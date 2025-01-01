Facendo affidamento su un insieme di intelligenza artificiale per scalare gli sforzi di marketing

Il team di marketing di Tomorrow.io opera con un ampio raggio d'azione e una struttura snella, composto da soli cinque membri. Per competere con organizzazioni più grandi dotate di risorse di marketing illimitate, Kelly Peters, Direttore Marketing, sfrutta strategie guidate dall'intelligenza artificiale e tecnologie avanzate.

“Serviamo molte diverse unità aziendali. Dobbiamo distinguerci come fa qualsiasi team di marketing. Ma data anche la nostra dimensione, dobbiamo essere particolarmente intraprendenti,” ha detto Peters. “Ecco perché ci siamo fortemente affidati e abbiamo abbracciato l'intelligenza artificiale invece di reagire passivamente.”

Il team di marketing di Tomorrow.io si affida molto ai video. È una parte fondamentale della loro strategia di marketing, sia dal punto di vista SEO che di coinvolgimento. Tuttavia, la produzione video tradizionale richiede molto tempo, necessitando il coordinamento con gli esecutivi, i videomaker e un'estensiva post-produzione.

“Sappiamo che il video coinvolgerà meglio le persone e avrà un impatto maggiore dal punto di vista del marchio,” ha detto Peters. “Lo vediamo come fondamentale per il futuro del marketing.”

Per adottare un approccio più in stile ABM, il team aveva bisogno di un modo per scalare i contenuti personalizzati a livello di account e individuale e mantenere la coerenza attraverso una gamma crescente di output. È questo che li ha portati a HeyGen.

Trovare la piattaforma giusta per la sua macchina dei contenuti

Dopo aver utilizzato Synthesia, il team si è reso conto che non soddisfaceva le loro esigenze in termini di qualità degli avatar. Tomorrow.io ha scelto HeyGen per i suoi avatar AI realistici e la capacità di creare e inviare video personalizzati degli esecutivi.

Ora, HeyGen alimenta la macchina dei contenuti quotidiani di Tomorrow.io e si integra perfettamente nei suoi flussi di lavoro relativi ai contenuti. Il team utilizza la piattaforma per produrre contenuti video che possono essere riadattati in vari formati, da video esplicativi di prodotti e video esecutivi a post per i social media e campagne email.

“La maggior parte dei team di marketing pianifica i loro contenuti scritti e poi crea video a partire da questi. Al contrario, noi pianifichiamo per i contenuti video e trasformiamo questi in articoli scritti,” ha detto Ruth Favela, Responsabile Marketing AI. “Ci siamo resi conto, perché non iniziare direttamente con un video che può essere trasformato in più pezzi di contenuto?”

Ad esempio, Tomorrow.io utilizza HeyGen per creare avatar AI degli esecutivi, inclusi il suo CMO, e produrre contenuti video personalizzati per prospettive di alto valore. Tutto ciò che il team deve fare è incontrarsi con uno stakeholder per definire gli obiettivi, utilizzare ChatGPT o Claude per scrivere una sceneggiatura, inserirla in HeyGen per generare un video avatar e esportarlo per la post-produzione—tutto con l'intelligenza artificiale. I video finali vengono poi integrati nei canali di distribuzione.

Oltre al marketing, gli avatar HeyGen AI hanno trovato applicazioni in diversi reparti, con potenziali casi d'uso come moduli di formazione o video di assistenza clienti. “Il nostro team di marketing è diventato ora un faro di leadership nello spazio del marketing AI sia internamente che esternamente,” ha detto Peters.

Convertendo video AI in marketing di alto livello