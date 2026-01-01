HeyGen per i marketer: la guida definitiva per iniziare con i video AI

HeyGen per i marketer: la guida definitiva per iniziare con i video AI

Benvenuto nella tua guida rapida al video marketing con IA

Vuoi creare più contenuti video ma ti senti frenato da tempo, budget o risorse di produzione limitati? Non sei il solo. Ecco la buona notizia: con HeyGen puoi realizzare video che sembrano persino migliori delle produzioni tradizionali, a una frazione dei costi e del tempo.

Questa guida è pensata per i marketer pronti a portare la propria strategia a un livello superiore con i video basati sull’IA. Imparerai a passare dal concept alla campagna, creando contenuti di alta qualità e facilmente scalabili senza bisogno di videocamere, studi o talenti davanti alla telecamera.

Non perderti l’esercizio pratico di creazione video nella sezione Realizza il tuo primo video. È pensato per aiutarti a imparare facendo e a prendere velocità in poco tempo!

Principali casi d’uso: come i marketer utilizzano HeyGen

HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore creativo pensato per i marketer che devono muoversi velocemente, scalare i contenuti e ottenere risultati senza compromettere la qualità. Dagli annunci con influencer ai flussi di onboarding, ecco come i marketer di ogni funzione utilizzano HeyGen per creare video ad alto impatto su larga scala.

Annunci video

Perfetto per: Growth Marketer, Demand Generation Marketer, Performance Marketer e molti altri!

a man stands in front of a phone that says trivago on it

Video per influencer sui social

Perfetto per: Social Media Marketers, Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers e molto altro ancora!

a man sitting in front of a laptop with a perplexity logo above him

Video tutorial

Ideale per: Product Marketer, Performance Marketer, Demand Generation Marketer, Growth Marketer

a woman is talking about how to administer one breath every 5 to 6 seconds

Video del brand

Ideale per: content marketer, brand marketer, social media marketer

a man in a blue shirt stands in front of a wall that says tomorrow.io

Video dimostrativi di prodotto

Perfetto per: Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers

a man wearing a white shirt with the word pyne on it
Holly Xiao e Kieran Flanagan sono ritratti su uno sfondo viola

Perché il video è fondamentale nel marketing di oggi

tre cerchi con percentuali diverse al loro interno su uno sfondo nero
La sfida
  • La produzione tradizionale è costosa, lenta e limitata dal numero di persone e dai budget.
  • I marketer devono fare di più con meno: budget più ridotti, meno tempo a disposizione e la pressione di superare i concorrenti.

Vuoi approfondire ulteriormente?

Creare il tuo primo video con l’IA

Introduzione

Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Ce la farai. Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare un ottimo video, in poco tempo.

Annuncio video

Ideale per pubblicizzare prodotti e servizi

Apri il modello

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Video per influencer sui social

Ideale per video verticali sui social media

Apri il template

a before and after photo of a woman on a purple background

Video tutorial

Ideale per tutorial o walkthrough che richiedono registrazioni dello schermo o altri elementi visivi

Apri il template

a woman in a pink jacket stands in front of a blue background that says how to [ do this ] with product
Ti piace imparare vedendo le cose in azione?

Scegli un tipo di video qui sopra per aprire un modello già pronto in HeyGen e segui le istruzioni man mano che procedi.

Secchione?

Ci piace moltissimo! Passa subito al passo 4: scegli il giusto portavoce con avatar AI e crea il tuo avatar AI, il tuo gemello digitale e futura star dei video.

Non sei ancora pronto per iniziare?

Nessun problema. Dai un’occhiata veloce ai passaggi ora e torna alla guida completa quando ti sentirai pronto.

Pronto per iniziare?

Inizia con questo tour di 2 minuti dell’Editor AI Studio di HeyGen, e poi tuffiamoci nel vivo!

a woman is smiling in front of a sign that says heygen academy

Per maggiori informazioni, visita i nostri video tutorial passo dopo passo

HeyGen Academy: 101

panoramica completa di tutte le funzionalità di HeyGen

HeyGen Academy: AI Studio

approfondimento sul montaggio video

Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità

I marketer più intelligenti non ripartono da zero ogni volta: costruiscono sistemi che possono crescere nel tempo.

Con HeyGen è facile mantenere i tuoi video in linea con il brand configurando un Brand Kit per utilizzare automaticamente i tuoi font, colori, loghi e asset.

Per iniziare, incolla semplicemente l’URL della tua azienda oppure carica manualmente gli elementi del tuo brand.

Di fretta? Nessun problema. Puoi sempre tornare più tardi e completare questo passaggio.

uno screenshot di un brand kit per Digital Eye

Una volta che il tuo Brand Kit è impostato con i colori del tuo brand, puoi aggiornare facilmente la maggior parte dei Template HeyGen per abbinarli. Ti basta sostituire i tuoi colori così ogni video rimane in linea con il brand, oppure premere il pulsante Mescola colori

Passaggio 2: Definisci la tua strategia

Prima di immergerti nella creazione di video, chiarisci alla perfezione la tua strategia di campagna definendo obiettivo, pubblico di riferimento, canali di distribuzione e hook.

Obiettivo della campagna

Cosa vuoi che questo video raggiunga?

Esempi: brand awareness, lancio di prodotto, generazione di lead, conversione delle vendite

Pubblico di riferimento

Per chi stai creando questo video? Che tipo di cliente è? A che fase del funnel si trova?

Esempi: potenziali clienti Gen Z a freddo che non hanno mai sentito parlare del tuo brand, lead di piccole imprese a metà funnel che stanno valutando le opzioni

Canale di distribuzione principale

Dove verrà pubblicato il tuo video?

Esempi: LinkedIn, TikTok, YouTube, annunci a pagamento, sito web, campagna email

Gancio

Quale problema stai risolvendo e come catturerai l’attenzione nei primi secondi?

una strategia di esempio per l’editor AI Studio di HeyGen che ne dimostra l’utilità e la facilità d’uso per utenti senza alcuna esperienza di montaggio video

Suggerimento

Hai bisogno di un secondo parere sulla tua strategia? Vai su ChatGPT, Claude o un altro strumento a tua scelta e utilizza il seguente prompt:

quote icon
"Sto pianificando una campagna video di marketing per [product/service]. Il mio obiettivo è [goal], il mio pubblico di riferimento è [audience], la distribuirò su [channel] e il messaggio principale o hook è: [hook]. Puoi darmi un feedback su quanto sia chiaro ed efficace questo messaggio e suggerire eventuali miglioramenti?"

Passaggio 3: scrivi il tuo copione

Il tuo copione è la spina dorsale di un ottimo video. Ecco come farlo davvero contare:

  • Inizia con un gancio forte (i primi 3-5 secondi sono i più importanti)
  • Concludi con una CTA chiara (call to action)
  • Mantienilo semplice, diretto e senza gergo
una donna con un cappello da cowboy dice: cavalca con audacia, vivi libera, sii la cowgirl che sei nata per essere

Suggerimento professionale

Vuoi andare più veloce? Consulta la seguente pagina delle Best Practices per indicazioni su come usare strumenti come ChatGPT per scrivere il tuo script.

Non sai ancora da dove iniziare? Ecco alcuni esempi di scalette da cui trarre ispirazione.

Se stai seguendo in HeyGen, questi script sono già integrati nel tuo template.

una grafica che mostra le diverse fasi di un annuncio video
Accedi ai template, inclusi questi script, qui:

Annuncio video

Video di influencer sui social

Video tutoriale

Esplora modelli di script e altri suggerimenti per i tipi di video di marketing più popolari

Video pubblicitari
Video di influencer sui social
Video tutorial
Video dimostrativi di prodotto


Approfondisci la scrittura dei copioni

Best practice: scrivi copioni meglio e più velocemente con l’IA

Vuoi lavorare in modo più intelligente, non più duro? Ecco alcuni consigli su come sfruttare strumenti come ChatGPT, Claude, Gemini o altri per velocizzare la scrittura dei copioni.

una pubblicità per Smarty Pillow mostra un uomo in abito elegante
Passaggio 1: inizia con un prompt chiaro

Fornisci all’IA un prompt diretto e dettagliato per descrivere il video che stai creando. Aggiungi contesto importante, ad esempio:

  • Che tipo di video stai creando (annuncio per i social, tutorial sul prodotto, video di brand)
  • A chi è destinato (pubblico target)
  • L’obiettivo del video (aumentare i clic, spiegare un concetto, informare)
  • Tono o stile che desideri venga utilizzato (amichevole, professionale, colloquiale)

Prompt di esempio:

quote icon
"Scrivi una sceneggiatura per un video di 60 secondi che presenti il prodotto B2B HeyGen, rivolta ai titolari di piccole imprese. Il tono deve essere sicuro e chiaro. Concludi con una forte call to action."

Passaggio 2: Aggiungi i punti chiave del discorso

Puoi ottenere risultati più accurati includendo un breve elenco puntato dei punti che desideri che il video tratti.

Esempio:

  • Nome del prodotto/servizio
  • Proposta di valore chiave
  • Invito all'azione

Prompt di esempio:

quote icon
"Includi i seguenti punti: HeyGen aiuta le piccole imprese a risparmiare tempo e denaro ed è facile da usare. CTA: Iscriviti per una prova gratuita."

Passaggio 3: Richiedi il formato corretto

Fai sapere all’IA che ti serve il copione in un formato adatto a un video.

Esempio:

  • Uno script parlato recitato dall’avatar del nostro CEO
  • Un tono informale e umano

Prompt di esempio:

quote icon
"Scrivi questo come un copione parlato letto dall'avatar del CEO di HeyGen. Usa un linguaggio naturale e colloquiale."

Fase 4: Rivedi e perfeziona

Quindi copia e incolla lo script in HeyGen e premi il pulsante di anteprima per far leggere il testo ad alta voce al tuo avatar! Suona naturale? Scorre nel modo che desideri? In caso contrario, chiedi al tuo strumento di IA di rivederlo con prompt come:

  • Rendilo più informale/formale
  • Aggiungi un gancio più incisivo all'inizio
  • Includi una riga su [caratteristica o vantaggio]
  • Trasforma questo in una versione da 30 secondi
  • Dammi tre versioni della CTA
Approfondisci la scrittura dei copioni

Come scrivere video script vincenti con l'AI: la guida del marketer moderno (eBook)

Passaggio 4: Scegli l'avatar AI giusto

Il tuo portavoce dà il tono. Scegli un Public Avatar, crea un Custom Avatar che rispecchi il tuo brand oppure, per un tocco davvero personale, crea il tuo gemello digitale in pochi minuti con la funzione Hyper Realistic Avatar di HeyGen!

HeyGen offre diverse opzioni per creare Avatar personalizzati. Fai clic sui link qui sotto per approfondire tutti i dettagli.

una donna con capelli corti e neri, espressione calma e composta, con lineamenti del viso marcati e ben definiti.

Tipo di avatar

Ti servirà

Otterrai

Ideale per

Avatar iperrealistico

Video di formazione da 2-5 minuti

Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale più realistici basati sul tuo video di training

Gemello digitale iperrealistico

Avatar fotografico

10-15 foto

Aspetto realistico basato sulle tue foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA

Gemello digitale realistico

Genera avatar

Prompt di testo

Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale interamente generati dall’IA

Personaggi di fantasia in stili di animazione realistici o variabili

Avatar IV (nuovo!)

1 foto

Aspetto estremamente realistico a partire da una foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Richiede crediti per la generazione.

Video di meno di 30 secondi, inclusa la sincronizzazione labiale con la musica

Best practice: creare l’avatar personalizzato perfetto

Pronto a creare un avatar professionale e realistico con infinite opzioni di personalizzazione? Esplora le risorse qui sotto per consigli, best practice e una rapida panoramica di ciò di cui avrai bisogno per iniziare.

Quando crei un Avatar Personalizzato, ricorda:

Tutto ciò che compare nel video di training del tuo Avatar Iper Realistico, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, verrà riprodotto nel risultato finale.

un DJ con capelli viola brillanti e occhiali da sole a LED

Tipo di avatar

Ti servirà

Best practice

Avatar iperrealistico

Video di formazione da 2-5 minuti

  • Registra con uno smartphone in modalità cinematografica o con una videocamera 4K
  • Usa uno sfondo semplice con luce naturale
  • Evita: gesti ampi, coprirti la bocca

Avatar fotografico

10-15 foto

  • Mix di primi piani e inquadrature a figura intera
  • Mix di angolazioni, espressioni e outfit
  • Evita: foto con altri volti, animali domestici, occhiali da sole, cappelli, filtri, immagini di bassa qualità

Genera avatar

Prompt di testo

Se sei alle prime armi con la scrittura dei prompt, dai un’occhiata alle nostre migliori pratiche di prompting

Avatar IV (nuovo!)

1 foto

1 foto che includa solo il soggetto, ben illuminata e ad alta risoluzione

Suggerimento professionale

Usa la funzione Generating Looks di HeyGen

Vuoi approfondire ulteriormente?

Tutorial passo dopo passo per la creazione di avatar iper-realistici

Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità

HeyGen offre un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte il video perfetto richiede qualcosa di personalizzato. Di seguito trovi tre modi per creare Voci Personalizzate.

una donna è in piedi davanti a uno schermo con la scritta notizie meteo

Tipo di voce personalizzata

Metodo di creazione

Output

Ideale per

Clone vocale personalizzata HeyGen

Automatico durante la creazione di un avatar iperrealisticooppure
Carica una registrazione audio di 2-5 minuti

Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. Supporta più emozioni.

Un clone vocale che suona proprio come te

Genera voce

Prompt testuale che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)

Voce completamente generata dall’IA in base al prompt.

Una voce fittizia o voci fortemente caratterizzate

Voce di terze parti

Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Clone vocale realistico addestrato sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di ottimizzazione variano a seconda del servizio. Un’ottima opzione per creare un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.

Un clone vocale che suona proprio come te

Per ottenere la migliore qualità della voce, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:

• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca

• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori

• Parla chiaramente con pause naturali e una leggera espressione emotiva

• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clonessolo)

Vuoi approfondire ulteriormente?

Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iper‑realistico

Aggiungi emozioni al tuo clone vocale personalizzato

Best practice: suggerimenti da professionista

Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di IA nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.

Il prompting è una competenza potentissima per qualsiasi marketer che utilizza l’AI. Se abbinato a HeyGen, il prompting sblocca infiniti modi per creare video ad alto impatto, dove l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare, iterare e usare i prompt in HeyGen per:

un uomo con gli occhiali e la barba tiene in mano un libro e sorride

Funzionalità

Funzione

Usalo per

Genera look

Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato

  • Personalizzare i tuoi Avatar personalizzati per adattarli a diversi contesti o casi d’uso
  • Aggiungere un prodotto fisico ai tuoi video con avatar
  • Creare angolazioni di ripresa multiple per il tuo avatar per un effetto più dinamico

Genera movimento

Dai vita agli avatar fotografici
con gesti ed espressioni

  • Animare avatar fotografici
  • Aggiungere realismo ai video con testa parlante

Genera avatar

Creare avatar personalizzati (realistici o animati)

  • Creazione di personaggi animati o di fantasia

Genera voci

Creare voci personalizzate

  • Voci completamente generate dall’IA e del tutto fittizie
  • Voci altamente caratterizzate
Best practice per i prompt
Sii specifico

Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.

Inizia dalla struttura

Usa una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.

Includi contesto e intento

Fai sapere all’AI qual è l’obiettivo: è per una demo di prodotto? Un annuncio sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.

Usa un linguaggio descrittivo

Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. “sicuro di sé”, “minimalista”, “ad alta energia”, “dal ritmo calmo”).

Iterare e perfezionare

Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!

Le migliori pratiche di prompt possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando

Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!

Passaggio 5: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio

Ora che il tuo script e il tuo avatar sono pronti, è il momento di dare vita al tuo messaggio nell’editor AI Studio di HeyGen, dove è facile personalizzare, migliorare e rifinire ogni parte del tuo video, senza bisogno di alcuna esperienza di montaggio!

un video di Joyce Bell e Tim Wein è in fase di montaggio
  • Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit Templateche hai configurato nel Passaggio 1.
  • Rafforza il tuo messaggio con testo o elementi visivi sullo schermo e fai sì che appaiano o scompaiano con Animazioni.
  • Sfoglia la libreria di contenuti multimediali stock di HeyGen per video b-roll di alta qualità, royalty-free.
  • Usa Transizioni di scena premium per dare al tuo video una finitura fluida e professionale.
  • Aggiungi e personalizza Sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
Suggerimento professionale

Crea e esegui test A/B su più versioni dei tuoi videoper migliorare le prestazioni, ottenere risultati e aumentare le conversioni.

Pronto a montare come un professionista?

HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre le funzionalità di editing di HeyGen

Best practice: regola pronuncia, emozioni e intonazioni

Hai bisogno che il tuo avatar suoni alla perfezione? HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover, ottenendo una resa naturale e accurata che sembra davvero reale.

un'illustrazione di una donna con un'icona di direttore vocale

Funzione

Funzione

Usalo per

Pause e pronuncia

Aggiungi pause e regola la pronuncia di parole specifiche direttamente nel Pannello Script

  • Regola rapidamente il ritmo
  • Pronuncia corretta di nomi e parole poco comuni

Replica vocale

Carica o registra un audio con il tono, il ritmo e la pronuncia che desideri, e lascia che qualsiasi avatar lo riproduca con la propria voce

  • La resa più precisa e naturale, perfettamente in linea con il tuo stile vocale
  • Ricrea accenti unici

Regia vocale

Dai forma all’emozione e al tono di un copione con un semplice clic

  • Trasmetti subito emozioni e tono

Emozioni della voce clonata personalizzata

Amplia le possibilità della tua Voce Personalizzata caricando registrazioni aggiuntive con toni emotivi diversi. Scegli ogni volta quella che si adatta meglio al momento.

  • Aggiungi versatilità al tuo clone di Voce Personalizzata
Vuoi vederlo in azione?

HeyGen Academy: AI Studio - Modulo di pronuncia

Strategie per amplificare il tuo impatto

Che tu stia raggiungendo nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste best practice avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a ampliare il tuo impatto con precisione.

un uomo in giacca e cravatta è in piedi davanti a uno schermo con la scritta change environment

Ottimizza e sperimenta come un professionista del performance marketing

Con HeyGen, creare più versioni dei tuoi video per l’A/B testing non è mai stato così facile, veloce ed economico. Scopri come fare A/B test come un vero professionista del performance marketing e inizia ad aumentare le conversioni, massimizzare le performance e costruire campagne con la sicurezza dei dati!


una donna con una giacca rossa è in piedi davanti a una finestra con un pulsante di traduzione sotto di lei

Espandi a livello globale con la traduzione

Scopri come tradurre e localizzare i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti, senza bisogno di doppiaggio o attori vocali.

Usa la funzione Brand Voice di HeyGen per mantenere la coerenza nei video tradotti, personalizzando il modo in cui vengono gestite determinate parole (ad es. pronuncia dei nomi dei brand, forzando o bloccando la traduzione di alcuni termini).

Gli utenti dei piani Enterprise e Team possono anche modificare direttamente le sceneggiature tradotte utilizzando la nostra funzione Proofread.

Cerchi ispirazione? Scopri come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare simultaneamente spot TV in 30 mercati.

un uomo che indossa un cappello con la scritta hevo

Personalizza su larga scala

Aggiungi un tocco personale alle tue campagne email, alle attività di vendita o all’assistenza clienti con Video personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome dello spettatore o dettagli adattati ai suoi interessi, puoi creare un’esperienza unica e più coinvolgente per ogni persona.

Integra i Video personalizzati direttamente nel tuo flusso di lavoro su HubSpot, Zapier, Make, Clay e molto altro!

un avatar interattivo mostra un medico che parla con un paziente

Avatar interattivo

Che si tratti di vendite, assistenza clienti o formazione, Avatar Interattivi trasformano video a senso unico in conversazioni dinamiche a doppio senso. È un modo potente per aumentare il coinvolgimento, personalizzare le esperienze e stimolare l’azione.

Ti serve un po’ di ispirazione? Scopri come getitAI aumenta le vendite ecommerce con esperienze di shopping dal vivo e personalizzate.

Caso d’uso n. 1: Video Ads

Storie e casi di successo dei clienti
Come Videoimagem ha trasformato le campagne clienti con HeyGen

Come Videoimagem ha trasformato le campagne clienti con HeyGen

Come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare simultaneamente gli spot TV in 30 mercati

Come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare simultaneamente gli spot TV in 30 mercati

Promozione di “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” di Jason Felts

Promozione di “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” di Jason Felts

Perfetto per

Growth Marketer, Demand Generation Marketer, Performance Marketer e altri ancora!

Best practice
  • Mantieni i video brevi. Punta a meno di 30 secondi per mantenere alta l’attenzione degli spettatori e aumentare il tasso di completamento.
  • Metti in primo piano il valore. Assicurati che il tuo messaggio principale o la tua proposta di valore vengano comunicati entro i primi secondi.
  • Adatta il formato alla fase del funnel.
  • Progetta per una visualizzazione mobile-first.Ottimizza l’inquadratura e il ritmo per la fruizione su schermi piccoli.
  • Rendi i tuoi montaggi davvero accattivanti.Usa b-roll, testi animati e movimento per mantenere alta l’energia visiva e costante il coinvolgimento.
  • Metti alla prova come un vero professionista del performance marketing.
Funzionalità principali
  • Product Placement: aggiungi prodotti fisici ai tuoi video con un clic.
  • Genera look: rendi il tuo avatar più dinamico cambiandone posa, ambiente o abbigliamento usando solo un prompt di testo.
Suggerimento avanzato

Ecco una struttura di script collaudata del producer di social media George “GG” Gossland di Favoured:

  • Hook – Qualcosa di visivamente strano o inaspettato.
  • Problema – Quali sfide sta affrontando il tuo spettatore?
  • Soluzione – In che modo il prodotto o il servizio allevia queste difficoltà?
  • USP – ovvero i “punti di forza unici”. Metti in evidenza le caratteristiche che spiccano!
  • CTA – Dai sempre agli spettatori qualcosa da fare dopo.
Pronto a fare il salto di qualità?

→ Guarda un tutorial passo dopo passo per creare video pubblicitari

→ Scopri il l’ebook di HeyGen “5 modi per migliorare i tuoi video ads e le loro performance”

Caso d’uso n. 2: Video di influencer sui social

Storie ed esempi dei clienti
Favoured moltiplica per 6 i contenuti UGC con HeyGen per sbloccare quantità e qualità

Favoured moltiplica per 6 i contenuti UGC con HeyGen per sbloccare quantità e qualità

Come Reply.io ha potenziato la presenza del suo CEO su TikTok con HeyGen

Come Reply.io ha potenziato la presenza del suo CEO su TikTok con HeyGen

“In che modo i dazi stanno influenzando la tua attività?” di Glass Engine

“In che modo i dazi stanno influenzando la tua attività?” di Glass Engine

Ideale per

Content marketer, performance marketer, demand generation marketer, growth marketer e altri professionisti pronti a trasformare il loro brief in un annuncio UGC

Best practice
  • Cattura subito l’attenzione degli spettatori.Cerca di attirare l’attenzione nei primi 1-2 secondi con movimento, testo in grassetto o un elemento visivo coinvolgente.
  • Progetta per la riproduzione automatica silenziosa.i sottotitoli, sovrimpressioni di testo e uno storytelling visivo, dato che molti utenti guardano i video senza audio.
  • Mantienilo breve. Meno è meglio. Punta a stare sotto i 15-30 secondi su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Regola la velocità del tuo script usando le impostazioni vocali avanzate.
  • Adattalo al feed. Usa formati verticali (9:16) o quadrati a seconda della piattaforma. Evita l’orientamento orizzontale, a meno che tu non stia pubblicando su YouTube.
  • Metti in primo piano l’“aha”. Metti subito in evidenza la trasformazione, il beneficio o la ricompensa emotiva, non solo le caratteristiche del prodotto.
  • Fallo sembrare nativo.Usa i trend della piattaforma, montaggi in stile creator dal ritmo più veloce o avatar UGC per mimetizzarti nel feed.
Funzionalità principali
Suggerimento professionale

Ecco una struttura di contenuti ad alte prestazioni utilizzata dai migliori creator su TikTok, Reels e Shorts:

  1. Elementi visivi che fermano lo scroll: inizia con testo in grassetto, movimento o un’immagine sorprendente per bloccare lo scroll
  2. Momento in cui ci si riconosce: rifletti un vero punto dolente o una situazione da “ci sono passato anch’io” per creare una connessione immediata
  3. Trasformazione o risultato: mostra il valore del tuo prodotto in azione
  4. Punto di vista del creator: usa una voce fuori campo o del testo sullo schermo per raccontare con un tono personale e autentico
  5. CTA semplice: rendi il prossimo passo evidente! ("Prova questo", "guarda di più" o "visita il sito web.")
Pronto a immergerti più a fondo?

→ Guarda una guida passo dopo passo per creare video per influencer sui social

→ Scopri l’ebook di HeyGen 5 modi per migliorare i tuoi video ads e le loro performance


Caso d'uso n. 3: Video tutorial

Storie ed esempi dei clienti
Come Pyne utilizza HeyGen per raddoppiare i tassi di conversione delle prove per le aziende B2B PLG

Come Pyne utilizza HeyGen per raddoppiare i tassi di conversione delle prove per le aziende B2B PLG

HeyGen Academy: corso video pratico su AI Studio

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Come aggiungere avatar AI al video podcast di NotebookLM, di Pascal van Aken

Come aggiungere avatar AI al video podcast di NotebookLM, di Pascal van Aken

Perfetto per

Product marketer, performance marketer, demand generation marketer, growth marketer

Funzionalità principali
  • Animazioni: aggiungi testo o elementi visivi animati per evidenziare i passaggi chiave, rafforzare l’apprendimento e mantenere alta l’attenzione degli spettatori.
  • Template: semplifica la creazione e mantieni tutto coerente. Non dimenticare che puoi personalizzare i template predefiniti di HeyGen con i colori del tuo brand!
Best practice
  • Sii conciso. Struttura per la massima chiarezza. Inizia con un’introduzione chiara, prosegui con istruzioni passo dopo passo e concludi con un riepilogo efficace e una call-to-action convincente.
  • Valorizza con elementi visivi. Usa grafica, didascalie e registrazioni dello schermo per illustrare i punti chiave e migliorare la comprensione.Mantieni la coerenza. Usa un branding, un tono e uno stile coerenti in tutti i video per rafforzare l’identità del brand.
  • Ottimizza per l’accessibilità.
Suggerimento professionale

Se il tuo video tutorial richiede elementi visivi extra, come registrazioni dello schermo, assicurati che siano allineati con il tuo copione. Inizia scrivendo lo script, poi usa il pulsante di anteprima per riprodurre l’audio mentre registri lo schermo in sincronia con la narrazione, così da ottenere il miglior tempismo possibile.

Pronto a immergerti più a fondo?

→ Guarda una guida passo passo per creare video tutorial