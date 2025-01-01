Come fanno le agenzie di marketing a stare al passo con il nuovo ritmo della pubblicità digitale? Per Favoured, un'agenzia di performance marketing full-service con sede nel Regno Unito, la risposta sta nell'essere audacemente strategici e nell'utilizzare nuovi strumenti per sbloccare risultati. Con un portafoglio clienti che varia dalle start-up ai marchi storici, come teapigs, Avon e Kodak, Favoured offre servizi di marketing digitale di alto livello grazie al suo team altamente specializzato e completamente integrato.
Si sono rivolti a HeyGen per intensificare gli sforzi nella creazione di contenuti, ottenendo così test creativi più rigorosi e riducendo la stanchezza creativa degli spettatori. Con HeyGen, Favoured ha trovato una strategia di volume che trova il giusto equilibrio tra tecnologia AI e creatività umana per fornire campagne di marketing di prima classe ai clienti.
Combattere la stanchezza creativa e le risorse limitate
Prima di HeyGen, Favoured si trovava di fronte a due principali ostacoli: la creazione di contenuti che richiedeva molte risorse e l'accelerazione della stanchezza creativa. Il loro flusso di lavoro ad alta interazione, personalizzato per ogni singolo cliente, portava risultati ma richiedeva un ampio impiego di risorse umane. Il processo tradizionale di produzione di UGC, che comportava l'allestimento della pre-produzione e la spedizione dei prodotti, era dispendioso in termini di tempo, per non parlare della limitazione nel numero di attori che potevano filmare.
Per mantenere un vantaggio competitivo, Favoured comprende il valore strategico della produzione di contenuti su larga scala, poiché anche le creazioni vincenti si scontrano con la stanchezza del pubblico. Andy Willers, co-fondatore di Favoured, spiega: "Se abbiamo aumentato la spesa su una piattaforma, ci sono alcune piattaforme, come TikTok, dove i contenuti creativi semplicemente si esauriscono più velocemente. Ciò significa che più volte un utente ha visto un contenuto creativo, peggio si comporta una campagna." Rinnovare i contenuti UGC è diventato fondamentale per mantenere le prestazioni della campagna, creando richieste continue che il suo processo manuale non poteva soddisfare efficacemente.
"Prima di HeyGen, questo processo era molto più manuale e richiedeva più risorse umane per ottenere lo stesso risultato," - Andy Willers, cofondatore di Favoured
Si erano rivolti a Runway per la generazione di video, ma quando GG, il loro creatore di contenuti presso Favoured, ha sentito parlare di HeyGen, sapeva che sarebbe stato un cambiamento radicale per i loro flussi di lavoro. Andy ribadisce, "Avevamo usato altri strumenti per cercare di fare cose simili nella creazione di avatar, ma HeyGen sembrava farlo meglio di tutti."
Più siamo, meglio è con la soluzione di avatar di HeyGen
Favoured ora utilizza la generazione di avatar AI di HeyGen come pietra miliare della sua rigorosa strategia di test creativi. “Ciò che HeyGen ci ha permesso di fare è generare avatar per annunci UGC molto rapidamente, permettendoci di testare molte più varianti di script,” spiega Andy. Con HeyGen, l'agenzia ha ampliato notevolmente le sue capacità di test, passando da 10-15 diverse varianti UGC al mese a 50-100, permettendo loro di trovare il contenuto creativo vincente più velocemente e migliorando in definitiva le prestazioni delle loro campagne attraverso un aumento dei test e dell'ottimizzazione.
Il team apprezza molto gli avatar realistici di HeyGen. “Con HeyGen, abbiamo registrato la stessa persona in diversi contesti. Avere la possibilità di cambiare inquadratura o prospettiva per la variazione aiuta a stabilire un maggiore realismo per il consumatore,” aggiunge Andy. Per massimizzare l'impatto, Favoured integra HeyGen con altri strumenti di intelligenza artificiale—migliorando i doppiaggi con ElevenLabs, creando immagini di prodotto con Ideogram e sviluppando b-roll con Kling.
I numeri parlano da soli
HeyGen permette a Favoured di concentrarsi maggiormente su ciò che fa meglio: fornire campagne di marketing basate sulle performance.
“HeyGen sblocca le prestazioni essenzialmente al loro livello più basilare,” spiega Andy. “Più possiamo testare, più possiamo vedere cosa risuona con il pubblico, cosa genera un miglior tasso di clic, cosa riduce il costo per clic—tutti fattori che hanno un effetto a catena sulle altre metriche a valle di qualsiasi campagna.”
I guadagni in efficienza non potrebbero essere più evidenti: in precedenza ci volevano 20 minuti a qualcuno per leggere dieci diversi incipit; ora Favoured può produrre 50 diversi incipit quasi istantaneamente. Per Favoured, la performance è la base del loro modello di business. La soddisfazione del cliente dipende da indicatori chiave di performance, come il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) e il costo di acquisizione. Con gli avatar AI di HeyGen, possono raggiungere gli KPI più velocemente, scalare la spesa per le campagne più efficacemente e aumentare la soddisfazione del cliente rispetto ai metodi tradizionali. In un panorama digitale dove distinguersi richiede di fare di più, HeyGen si è evoluto in uno strumento indispensabile nell'approccio di marketing di Favoured.