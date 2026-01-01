Home Accademia Voce

Voce

In questa sezione approfondiamo il funzionamento delle voci in HeyGen e come ottenere il pieno controllo della resa vocale nei tuoi video. Le voci non si limitano a leggere il tuo script: plasmano il modo in cui il tuo messaggio viene percepito, dall’emozione e dal ritmo fino alla chiarezza e alla personalità. Scoprirai come i diversi modelli vocali influiscono su realismo ed espressività e come scegliere quello giusto per il tuo caso d’uso. Ti guideremo nella creazione di nuove voci quando hai bisogno di qualcosa di personalizzato, per poi mostrarti come dirigere l’interpretazione usando strumenti come Voice Director e Voice Mirroring. Queste funzionalità ti permettono di controllare con precisione tono, enfasi e ritmo, sia che tu voglia un risultato professionale e rifinito, sia che tu punti a uno stile più conversazionale e umano.