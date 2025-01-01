Creando il percorso più umano verso l'adozione di prodotti digitali

I clienti di Pyne utilizzano generalmente un approccio di crescita guidato dal prodotto (PLG) per acquisire o espandere la propria clientela. "È particolarmente importante per le aziende con grandi ambizioni di crescita e prodotti complessi poter scalare l'assistenza ai clienti senza aumentare i costi, poiché gli utenti devono comprendere la storia dietro al prodotto e come utilizzarlo. I nostri clienti addestrano gli avatar di Pyne con i playbook di vendita e assistenza clienti più utilizzati per raggiungere esattamente questo obiettivo," ha detto Roman.

“Le dimostrazioni di prodotto tradizionali e l'introduzione all'uso prevedono guide scritte, ma anni di esperienza con questi strumenti mostrano che non riescono a coinvolgere le persone. Sappiamo, attraverso modelli comportamentali, che gli esseri umani prestano più attenzione quando ascoltano altri esseri umani,” ha detto Roman. “Crediamo che un buon onboarding e l'attivazione degli utenti avvengano con un tocco umano. È così che si crea un legame e fedeltà con i propri utenti e clienti.”

Un problema è che gran parte dell'educazione sul prodotto avviene all'esterno del prodotto stesso. Pyne permette che questa formazione avvenga all'interno del prodotto tramite video. Il problema è che ci vuole molto tempo per aggiornare i contenuti video.

“Registrare video dei prodotti individualmente richiede uno sforzo proibitivo. Sappiamo che funziona bene e aumenta le conversioni, ma produrre e aggiornare i video quando ci sono cambiamenti è un compito gravoso, specialmente se si vuole essere agili con i contenuti,” ha detto Roman.

Con Pyne, gli utenti possono esplorare un prodotto come se il miglior esperto di prodotto fosse al loro fianco. Permette alle aziende di semplificare esperienze di prodotto complesse, accogliere ogni utente con un tocco personale e scalare i processi di onboarding e attivazione. Ma per offrire veramente un tocco umano, Pyne aveva bisogno degli avatar più realistici possibili.

Scegliere una piattaforma video AI con un'API

Quando cercava una soluzione per avatar per la funzionalità di agente demo generato dall'IA, Pyne ha esplorato Synthesia e altre aziende. Roman ha testato quali avatar funzionavano meglio ed escluso quelli che non avevano un'API.

“Vogliamo che i nostri clienti possano aggiornare le loro demo istantaneamente attraverso la nostra piattaforma. Per fare ciò, deve essere un'esperienza fluida, quindi abbiamo dovuto fornire loro un'API,” ha detto Roman. “Il valore dell'API è che assicura che ci sia il meno attrito possibile tra l'abilitazione del caso d'uso che il cliente desidera—che è sperimentare con i flussi di onboarding e attivazione—e la nostra piattaforma. Ecco perché abbiamo scelto HeyGen.”

L'API di HeyGen si integra senza problemi con video di avatar, avatar interattivi e localizzazione in qualsiasi esperienza digitale. Pyne la utilizza per funzionalità del prodotto che permettono agli utenti di modificare gli script per aggiornare le demo in pochi secondi, tradurre i flussi in diverse lingue e caricare gli avatar una sola volta per tutti i video futuri. Non sono necessarie nuove riprese o team di produzione.

Pyne ha scelto anche HeyGen perché possiede gli avatar più realistici e di alta qualità sul mercato ed è semplicemente il più facile da utilizzare.

“I nostri clienti si avvicinano al prodotto e vedendo gli avatar AI esclamano, ‘Wow, questo è davvero diverso, e mi piace guardarli,’” ha detto Roman. “L'utente finale ora ha una maggiore capacità di attenzione e può assimilare rapidamente più informazioni.”

Attivazione degli utenti lungo il ciclo di vita del cliente

Con la piattaforma alimentata da HeyGen di Pyne, le aziende possono stimolare l'adozione, la conversione e il coinvolgimento della loro base di utenti, tra cui:

Onboarding più rapido e raggiungimento di un valore 4 volte più veloce

Aumentare il coinvolgimento di 10 volte rispetto ai tradizionali tour dei prodotti

Migliorare la conversione fino a 2,3 volte

Trattenere gli utenti 3 volte meglio