더하면 글로 쓰인 이야기가 생동감 있게 살아나 하나의 완성된 영상으로 거듭납니다.