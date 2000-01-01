“HeyGen è stato incredibilmente utile per noi, specialmente perché era un territorio nuovo per tutti i coinvolti. Non credo che molti creator pubblichino uno o due video al giorno che si concentrano sull'IA utilizzandola anche. Non eravamo sicuri di quanto successo avremmo avuto all'inizio. Non abbiamo avuto video diventati virali fino a quando abbiamo iniziato a usare HeyGen. Quando abbiamo cominciato ad utilizzarlo, tutto è cambiato. Il numero dei nostri follower è aumentato e il nostro pubblico è diventato molto più coinvolto con il contenuto.”