Benvenuto nella tua guida rapida al video marketing con IA
Vuoi creare più contenuti video ma ti senti frenato da tempo, budget o risorse di produzione limitati? Non sei il solo. Ecco la buona notizia: con HeyGen puoi realizzare video che sembrano persino migliori delle produzioni tradizionali, a una frazione dei costi e del tempo.
Questa guida è pensata per i marketer pronti a portare la propria strategia a un livello superiore con i video basati sull’IA. Imparerai a passare dal concept alla campagna, creando contenuti di alta qualità e facilmente scalabili senza bisogno di videocamere, studi o talenti davanti alla telecamera.
Non perderti l’esercizio pratico di creazione video nella sezione Realizza il tuo primo video. È pensato per aiutarti a imparare facendo e a prendere velocità in poco tempo!
Principali casi d’uso: come i marketer utilizzano HeyGen
HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore creativo pensato per i marketer che devono muoversi velocemente, scalare i contenuti e ottenere risultati senza compromettere la qualità. Dagli annunci con influencer ai flussi di onboarding, ecco come i marketer di ogni funzione utilizzano HeyGen per creare video ad alto impatto su larga scala.
Annunci video
Perfetto per: Growth Marketer, Demand Generation Marketer, Performance Marketer e molti altri!
Video per influencer sui social
Perfetto per: Social Media Marketers, Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers e molto altro ancora!
Video tutorial
Ideale per: Product Marketer, Performance Marketer, Demand Generation Marketer, Growth Marketer
Video del brand
Ideale per: content marketer, brand marketer, social media marketer
Video dimostrativi di prodotto
Perfetto per: Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers
Perché il video è fondamentale nel marketing di oggi
La sfida
- La produzione tradizionale è costosa, lenta e limitata dal numero di persone e dai budget.
- I marketer devono fare di più con meno: budget più ridotti, meno tempo a disposizione e la pressione di superare i concorrenti.
Vuoi approfondire ulteriormente?
Creare il tuo primo video con l’IA
Introduzione
Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Ce la farai. Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare un ottimo video, in poco tempo.
Video tutorial
Ideale per tutorial o walkthrough che richiedono registrazioni dello schermo o altri elementi visivi
Ti piace imparare vedendo le cose in azione?
Scegli un tipo di video qui sopra per aprire un modello già pronto in HeyGen e segui le istruzioni man mano che procedi.
Secchione?
Ci piace moltissimo! Passa subito al passo 4: scegli il giusto portavoce con avatar AI e crea il tuo avatar AI, il tuo gemello digitale e futura star dei video.
Non sei ancora pronto per iniziare?
Nessun problema. Dai un’occhiata veloce ai passaggi ora e torna alla guida completa quando ti sentirai pronto.
Pronto per iniziare?
Inizia con questo tour di 2 minuti dell’Editor AI Studio di HeyGen, e poi tuffiamoci nel vivo!
Per maggiori informazioni, visita i nostri video tutorial passo dopo passo
→ HeyGen Academy: 101
panoramica completa di tutte le funzionalità di HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
approfondimento sul montaggio video
Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità
I marketer più intelligenti non ripartono da zero ogni volta: costruiscono sistemi che possono crescere nel tempo.
Con HeyGen è facile mantenere i tuoi video in linea con il brand configurando un Brand Kit per utilizzare automaticamente i tuoi font, colori, loghi e asset.
Per iniziare, incolla semplicemente l’URL della tua azienda oppure carica manualmente gli elementi del tuo brand.
Di fretta? Nessun problema. Puoi sempre tornare più tardi e completare questo passaggio.
Una volta che il tuo Brand Kit è impostato con i colori del tuo brand, puoi aggiornare facilmente la maggior parte dei Template HeyGen per abbinarli. Ti basta sostituire i tuoi colori così ogni video rimane in linea con il brand, oppure premere il pulsante Mescola colori
Passaggio 2: Definisci la tua strategia
Prima di immergerti nella creazione di video, chiarisci alla perfezione la tua strategia di campagna definendo obiettivo, pubblico di riferimento, canali di distribuzione e hook.
Obiettivo della campagna
Cosa vuoi che questo video raggiunga?
Esempi: brand awareness, lancio di prodotto, generazione di lead, conversione delle vendite
Pubblico di riferimento
Per chi stai creando questo video? Che tipo di cliente è? A che fase del funnel si trova?
Esempi: potenziali clienti Gen Z a freddo che non hanno mai sentito parlare del tuo brand, lead di piccole imprese a metà funnel che stanno valutando le opzioni
Canale di distribuzione principale
Dove verrà pubblicato il tuo video?
Esempi: LinkedIn, TikTok, YouTube, annunci a pagamento, sito web, campagna email
Gancio
Quale problema stai risolvendo e come catturerai l’attenzione nei primi secondi?
Suggerimento
Hai bisogno di un secondo parere sulla tua strategia? Vai su ChatGPT, Claude o un altro strumento a tua scelta e utilizza il seguente prompt:
"Sto pianificando una campagna video di marketing per [product/service]. Il mio obiettivo è [goal], il mio pubblico di riferimento è [audience], la distribuirò su [channel] e il messaggio principale o hook è: [hook]. Puoi darmi un feedback su quanto sia chiaro ed efficace questo messaggio e suggerire eventuali miglioramenti?"
Passaggio 3: scrivi il tuo copione
Il tuo copione è la spina dorsale di un ottimo video. Ecco come farlo davvero contare:
- Inizia con un gancio forte (i primi 3-5 secondi sono i più importanti)
- Concludi con una CTA chiara (call to action)
- Mantienilo semplice, diretto e senza gergo
Suggerimento professionale
Vuoi andare più veloce? Consulta la seguente pagina delle Best Practices per indicazioni su come usare strumenti come ChatGPT per scrivere il tuo script.
Non sai ancora da dove iniziare? Ecco alcuni esempi di scalette da cui trarre ispirazione.
Se stai seguendo in HeyGen, questi script sono già integrati nel tuo template.
Accedi ai template, inclusi questi script, qui:
Video di influencer sui social
Esplora modelli di script e altri suggerimenti per i tipi di video di marketing più popolari
→ Video pubblicitari
→ Video di influencer sui social
→ Video tutorial
→ Video dimostrativi di prodotto
Approfondisci la scrittura dei copioni
Best practice: scrivi copioni meglio e più velocemente con l’IA
Vuoi lavorare in modo più intelligente, non più duro? Ecco alcuni consigli su come sfruttare strumenti come ChatGPT, Claude, Gemini o altri per velocizzare la scrittura dei copioni.
Passaggio 1: inizia con un prompt chiaro
Fornisci all’IA un prompt diretto e dettagliato per descrivere il video che stai creando. Aggiungi contesto importante, ad esempio:
- Che tipo di video stai creando (annuncio per i social, tutorial sul prodotto, video di brand)
- A chi è destinato (pubblico target)
- L’obiettivo del video (aumentare i clic, spiegare un concetto, informare)
- Tono o stile che desideri venga utilizzato (amichevole, professionale, colloquiale)
Prompt di esempio:
"Scrivi una sceneggiatura per un video di 60 secondi che presenti il prodotto B2B HeyGen, rivolta ai titolari di piccole imprese. Il tono deve essere sicuro e chiaro. Concludi con una forte call to action."
Passaggio 2: Aggiungi i punti chiave del discorso
Puoi ottenere risultati più accurati includendo un breve elenco puntato dei punti che desideri che il video tratti.
Esempio:
- Nome del prodotto/servizio
- Proposta di valore chiave
- Invito all'azione
Prompt di esempio:
"Includi i seguenti punti: HeyGen aiuta le piccole imprese a risparmiare tempo e denaro ed è facile da usare. CTA: Iscriviti per una prova gratuita."
Passaggio 3: Richiedi il formato corretto
Fai sapere all’IA che ti serve il copione in un formato adatto a un video.
Esempio:
- Uno script parlato recitato dall’avatar del nostro CEO
- Un tono informale e umano
Prompt di esempio:
"Scrivi questo come un copione parlato letto dall'avatar del CEO di HeyGen. Usa un linguaggio naturale e colloquiale."
Fase 4: Rivedi e perfeziona
Quindi copia e incolla lo script in HeyGen e premi il pulsante di anteprima per far leggere il testo ad alta voce al tuo avatar! Suona naturale? Scorre nel modo che desideri? In caso contrario, chiedi al tuo strumento di IA di rivederlo con prompt come:
- Rendilo più informale/formale
- Aggiungi un gancio più incisivo all'inizio
- Includi una riga su [caratteristica o vantaggio]
- Trasforma questo in una versione da 30 secondi
- Dammi tre versioni della CTA
Approfondisci la scrittura dei copioni
→ Come scrivere video script vincenti con l'AI: la guida del marketer moderno (eBook)
Passaggio 4: Scegli l'avatar AI giusto
Il tuo portavoce dà il tono. Scegli un Public Avatar, crea un Custom Avatar che rispecchi il tuo brand oppure, per un tocco davvero personale, crea il tuo gemello digitale in pochi minuti con la funzione Hyper Realistic Avatar di HeyGen!
HeyGen offre diverse opzioni per creare Avatar personalizzati. Fai clic sui link qui sotto per approfondire tutti i dettagli.
Tipo di avatar
Ti servirà
Otterrai
Ideale per
Video di formazione da 2-5 minuti
Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale più realistici basati sul tuo video di training
Gemello digitale iperrealistico
10-15 foto
Aspetto realistico basato sulle tue foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA
Gemello digitale realistico
Prompt di testo
Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale interamente generati dall’IA
Personaggi di fantasia in stili di animazione realistici o variabili
Avatar IV (nuovo!)
1 foto
Aspetto estremamente realistico a partire da una foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Richiede crediti per la generazione.
Video di meno di 30 secondi, inclusa la sincronizzazione labiale con la musica
Best practice: creare l’avatar personalizzato perfetto
Pronto a creare un avatar professionale e realistico con infinite opzioni di personalizzazione? Esplora le risorse qui sotto per consigli, best practice e una rapida panoramica di ciò di cui avrai bisogno per iniziare.
Quando crei un Avatar Personalizzato, ricorda:
Tutto ciò che compare nel video di training del tuo Avatar Iper Realistico, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, verrà riprodotto nel risultato finale.
Tipo di avatar
Ti servirà
Best practice
Video di formazione da 2-5 minuti
10-15 foto
Genera avatar
Prompt di testo
Se sei alle prime armi con la scrittura dei prompt, dai un’occhiata alle nostre migliori pratiche di prompting
Avatar IV (nuovo!)
1 foto
1 foto che includa solo il soggetto, ben illuminata e ad alta risoluzione
Suggerimento professionale
Usa la funzione Generating Looks di HeyGen
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Tutorial passo dopo passo per la creazione di avatar iper-realistici
Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità
HeyGen offre un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte il video perfetto richiede qualcosa di personalizzato. Di seguito trovi tre modi per creare Voci Personalizzate.
Tipo di voce personalizzata
Metodo di creazione
Output
Ideale per
Automatico durante la creazione di un avatar iperrealisticooppure
Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. Supporta più emozioni.
Un clone vocale che suona proprio come te
Prompt testuale che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)
Voce completamente generata dall’IA in base al prompt.
Una voce fittizia o voci fortemente caratterizzate
Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clone vocale realistico addestrato sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di ottimizzazione variano a seconda del servizio. Un’ottima opzione per creare un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.
Un clone vocale che suona proprio come te
Per ottenere la migliore qualità della voce, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:
• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca
• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori
• Parla chiaramente con pause naturali e una leggera espressione emotiva
• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clonessolo)
Vuoi approfondire ulteriormente?
→Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iper‑realistico
Best practice: suggerimenti da professionista
Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di IA nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.
Il prompting è una competenza potentissima per qualsiasi marketer che utilizza l’AI. Se abbinato a HeyGen, il prompting sblocca infiniti modi per creare video ad alto impatto, dove l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare, iterare e usare i prompt in HeyGen per:
Funzionalità
Funzione
Usalo per
Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato
Dai vita agli avatar fotografici
Creare avatar personalizzati (realistici o animati)
Creare voci personalizzate
Best practice per i prompt
Sii specifico
Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.
Inizia dalla struttura
Usa una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.
Includi contesto e intento
Fai sapere all’AI qual è l’obiettivo: è per una demo di prodotto? Un annuncio sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.
Usa un linguaggio descrittivo
Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. “sicuro di sé”, “minimalista”, “ad alta energia”, “dal ritmo calmo”).
Iterare e perfezionare
Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!
Le migliori pratiche di prompt possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando
Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!
Passaggio 5: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio
Ora che il tuo script e il tuo avatar sono pronti, è il momento di dare vita al tuo messaggio nell’editor AI Studio di HeyGen, dove è facile personalizzare, migliorare e rifinire ogni parte del tuo video, senza bisogno di alcuna esperienza di montaggio!
- Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit Templateche hai configurato nel Passaggio 1.
- Rafforza il tuo messaggio con testo o elementi visivi sullo schermo e fai sì che appaiano o scompaiano con Animazioni.
- Sfoglia la libreria di contenuti multimediali stock di HeyGen per video b-roll di alta qualità, royalty-free.
- Usa Transizioni di scena premium per dare al tuo video una finitura fluida e professionale.
- Aggiungi e personalizza Sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
Suggerimento professionale
Crea e esegui test A/B su più versioni dei tuoi videoper migliorare le prestazioni, ottenere risultati e aumentare le conversioni.
Pronto a montare come un professionista?
→ HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre le funzionalità di editing di HeyGen
Best practice: regola pronuncia, emozioni e intonazioni
Hai bisogno che il tuo avatar suoni alla perfezione? HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover, ottenendo una resa naturale e accurata che sembra davvero reale.
Funzione
Funzione
Usalo per
Aggiungi pause e regola la pronuncia di parole specifiche direttamente nel Pannello Script
Carica o registra un audio con il tono, il ritmo e la pronuncia che desideri, e lascia che qualsiasi avatar lo riproduca con la propria voce
Dai forma all’emozione e al tono di un copione con un semplice clic
Amplia le possibilità della tua Voce Personalizzata caricando registrazioni aggiuntive con toni emotivi diversi. Scegli ogni volta quella che si adatta meglio al momento.
Vuoi vederlo in azione?
Strategie per amplificare il tuo impatto
Che tu stia raggiungendo nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste best practice avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a ampliare il tuo impatto con precisione.
Ottimizza e sperimenta come un professionista del performance marketing
Con HeyGen, creare più versioni dei tuoi video per l’A/B testing non è mai stato così facile, veloce ed economico. Scopri come fare A/B test come un vero professionista del performance marketing e inizia ad aumentare le conversioni, massimizzare le performance e costruire campagne con la sicurezza dei dati!
Espandi a livello globale con la traduzione
Scopri come tradurre e localizzare i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti, senza bisogno di doppiaggio o attori vocali.
Usa la funzione Brand Voice di HeyGen per mantenere la coerenza nei video tradotti, personalizzando il modo in cui vengono gestite determinate parole (ad es. pronuncia dei nomi dei brand, forzando o bloccando la traduzione di alcuni termini).
Gli utenti dei piani Enterprise e Team possono anche modificare direttamente le sceneggiature tradotte utilizzando la nostra funzione Proofread.
Cerchi ispirazione? Scopri come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare simultaneamente spot TV in 30 mercati.
Personalizza su larga scala
Aggiungi un tocco personale alle tue campagne email, alle attività di vendita o all’assistenza clienti con Video personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome dello spettatore o dettagli adattati ai suoi interessi, puoi creare un’esperienza unica e più coinvolgente per ogni persona.
Integra i Video personalizzati direttamente nel tuo flusso di lavoro su HubSpot, Zapier, Make, Clay e molto altro!
Avatar interattivo
Che si tratti di vendite, assistenza clienti o formazione, Avatar Interattivi trasformano video a senso unico in conversazioni dinamiche a doppio senso. È un modo potente per aumentare il coinvolgimento, personalizzare le esperienze e stimolare l’azione.
Ti serve un po’ di ispirazione? Scopri come getitAI aumenta le vendite ecommerce con esperienze di shopping dal vivo e personalizzate.
Caso d’uso n. 1: Video Ads
Storie e casi di successo dei clienti
Come Videoimagem ha trasformato le campagne clienti con HeyGen
Come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare simultaneamente gli spot TV in 30 mercati
Promozione di “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” di Jason Felts
Perfetto per
Growth Marketer, Demand Generation Marketer, Performance Marketer e altri ancora!
Best practice
- Mantieni i video brevi. Punta a meno di 30 secondi per mantenere alta l’attenzione degli spettatori e aumentare il tasso di completamento.
- Metti in primo piano il valore. Assicurati che il tuo messaggio principale o la tua proposta di valore vengano comunicati entro i primi secondi.
- Adatta il formato alla fase del funnel.
- Progetta per una visualizzazione mobile-first.Ottimizza l’inquadratura e il ritmo per la fruizione su schermi piccoli.
- Rendi i tuoi montaggi davvero accattivanti.Usa b-roll, testi animati e movimento per mantenere alta l’energia visiva e costante il coinvolgimento.
- Metti alla prova come un vero professionista del performance marketing.
Funzionalità principali
- Product Placement: aggiungi prodotti fisici ai tuoi video con un clic.
- Genera look: rendi il tuo avatar più dinamico cambiandone posa, ambiente o abbigliamento usando solo un prompt di testo.
Suggerimento avanzato
Ecco una struttura di script collaudata del producer di social media George “GG” Gossland di Favoured:
- Hook – Qualcosa di visivamente strano o inaspettato.
- Problema – Quali sfide sta affrontando il tuo spettatore?
- Soluzione – In che modo il prodotto o il servizio allevia queste difficoltà?
- USP – ovvero i “punti di forza unici”. Metti in evidenza le caratteristiche che spiccano!
- CTA – Dai sempre agli spettatori qualcosa da fare dopo.
Pronto a fare il salto di qualità?
→ Guarda un tutorial passo dopo passo per creare video pubblicitari
→ Scopri il l’ebook di HeyGen “5 modi per migliorare i tuoi video ads e le loro performance”
Caso d’uso n. 2: Video di influencer sui social
Storie ed esempi dei clienti
Favoured moltiplica per 6 i contenuti UGC con HeyGen per sbloccare quantità e qualità
Come Reply.io ha potenziato la presenza del suo CEO su TikTok con HeyGen
“In che modo i dazi stanno influenzando la tua attività?” di Glass Engine
Ideale per
Content marketer, performance marketer, demand generation marketer, growth marketer e altri professionisti pronti a trasformare il loro brief in un annuncio UGC
Best practice
- Cattura subito l’attenzione degli spettatori.Cerca di attirare l’attenzione nei primi 1-2 secondi con movimento, testo in grassetto o un elemento visivo coinvolgente.
- Progetta per la riproduzione automatica silenziosa.i sottotitoli, sovrimpressioni di testo e uno storytelling visivo, dato che molti utenti guardano i video senza audio.
- Mantienilo breve. Meno è meglio. Punta a stare sotto i 15-30 secondi su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Regola la velocità del tuo script usando le impostazioni vocali avanzate.
- Adattalo al feed. Usa formati verticali (9:16) o quadrati a seconda della piattaforma. Evita l’orientamento orizzontale, a meno che tu non stia pubblicando su YouTube.
- Metti in primo piano l’“aha”. Metti subito in evidenza la trasformazione, il beneficio o la ricompensa emotiva, non solo le caratteristiche del prodotto.
- Fallo sembrare nativo.Usa i trend della piattaforma, montaggi in stile creator dal ritmo più veloce o avatar UGC per mimetizzarti nel feed.
Funzionalità principali
Suggerimento professionale
Ecco una struttura di contenuti ad alte prestazioni utilizzata dai migliori creator su TikTok, Reels e Shorts:
- Elementi visivi che fermano lo scroll: inizia con testo in grassetto, movimento o un’immagine sorprendente per bloccare lo scroll
- Momento in cui ci si riconosce: rifletti un vero punto dolente o una situazione da “ci sono passato anch’io” per creare una connessione immediata
- Trasformazione o risultato: mostra il valore del tuo prodotto in azione
- Punto di vista del creator: usa una voce fuori campo o del testo sullo schermo per raccontare con un tono personale e autentico
- CTA semplice: rendi il prossimo passo evidente! ("Prova questo", "guarda di più" o "visita il sito web.")
Pronto a immergerti più a fondo?
→ Guarda una guida passo dopo passo per creare video per influencer sui social
→ Scopri l’ebook di HeyGen 5 modi per migliorare i tuoi video ads e le loro performance
Caso d'uso n. 3: Video tutorial
Storie ed esempi dei clienti
Come Pyne utilizza HeyGen per raddoppiare i tassi di conversione delle prove per le aziende B2B PLG
HeyGen Academy: corso video pratico su AI Studio
Come aggiungere avatar AI al video podcast di NotebookLM, di Pascal van Aken
Perfetto per
Product marketer, performance marketer, demand generation marketer, growth marketer
Funzionalità principali
- Animazioni: aggiungi testo o elementi visivi animati per evidenziare i passaggi chiave, rafforzare l’apprendimento e mantenere alta l’attenzione degli spettatori.
- Template: semplifica la creazione e mantieni tutto coerente. Non dimenticare che puoi personalizzare i template predefiniti di HeyGen con i colori del tuo brand!
Best practice
- Sii conciso. Struttura per la massima chiarezza. Inizia con un’introduzione chiara, prosegui con istruzioni passo dopo passo e concludi con un riepilogo efficace e una call-to-action convincente.
- Valorizza con elementi visivi. Usa grafica, didascalie e registrazioni dello schermo per illustrare i punti chiave e migliorare la comprensione.Mantieni la coerenza. Usa un branding, un tono e uno stile coerenti in tutti i video per rafforzare l’identità del brand.
- Ottimizza per l’accessibilità.
Suggerimento professionale
Se il tuo video tutorial richiede elementi visivi extra, come registrazioni dello schermo, assicurati che siano allineati con il tuo copione. Inizia scrivendo lo script, poi usa il pulsante di anteprima per riprodurre l’audio mentre registri lo schermo in sincronia con la narrazione, così da ottenere il miglior tempismo possibile.
Pronto a immergerti più a fondo?
→ Guarda una guida passo passo per creare video tutorial