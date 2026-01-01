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브랜드 키트 만드는 방법

일관성은 인지 가능한 브랜드를 구축하는 데 있어 가장 중요한 요소 중 하나입니다. HeyGen의 브랜드 키트는 모든 시각 자산, 로고, 폰트, 색상, 미디어를 한곳에 모아 관리함으로써 이를 쉽게 만들어 줍니다. 매번 프로젝트를 시작할 때마다 브랜드를 다시 만들 필요 없이, 여러분과 팀은 이 키트에서 직접 가져와 사용할 수 있어, 모든 영상이 여러분의 브랜드 아이덴티티와 시각적으로도 감성적으로도 일치하도록 보장할 수 있습니다.

브랜드 키트 만들기

HeyGen 홈페이지에서 왼쪽 패널의 브랜드 키트 탭으로 이동한 다음, 새 브랜드 키트를 클릭하세요.

웹사이트 URL을 업로드하면 HeyGen이 사이트를 기반으로 자동으로 브랜드 키트를 생성합니다. 더 세밀하게 관리하고 싶다면 로고, 색상, 이미지, 폰트, 동영상을 각각 업로드하고 설정하여 브랜드 키트를 수동으로 구성할 수 있습니다.

브랜드 에셋을 추가하고 관리하기

에셋을 추가하는 것은 간단합니다. 파일을 브랜드 키트에 바로 드래그 앤 드롭하거나, 기기에서 업로드할 수 있습니다. 로고, 이미지, 동영상, 폰트가 모두 한곳에 저장되어 언제든지 바로 사용할 수 있습니다.

브랜드 색상을 추가하려면 Colors 섹션에서 플러스 아이콘을 클릭하세요. 색상 선택기를 사용해 색상을 고르거나, 브랜드와 정확히 일치하도록 정확한 HEX 코드를 입력할 수 있습니다.

AI Studio에서 브랜드 키트를 활용하세요

브랜드 키트를 생성하면 AI Studio 내에서 바로 사용할 수 있습니다. 동영상을 작업할 때 언제나 브랜드 키트에 접근할 수 있어, 장면 전반에 걸쳐 로고, 색상, 폰트, 미디어를 일관되게 적용하기가 쉬워집니다.

브랜드 키트는 브랜딩을 반복적인 작업이 아닌 자동화된 프로세스로 바꿔 주어, 콘텐츠에 더 집중할 수 있게 해줍니다.

동영상에 브랜드를 적용하세요

AI Studio에서 프로젝트를 열면 브랜드 키트가 자동으로 제공됩니다. 배경과 텍스트에 브랜드 색상을 적용하고, 로고를 추가하며, 브랜드 비주얼을 사용하고, 영상 전반에 걸쳐 타이포그래피를 일관되게 유지할 수 있습니다.

브랜드 키트에 가한 모든 업데이트는 향후 프로젝트에 적용되어, 브랜드가 발전하더라도 일관된 브랜딩을 유지할 수 있습니다.