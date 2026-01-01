Academy decor
Le voci sono ciò che dà vita ai tuoi video HeyGen. Definiscono come suona il tuo messaggio, il suo tono, il ritmo e l’emozione, che tu stia narrando un video formativo, presentando un aggiornamento di prodotto o parlando direttamente a un pubblico globale. In questa sezione, scoprirai come funzionano le voci in HeyGen e come iniziare a usarle con sicurezza. Partiremo dall’esplorazione della libreria di voci, così potrai ascoltare ciò che è disponibile e capire come le diverse voci si adattano a differenti casi d’uso. Da lì, imparerai a creare una tua voce quando hai bisogno di qualcosa di più personale o specifico per il tuo brand. Infine, ti mostreremo come risolvere i problemi e migliorare la resa vocale utilizzando Voice Doctor, in modo che i tuoi video suonino sempre chiari, naturali e professionali.