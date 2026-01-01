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현지화

현지화는 동영상 콘텐츠를 다양한 언어와 지역에 맞게 자연스럽고 관련성 있게 느껴지도록 조정하는 과정입니다. 이제는 AI 덕분에 재촬영, 성우, 긴 제작 기간이 더 이상 필요하지 않습니다.

AI 기반 번역은 동영상의 오디오를 분석해 새로운 언어로 번역하고, 동기화된 보이스오버나 자막을 생성합니다. 더 고도화된 워크플로에서는 말의 속도, 톤, 심지어 입 모양까지 맞춰 번역된 영상이 자연스럽고 진짜처럼 느껴지도록 도와줍니다.

AI 기반 현지화의 작동 방식

각 언어마다 별도의 영상을 제작하는 대신, 하나의 영상만으로 여러 언어로 번역할 수 있습니다. AI가 언어 변환과 동기화를 처리해 주기 때문에, 시간과 제작 비용을 절감하면서도 새로운 시장에 더 빠르게 콘텐츠를 선보일 수 있습니다.

이러한 방식은 모든 지역에서 메시지의 일관성을 유지하는 데에도 도움이 됩니다.

현지화가 참여도를 높이는 이유

현지화는 청중 참여도를 크게 향상시킵니다. 특히 톤과 브랜드 보이스가 일관되게 유지될 때, 시청자는 모국어로 제공되는 콘텐츠를 더 신뢰하고 깊이 공감하게 됩니다.

현지화가 가장 큰 가치를 더하는 지점

AI 기반 동영상 현지화는 다음과 같은 팀에 특히 큰 가치를 제공합니다:

교육 및 온보딩

교육 및 학습 프로그램

마케팅 및 고객 커뮤니케이션

내부 커뮤니케이션

이러한 사용 사례에서는 명확성과 품질을 해치지 않으면서 동일한 메시지를 전 세계적으로 확장해야 하는 경우가 많습니다.