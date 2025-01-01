Fin dall'inizio, getitAI sapeva che la fiducia e il tempismo erano imprescindibili. Se gli agenti digitali dovevano persuadere, dovevano sembrare reali, non solo visivamente convincenti ma anche comportamentalmente fluidi. Niente pause goffe, doppiaggi raffazzonati o atmosfere inquietanti.

Le prime piattaforme di avatar davano priorità alla qualità a scapito della velocità oppure offrivano risposte rapide che non erano fotorealistiche. Nessuna delle due soluzioni ha funzionato. Il mezzo non poteva far emergere la storia.

“Non cercavamo solo un volto—ci serviva qualcosa di espressivo, veloce e emotivamente comprensibile. La storia doveva essere chiara, ogni volta,” ha detto Alain.

HeyGen è stata la prima piattaforma ad offrire la combinazione di cui getitAI aveva bisogno: avatar fotorealistici, reattività in tempo reale e un'interfaccia amichevole per gli sviluppatori che potesse stare al passo con la narrazione dinamica.

Perché HeyGen era l'anello mancante

Ciò che distingueva HeyGen era la sua unica combinazione di generazione di video fotorealistici e avatar in streaming in tempo reale. Non si trattava solo di renderizzare avatar - era questione di mantenere un'interazione credibile e fluida in cui l'utente non avesse mai la sensazione di essere in attesa del software.

Come uno dei primi partner interattivi di avatar di HeyGen, getitAI ha lavorato a stretto contatto con il team di prodotto per ottimizzare il sistema per casi d'uso più esigenti: logica ramificata, input utente flessibili e consegna emotivamente intelligente.

“All'inizio è stato un percorso accidentato, ma alla fine, abbiamo attraversato la valle dell'irreale e costruito qualcosa che sembrava una vera conversazione,” ha detto Alain.

Dopo 18 mesi di collaborazione, getitAI è stata invitata a condividere il suo lavoro in un evento della comunità HeyGen. Sul palco, il cofondatore di HeyGen Wayne Liang ha dichiarato apertamente: “getitAI utilizza la nostra tecnologia meglio di come facciamo noi.”

La persuasione come piattaforma

Mentre la trazione iniziale proveniva dai marchi consumer, l'ambizione più ampia di getitAI è orizzontale: trasformare la fiducia e la conversazione in infrastruttura, qualcosa che potrebbe funzionare ovunque si prendano decisioni.

Dall'onboarding di SaaS all'istruzione, finanza e sanità—ovunque sia necessaria una guida per prendere decisioni, un agente ben formato può intervenire. Il settore è opzionale. Il tocco umano no.

Gli avatar di HeyGen rendono visibili questi agenti. getitAI li rende persuasivi.

Insieme, stanno gettando le basi per un nuovo tipo di interfaccia—una in cui la storia non si ferma al CTA, ma fluisce attraverso ogni clic, scorrimento e domanda.

L'impatto: Interazione che muove le persone

Le sessioni con gli agenti getitAI + HeyGen ora hanno una durata media di oltre 2,5 minuti—molteplici volte superiore alle finestre di coinvolgimento tipiche. I risultati non sono solo un maggiore coinvolgimento, ma un'interazione più profonda: gli utenti pongono domande, ricevono risposte personalizzate e rimangono nel flusso.

I tassi di conversione per queste interazioni variano dal 13 al 21%. Ma il cambiamento più interessante? L'utente smette di navigare e inizia a diventare parte della storia.

“Internet è passato dalle pagine ai feed. Ora sta passando dai feed ai caratteri. Stiamo costruendo il sistema dietro a questo cambiamento,” ha detto Alain.

Cosa viene dopo

Mentre getitAI si prepara al lancio del suo Marketplace per Creator Agent, HeyGen rimane una componente fondamentale del sistema. Le aziende saranno presto in grado di implementare agenti addestrati, completi di voce, tono e stile narrativo, con la stessa facilità con cui si aggiunge un pagamento Stripe.

Per HeyGen, è la prova di cosa succede quando gli avatar smettono di leggere copioni e iniziano a guidare le decisioni. Per getitAI, è il passo successivo verso un web alimentato non dai clic, ma dalla conversazione.