Accesso alla libreria vocale

In HeyGen, una voce è il parlato generato dall’IA utilizzato nei tuoi video. Le voci possono essere abbinate ad avatar o usate come audio autonomo, dando ai tuoi contenuti tono, personalità e una gamma emotiva completa in un’ampia selezione di lingue, accenti e stili di parlato.

Le voci ti aiutano ad adattare l’esposizione del tuo video al tuo pubblico e al caso d’uso.

La libreria vocale

Tutte le voci in HeyGen sono gestite tramite la Voice Library. Qui puoi rivedere i tuoi voice clone, esplorare le voci AI pubbliche e mantenere tutto organizzato in un unico posto.

Puoi accedere alla Libreria Voci da tre aree principali:

AI Studio

La pagina Avatar

Revisionato

La Libreria delle Voci include potenti strumenti di filtraggio che ti aiutano a trovare rapidamente la voce giusta. Puoi filtrare per regione, accento, età, emozione, caso d’uso e altro ancora. Puoi anche contrassegnare le voci come preferite, così le opzioni che usi più spesso sono facili da raggiungere.

Usa le voci in AI Studio

All'interno di AI Studio, ogni volta che selezioni una voce per un video con avatar, hai accesso all'intera Libreria di Voci. Da qui puoi ascoltare un'anteprima delle voci e applicare rapidamente quella che meglio si adatta al tuo progetto.

Puoi anche creare voci direttamente in AI Studio senza creare prima un avatar. Nella Voice Library, seleziona New Voice, quindi scegli se clonare una voce all’istante, integrare una voce di terze parti oppure generare una nuova voce da zero usando Voice Design. Una volta creata, la voce sarà disponibile in tutti i tuoi progetti.

Gestisci le voci dalla pagina Avatar

Le voci possono anche essere gestite dalla pagina Avatar. Selezionando un avatar e aprendo il menu delle voci, puoi impostare una voce principale oppure aprire la Libreria delle voci.

Impostare una voce principale significa che quella voce verrà utilizzata automaticamente ogni volta che selezioni quell’avatar nei video futuri.

Usa le voci in Correzione bozze

Le voci sono disponibili anche in Correzione bozze. Da qualsiasi riquadro dello script, puoi aprire la scheda Traccia voce per rivedere tutte le voci utilizzate nel video. Da lì, puoi passare da una voce all’altra o crearne di nuove mentre perfezioni il tuo script.