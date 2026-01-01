あなたが思い描けるあらゆるスタイルで、テキストから動画へと変換しましょう。プロダクトデモ、創業者メッセージ動画、シュールなビジュアル、ライフスタイル映像、教育用の解説動画、そしてシネマティックな広告まで、同じモデルからすべてを生成できます。すべてを HeyGen で。

スタイルロックにより、カメラや環境が変わっても、キャラクターには同じライティング、同じ衣装、同じ雰囲気がそのまま引き継がれます。