Prima di HeyGen, Favoured si trovava di fronte a due principali ostacoli: la creazione di contenuti che richiedeva molte risorse e l'accelerazione della stanchezza creativa. Il loro flusso di lavoro ad alta interazione, personalizzato per ogni singolo cliente, portava risultati ma richiedeva un ampio impiego di risorse umane. Il processo tradizionale di produzione di UGC, che comportava l'allestimento della pre-produzione e la spedizione dei prodotti, era dispendioso in termini di tempo, per non parlare della limitazione nel numero di attori che potevano filmare.

Per mantenere un vantaggio competitivo, Favoured comprende il valore strategico della produzione di contenuti su larga scala, poiché anche le creazioni vincenti si scontrano con la stanchezza del pubblico. Andy Willers, co-fondatore di Favoured, spiega: "Se abbiamo aumentato la spesa su una piattaforma, ci sono alcune piattaforme, come TikTok, dove i contenuti creativi semplicemente si esauriscono più velocemente. Ciò significa che più volte un utente ha visto un contenuto creativo, peggio si comporta una campagna." Rinnovare i contenuti UGC è diventato fondamentale per mantenere le prestazioni della campagna, creando richieste continue che il suo processo manuale non poteva soddisfare efficacemente.

"Prima di HeyGen, questo processo era molto più manuale e richiedeva più risorse umane per ottenere lo stesso risultato," - Andy Willers, cofondatore di Favoured

Si erano rivolti a Runway per la generazione di video, ma quando GG, il loro creatore di contenuti presso Favoured, ha sentito parlare di HeyGen, sapeva che sarebbe stato un cambiamento radicale per i loro flussi di lavoro. Andy ribadisce, "Avevamo usato altri strumenti per cercare di fare cose simili nella creazione di avatar, ma HeyGen sembrava farlo meglio di tutti."

Più siamo, meglio è con la soluzione di avatar di HeyGen