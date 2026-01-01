Home Accademia Avatar

Avatar

Gli avatar sono il cuore della creazione di video in HeyGen. Sono i presentatori sullo schermo che danno vita al tuo messaggio, che tu stia creando un gemello digitale, generando un avatar con l’IA o utilizzando una delle opzioni predefinite di HeyGen. In questa serie di tutorial, vedremo come creare e utilizzare gli avatar in modi più avanzati e flessibili. Imparerai a generare un avatar usando l’IA, a sostituire i volti per adattare gli avatar a diversi casi d’uso e a inserire i prodotti direttamente nei tuoi video con avatar per creare scene più coinvolgenti e ricche di contesto. Lungo il percorso, scoprirai come questi strumenti si integrano naturalmente nel tuo flusso di lavoro, aiutandoti a personalizzare i video senza dover ricominciare da zero ogni volta.