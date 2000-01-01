Come Reply.io ha potenziato la presenza su TikTok del suo CEO con HeyGen
Reply.io, fondata nel 2014, è una piattaforma di coinvolgimento vendite multicanale per team di vendita interni e agenzie, che aiuta a contattare potenziali clienti.
Nel 2023, il fondatore e CEO Oleg Campbell desiderava espandere la sua presenza sui social media, ma tutto il suo tempo era dedicato al funzionamento impeccabile della piattaforma di impegno commerciale. Per rafforzare la credibilità di Reply.io e mostrare la sua competenza nel settore, il team dei social media di Oleg ha iniziato ad utilizzare HeyGen per potenziare la sua presenza sui social creando contenuti coinvolgenti che evidenziassero le sue intuizioni e le innovazioni tecnologiche di Reply.io.
Abbiamo parlato con Anastasiia Nak, la responsabile dei social media di Reply.io, che gestisce i canali social di Oleg. Da allora, il suo team ha migliorato con successo la presenza di Oleg su TikTok utilizzando gli avatar realistici di HeyGen.
La Sfida
Inizialmente, avviare un piano di social media per il loro CEO sembrava scoraggiante e costoso. Il fitto calendario di Oleg lasciava poco spazio per registrare, modificare e coordinare il tempo affinché le squadre di produzione si incontrassero più volte a settimana per creare contenuti social. Senza un processo ottimizzato, il team temeva che mostrare online il pensiero innovativo di Oleg avrebbe portato a risultati minimi, rendendo quasi impossibile mantenere un contenuto coerente e coinvolgente.
Tuttavia, tutto è cambiato con l'introduzione di HeyGen. La piattaforma ha fornito al team gli strumenti per creare video di alta qualità in modo efficiente con un tempo minimo impiegato per l'approvazione di Oleg, il tutto a una frazione del costo.
La Soluzione
Oleg voleva implementare uno strumento che permettesse al suo team di risparmiare tempo nella creazione di contenuti per i social media e dimostrare come l'IA stia cambiando le interazioni globali.
HeyGen è diventata rapidamente la soluzione più economica e veloce per Anastasiia e il suo team per creare i video personali di Oleg su TikTok. HeyGen permette loro di generare contenuti creativi aumentando notevolmente il seguito sui social media di Oleg, il tutto senza richiedere il suo coinvolgimento diretto.
Dopo aver testato molteplici piattaforme di video generativi AI, il team ha scelto HeyGen perché offriva gli avatar più realistici e un processo di creazione video facile da usare.
Con HeyGen, il team social di Reply.io può ora produrre da 10 a 14 video settimanali, alleviando la pressione delle registrazioni quotidiane e permettendo loro di connettersi con il pubblico di Oleg. Caricando una varietà di avatar, possono migliorare i loro video in modo fluido, spesso senza che gli spettatori notino la differenza.
Il team di Anastasiia non deve più impiegare ore per registrare video. Invece, possono concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: creare contenuti coinvolgenti.
I Risultati
Dopo 10 mesi di utilizzo di HeyGen, il team dei social media di Oleg ha visto risultati impressionanti. Non solo l'uso di HeyGen ha permesso al team di risparmiare fino a tre ore per video, ma ha anche portato a questi risultati su TikTok:
- Coinvolgimento impressionante: Il loro video di TikTok più visto ha raggiunto 5,7 milioni di visualizzazioni usando HeyGen, con altri che attraggono costantemente tra 8.000 e 30.000 visualizzazioni.
- Crescita dei follower: In 10 mesi, il numero di follower di Oleg su TikTok è schizzato a 200.000 follower, con un impressionante 50.000 nuovi follower nei primi sei mesi di utilizzo di HeyGen.
- Traffico aumentato: Con il link nella loro biografia, ora possono indirizzare più traffico da TikTok rispetto a qualsiasi altra piattaforma social, influenzando positivamente la loro attività attirando ulteriori visite al loro sito web e maggiore attenzione su Reply.io nel complesso.
“HeyGen è stato incredibilmente utile per noi, specialmente perché era un territorio nuovo per tutti i coinvolti. Non credo che molti creator pubblichino uno o due video al giorno che si concentrano sull'IA utilizzandola anche. Non eravamo sicuri di quanto successo avremmo avuto all'inizio. Non abbiamo avuto video diventati virali fino a quando abbiamo iniziato a usare HeyGen. Quando abbiamo cominciato ad utilizzarlo, tutto è cambiato. Il numero dei nostri follower è aumentato e il nostro pubblico è diventato molto più coinvolto con il contenuto.”
Anastasiia Nak
Social Media Manager presso Reply.io