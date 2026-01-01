홈 아카데미 현지화 동영상 번역 방법

동영상 번역 방법

이제 전 세계 시청자에게 다가가기 위해 다시 촬영하거나 더빙할 필요가 없습니다. HeyGen을 사용하면 플랫폼 내에서 바로 내장된 AI 음성, 자막, 립싱크 도구를 활용해 동영상을 번역하고 현지화할 수 있습니다. 완전히 새로운 영상을 제작하든 기존 콘텐츠를 재가공하든, 번역 과정은 빠르고 유연하며 브랜드 일관성을 유지하도록 설계되어 있습니다.

동영상 번역 시작하기

HeyGen 대시보드에서 ‘Create’를 클릭한 다음 ‘Translate a Video’를 선택하세요. 그러면 Hyperrealistic Translation과 Audio Dubbing 두 가지 번역 옵션이 표시됩니다.

화자가 화면에 선명하게 보일 때는 고급 입 모양 동기화 기능이 포함된 Hyperrealistic Translation을 선택하세요. 화자가 작게 보이거나 화면 밖에 있거나, 속도가 더 중요할 때는 입 모양 동기화 없이 음성 번역에만 집중하는 Audio Dubbing을 선택하세요.

동영상 파일을 직접 업로드하거나 YouTube 또는 Google Drive 링크를 붙여넣으세요. 링크를 사용하는 경우, 해당 링크가 공개적으로 접근 가능하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 최상의 결과를 위해 고해상도이면서 음성이 또렷한 영상을 사용하세요.

번역 엔진을 선택하세요

동영상을 업로드하면 번역 엔진 옵션인 Fast와 Quality를 확인할 수 있습니다.

Quality는 더 발전된 모델을 사용하여 입 모양 싱크 정확도를 향상시키고, 타이밍과 입 움직임을 더 자연스럽게 만들며, 오디오를 더 선명하게 하고, 측면 각도나 저조도처럼 까다로운 영상도 더 안정적으로 처리합니다. 처리에는 더 많은 시간과 크레딧이 필요하지만, 가장 현실적이고 완성도 높은 결과를 제공합니다.

빠른 모드는 더 짧은 작업 시간이나 정확한 립싱크가 꼭 필요하지 않을 때에 적합합니다.

빠른 번역 또는 고급 번역을 선택하세요

엔진을 선택한 후, 빠른 번역과 고급 번역 중에서 선택하세요.

빠른 번역은 가장 빠른 옵션입니다. 원본 언어를 선택하고 최대 다섯 개의 대상 언어를 선택한 다음 번역을 클릭하세요.

고급 번역은 더 많은 제어 기능을 제공합니다. 언어를 선택하거나 직접 번역 파일을 업로드하고, 브랜드 용어집을 추가해 용어를 일관되게 유지하며, 동적 재생 시간을 조정해 여러 언어에서 자연스러운 말하기 속도가 되도록 설정할 수 있습니다. 또한 립싱크를 켜거나 끄고, 배경 소음을 제거하며, 원본 영상의 출력 사양에 맞추고, 번역본을 컬렉션으로 묶고, 자막을 켜거나 끄며, 더 선명한 내레이션을 위해 음성 향상 기능을 적용할 수도 있습니다.

번역을 생성하고 검토하기

설정을 마쳤다면 ‘번역’ 버튼을 클릭하세요. 번역된 동영상은 라이브러리와 공유 페이지에 표시되며, 여기에서 검토하고, 다운로드하거나, 공유할 수 있습니다.