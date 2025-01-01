Tomorrow.io, la piattaforma di resilienza leader al mondo™, consente ai settori pubblici e privati di mitigare l'impatto del tempo atmosferico sulle loro operazioni. Con la sua crescente costellazione di satelliti, integra dati avanzati in modelli proprietari per fornire intuizioni predittive senza pari attraverso la sua Piattaforma di Resilienza™. Ciò permette alle organizzazioni di anticipare e gestire le interruzioni legate al meteo, assicurando resilienza e continuità in qualsiasi condizione. Ad esempio, una compagnia di assicurazioni auto può avvisare i propri assicurati di spostare le loro auto se è in arrivo della grandine.
Poiché Tomorrow.io supporta un'ampia gamma di settori e casi d'uso, l'azienda ha affrontato sfide nell'espandere contenuti video personalizzati e di impatto per supportare il suo pubblico diversificato, migliorare l'efficienza, amplificare la presenza dei dirigenti e guidare la strategia dei contenuti.
Facendo affidamento su un insieme di intelligenza artificiale per scalare gli sforzi di marketing
Il team di marketing di Tomorrow.io opera con un ampio raggio d'azione e una struttura snella, composto da soli cinque membri. Per competere con organizzazioni più grandi dotate di risorse di marketing illimitate, Kelly Peters, Direttore Marketing, sfrutta strategie guidate dall'intelligenza artificiale e tecnologie avanzate.
“Serviamo molte diverse unità aziendali. Dobbiamo distinguerci come fa qualsiasi team di marketing. Ma data anche la nostra dimensione, dobbiamo essere particolarmente intraprendenti,” ha detto Peters. “Ecco perché ci siamo fortemente affidati e abbiamo abbracciato l'intelligenza artificiale invece di reagire passivamente.”
Il team di marketing di Tomorrow.io si affida molto ai video. È una parte fondamentale della loro strategia di marketing, sia dal punto di vista SEO che di coinvolgimento. Tuttavia, la produzione video tradizionale richiede molto tempo, necessitando il coordinamento con gli esecutivi, i videomaker e un'estensiva post-produzione.
“Sappiamo che il video coinvolgerà meglio le persone e avrà un impatto maggiore dal punto di vista del marchio,” ha detto Peters. “Lo vediamo come fondamentale per il futuro del marketing.”
Per adottare un approccio più in stile ABM, il team aveva bisogno di un modo per scalare i contenuti personalizzati a livello di account e individuale e mantenere la coerenza attraverso una gamma crescente di output. È questo che li ha portati a HeyGen.
Trovare la piattaforma giusta per la sua macchina dei contenuti
Dopo aver utilizzato Synthesia, il team si è reso conto che non soddisfaceva le loro esigenze in termini di qualità degli avatar. Tomorrow.io ha scelto HeyGen per i suoi avatar AI realistici e la capacità di creare e inviare video personalizzati degli esecutivi.
Ora, HeyGen alimenta la macchina dei contenuti quotidiani di Tomorrow.io e si integra perfettamente nei suoi flussi di lavoro relativi ai contenuti. Il team utilizza la piattaforma per produrre contenuti video che possono essere riadattati in vari formati, da video esplicativi di prodotti e video esecutivi a post per i social media e campagne email.
“La maggior parte dei team di marketing pianifica i loro contenuti scritti e poi crea video a partire da questi. Al contrario, noi pianifichiamo per i contenuti video e trasformiamo questi in articoli scritti,” ha detto Ruth Favela, Responsabile Marketing AI. “Ci siamo resi conto, perché non iniziare direttamente con un video che può essere trasformato in più pezzi di contenuto?”
Ad esempio, Tomorrow.io utilizza HeyGen per creare avatar AI degli esecutivi, inclusi il suo CMO, e produrre contenuti video personalizzati per prospettive di alto valore. Tutto ciò che il team deve fare è incontrarsi con uno stakeholder per definire gli obiettivi, utilizzare ChatGPT o Claude per scrivere una sceneggiatura, inserirla in HeyGen per generare un video avatar e esportarlo per la post-produzione—tutto con l'intelligenza artificiale. I video finali vengono poi integrati nei canali di distribuzione.
Oltre al marketing, gli avatar HeyGen AI hanno trovato applicazioni in diversi reparti, con potenziali casi d'uso come moduli di formazione o video di assistenza clienti. “Il nostro team di marketing è diventato ora un faro di leadership nello spazio del marketing AI sia internamente che esternamente,” ha detto Peters.
Convertendo video AI in marketing di alto livello
HeyGen è diventata una parte integrante della strategia di contenuto di Tomorrow.io, permettendo al team di aumentare la loro produzione e migliorare il coinvolgimento senza sacrificare la qualità. Semplificando la produzione video e abilitando un approccio personalizzato, HeyGen ha aiutato Tomorrow.io a reinventare il potenziale del video nelle loro iniziative di marketing.
L'adozione di HeyGen ha ridotto drasticamente i tempi di produzione video, permettendo ai membri del team di creare video rifiniti in poche ore invece che in settimane. La scalabilità e la personalizzazione ottenute con HeyGen hanno trasformato la capacità di Tomorrow.io di coinvolgere il proprio pubblico e migliorare il percorso dell'acquirente senza esaurire le risorse interne.
“Non riesco nemmeno a immaginare di farlo con un'impostazione video tradizionale,” ha detto Madison Sofield, Strategia di Contenuto AI e Creazione Video. “Dovremmo far venire un videomaker, fare leggere all'esecutivo uno script lungo un minuto e aspettare il girato.”
Tomorrow.io mostra come strumenti AI avanzati possano permettere a piccoli team di competere con i giganti del settore, stimolando l'innovazione e l'eccellenza operativa e trasformando il modo in cui le organizzazioni si connettono con il loro pubblico.
“Non si tratta solo del risparmio di tempo. È il fatto che non dovendo dedicare quel tempo alla pubblicità, posso pensare di più a progetti più grandi come documentari o campagne che non avrei nemmeno concepito prima di avere questo strumento,” ha detto Peters.