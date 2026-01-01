Home Accademia Kit del brand

Kit del brand

Il Brand in HeyGen ti aiuta a mantenere ogni video coerente dal punto di vista visivo e verbale, indipendentemente da chi lo crea o da quante lingue utilizzi. Riunisce tutte le linee guida del tuo brand in un unico luogo, così i tuoi contenuti hanno sempre un aspetto professionale e suonano nel modo giusto. Con Brand puoi gestire la tua identità visiva tramite i Brand Kit e controllare come i termini chiave vengono pronunciati o tradotti utilizzando il Brand Glossary. Insieme, questi strumenti rendono semplice applicare loghi, colori, font, media e regole linguistiche a tutti i progetti, garantendo che i tuoi video restino coerenti con il brand su larga scala e tra i vari team.