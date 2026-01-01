Google の Veo 3.1 AI 動画ジェネレーター
Google DeepMind が開発した最先端の AI 動画モデルが、HeyGen に登場。テキスト、画像、または最初と最後のフレームから、ネイティブ音声付きのシネマティックなクリップを生成できます。数秒で無料ではじめましょう。
- 高精度なモーション
- マルチショットの一貫性
- カスタムプロンプト
Veo 3.1 で実現できること
Veo 3.1 は、クリエイターやチーム向けに Google DeepMind が開発した AI 動画モデルです。テキストや画像、リファレンス素材からシネマティックなクリップを生成し、冒頭とラストフレームを自在にコントロールしながら、HeyGen 上だけで本番品質の動画を完成させることができます。
シネマティックなBロール生成
製品ローンチ、解説動画、広告、チュートリアル、SNS動画、ブランドキャンペーン向けに、高品質なAI Bロールを作成しましょう。Veo 3.1 は、シンプルなプロンプトから、リアルなライティング、ダイナミックなカメラワーク、そしてネイティブオーディオを同時に備えた、洗練されたモーションショットへと変換します。
画像から動画へ
Veo 3.1 のイメージから動画へのエンジンで、静止画像に命を吹き込みましょう。商品写真、ライフスタイル写真、サムネイル、ブランドビジュアルを、自然な動きや光の変化、シネマティックな奥行きを備えた本番品質の動画へとアニメーション化します。
無限のクリエイティブスタイル
あなたが思い描けるあらゆるスタイルで、テキストから動画へと変換しましょう。プロダクトデモ、創業者メッセージ動画、シュールなビジュアル、ライフスタイル映像、教育用の解説動画、そしてシネマティックな広告まで、同じモデルからすべてを生成できます。すべてを HeyGen で。
スタイルロックにより、カメラや環境が変わっても、キャラクターには同じライティング、同じ衣装、同じ雰囲気がそのまま引き継がれます。
最初と最後のフレーム制御
ファーストフレームとラストフレームのプロンプトを使って、動画の開始位置と終了位置を正確に指定できます。ビフォーアフターの瞬間や商品紹介、トランジション、シーンの拡張、洗練されたヒーローショットなどを、仕上がりを完全にコントロールしながら、クリーンに作り上げましょう。
クリエイターやブランドはVeo 3.1をこう活用しています
製品ローンチやブランドシネマティックから、ソーシャル広告や解説動画まで、Veo 3.1 は現代のチームが動画を制作・公開するあらゆるワークフローにフィットします。HeyGen のワークフロー内で、あらゆるチャネル・フォーマット・オーディエンス向けに、ネイティブサウンド付きのシネマティックな AI 動画を一括で生成しましょう。
ソーシャル向けクリエイティブクリップ
TikTok、Instagram、YouTube Shorts、LinkedIn 向けに最適化されたショート動画を生成しましょう。フル編集チームがいなくても、フック、トランジション、ビジュアルメタファー、アバターシーン、ブランドらしさのあるSNS動画を作成できます。
創業者・ブランド動画
お知らせ、製品アップデート、ソートリーダーシップコンテンツ、創業者メッセージを、あなたのAIデジタルツインを使ったシネマティックな創業者動画に変換しましょう。モーションや背景、Bロールを加えて、あらゆるメッセージをプレミアムな体験に仕上げます。
教育・解説動画
視覚的な例、アニメーション化されたコンセプト、ライフスタイルシーン、補足的なBロールを活用して、複雑なアイデアをわかりやすく伝えましょう。コース教材、AI解説動画、オンボーディング、トレーニング、教育系動画コンテンツに最適です。
製品ローンチコンテンツ
映画のようなプロダクトショット、機能デモ、抽象的なビジュアル、洗練されたトランジションを組み合わせて、思わずスクロールを止めてしまうプロダクトローンチ動画を作成しましょう。SNS投稿、ランディングページ、広告、そしてプロダクトデモ動画キャンペーン向けに最適化されています。
チームはVeo 3.1で、より速く成果を届けられます
Veo 3.1 を活用してストーリーテリングを拡大し、数時間でキャンペーンを展開しているクリエイターやブランドの声をご紹介します。
よくある質問
Veo 3.1とは何ですか？
Veo 3.1 は、Google DeepMind が開発した最先端の AI 動画モデルです。テキストプロンプト、参照画像、そして最初または最後のフレーム入力から、ネイティブ音声、リアルな動き、映画監督レベルのカメラ制御を備えたシネマティックな動画クリップを生成します。HeyGen では、Veo 3.1 は AI アバターや他の動画モデルと並んで、ひとつのワークフローの中で利用できます。
Veo 3.1 は誰が開発したのですか？
Veo 3.1 は、Google の AI 研究機関である Google DeepMind によって開発されたモデルです。これは Google の最新かつ代表的な動画生成モデルであり、OpenAI の Sora 2 に直接対抗する存在です。HeyGen は Veo 3.1 を直接統合しているため、別途 Google アカウントや Gemini アカウントを管理することなく利用できます。
Veo 3.1 は無料でお試しできますか？
はい。HeyGen では、すべてのアカウントに付与されるクレジットを使って Veo 3.1 を無料でお試しいただけます。開始時にクレジットカードは不要です。有料プランにアップグレードすると、より高解像度の動画、より長いクリップ、月あたりの生成回数の増加に加え、ウォーターマークなしでの商用利用権が利用可能になります。
HeyGenでVeo 3.1を使うにはどうすればいいですか？
HeyGen にサインインし、動画エディターを開いてモデルピッカーから Veo 3.1 を選択します。プロンプトを入力するか、リファレンス画像を追加するか、最初と最後のフレームを設定してショットをコントロールしましょう。同じプロジェクト内で、Veo 3.1 のクリップを AI アバター、Bロール、音声、音楽と組み合わせてつなげることができます。
Veo 3.1 で作成できる動画の最長時間はどれくらいですか？
Veo 3.1 は、1回の生成につき数秒程度までのクリップを生成でき、ファーストフレーム／ラストフレームプロンプトを使ってシーンを延長したり、HeyGen エディターで複数のクリップをつなぎ合わせたりできます。クリップごとの最長時間およびプロジェクト全体の最長時間は、ご利用の HeyGen プランによって異なります。
Veo 3.1 は音声やサウンドを生成できますか？
はい。Veo 3.1 は、ビデオ生成と同時にネイティブ音声も生成し、環境音、効果音、セリフなどを含めることができます。つまり、別途ボイスオーバーを録音したり、音声編集を行う必要はありません。HeyGen では、必要に応じて自分の AI ボイスクローンを重ねたり、完全にコントロールしたい場合はカスタム音声をアップロードすることもできます。
Veo 3.1で作成した動画を商用利用できますか？
HeyGen 上の Veo 3.1 で生成された動画は、広告、SNS投稿、製品ローンチ、クライアント向け納品物などを含む商用目的で、あなたの HeyGen プランの商用ライセンスの範囲内で使用できます。無料プランでの出力にはウォーターマークが入りますが、有料プランではウォーターマークが削除され、完全な商用利用権が付与されます。
Veo 3.1 はどのアスペクト比をサポートしていますか？
Veo 3.1 は縦型・正方形・横型など、16:9 や 9:16 を含むさまざまなアスペクト比で生成できるため、同じプロンプトからリサイズなしで YouTube、TikTok、Reels、Shorts、LinkedIn、ランディングページ向けの動画を一括で制作できます。
作りたいものは何でも、今すぐ形にできます
Veo 3.1 と HeyGen の AI スタジオを使って、今すぐコンテンツ制作を始めましょう。セットアップも撮影も不要——タブを開くだけで始められます。