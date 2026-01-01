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브랜드 용어집 만드는 방법

브랜드 일관성은 콘텐츠가 어떻게 보이는지만의 문제가 아니라, 어떻게 들리는지도 포함합니다. 브랜드 용어집은 이름, 문구, 기술 용어가 매번 여러분이 원하는 방식대로 발음되고 번역되도록 보장합니다. 발음과 번역에 대한 규칙을 정의함으로써, 여러분의 영상은 모든 크리에이터, 언어, 시청자에게서 항상 정확하고 브랜드에 부합하는 상태를 유지합니다.

브랜드 용어집의 기능

Brand Glossary를 사용하면 발음과 번역 규칙을 직접 관리하여 중요한 용어가 매번 올바르게 처리되도록 할 수 있습니다. 이러한 규칙은 동영상 번역과 내레이션 과정에서 자동으로 적용되어, 일관성 부족이나 잘못된 발음을 방지하는 데 도움이 됩니다.

CSV 파일을 사용해 용어집 규칙을 수동으로 만들거나 한꺼번에 업로드할 수 있습니다.

용어집 규칙을 수동으로 생성하기

왼쪽 내비게이션에서 Brand를 클릭해 Brand Hub를 연 다음, Brand Glossary 탭을 선택하세요. 그런 다음 Add New Brand Glossary를 클릭하세요.

두 가지 옵션이 표시됩니다. CSV 파일을 업로드하거나 용어를 수동으로 추가할 수 있습니다. 용어를 수동으로 추가하려면 ‘Add New’를 클릭하세요. 원래 단어나 구를 입력한 다음, 발음 방식이나 번역 방식을 지정합니다. 필요한 경우 발음을 표기한 철자를 포함할 수도 있습니다.

저장하면, 해당 규칙은 동영상이 해당 언어로 번역될 때마다 자동으로 적용됩니다. 메시지가 변화함에 따라 언제든지 용어를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

CSV로 용어집 규칙 업로드

여러 용어를 한 번에 추가하려면, 키워드와 해당 발음 또는 번역 규칙이 포함된 CSV 파일을 준비하세요. 그런 다음 Upload CSV를 클릭하고 안내에 따라 각 열을 매핑한 뒤, 어떤 열에 원본 용어가 있고 어떤 열에 발음 또는 번역이 있는지 확인하세요.

이 방법은 팀에서 이미 스프레드시트나 외부 시스템으로 용어를 관리하고 있는 경우에 적합합니다.

AI Studio에서 브랜드 용어집 적용하기

브랜드 용어집 설정을 마치면, 동영상에 적용하는 것은 매우 간단합니다. AI Studio에서 왼쪽 상단에 있는 브랜드 버튼을 클릭하면 브랜드 키트와 브랜드 용어집을 모두 사용할 수 있습니다.

여기에서 여러 용어집 간에 전환하고, 스크립트에 발음 및 번역 규칙을 적용할지 제거할지 선택할 수 있습니다. 발음 규칙이 활성화되면, 해당되는 단어들이 보라색으로 강조 표시되어 어떤 부분이 제어되고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

스크립트를 편집하는 동안 새로운 발음 규칙을 바로 추가할 수도 있습니다. 새로 추가된 항목은 활성화된 브랜드 용어집에 자동으로 저장됩니다.

번역 시 브랜드 용어집을 사용하세요

브랜드 용어집은 동영상을 번역할 때 특히 강력한 기능을 발휘합니다. 최상의 결과를 얻으려면, 언어마다 번역 규칙이 서로 다른 경우가 많기 때문에 각 대상 언어별로 별도의 용어집을 만드는 것이 좋습니다.

번역 규칙에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. ‘강제 번역(Force Translate)’은 “artificial intelligence”를 항상 “AI”로 번역하도록 지정하는 것처럼, 특정 용어를 정확히 어떻게 번역할지 미리 정해 두는 기능입니다. ‘번역 제외(Don’t Translate)’는 단어가 절대 바뀌지 않도록 고정하는 기능으로, 브랜드명, 제품명, 상표와 같이 원문 그대로 유지해야 하는 경우에 적합합니다.