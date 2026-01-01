Home Accademia Voci Come creare una nuova voce

Come creare una nuova voce

Puoi trovare e gestire le voci in tre punti: in AI Studio quando lavori all’interno di un progetto, nella pagina Avatars quando assegni o imposti una voce principale e in Proofread. Puoi creare una nuova voce da ognuna di queste posizioni.

Per questa procedura guidata, inizieremo in AI Studio.

Inizia a creare una nuova voce in AI Studio

Apri un progetto esistente o creane uno nuovo in AI Studio. Nel pannello dello script, fai clic sulla voce corrente per aprire il menu delle voci. Da lì, seleziona Aggiungi nuova voce.

Vedrai due opzioni: integrare un provider di voce di terze parti oppure creare una nuova voce direttamente in HeyGen. Per questo tutorial, scegli Crea nuova voce.

Carica una registrazione vocale

Ti verrà chiesto di caricare una registrazione vocale. Questa registrazione viene utilizzata per creare il tuo clone vocale, quindi la qualità è importante.

Usa un microfono esterno di alta qualità, un microfono Bluetooth o uno smartphone moderno. Evita di usare il microfono integrato del tuo laptop. Se utilizzi un microfono esterno, tienilo a circa 15–20 cm dalla bocca, assicurati che non sia ostruito ed evita il contatto con indumenti o tessuti.

Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori. I rumori di fondo possono ridurre la chiarezza e la coerenza. Parla in modo naturale e chiaro, con un po’ di variazione emotiva. Parlare di argomenti familiari, come la tua routine quotidiana, i tuoi hobby o storie personali, aiuta a catturare il tuo tono e la tua energia naturali.

Se stai leggendo da un copione, cerca di non avere un tono piatto. Fai delle pause, varia il ritmo e mantieni un volume di voce costante e conversazionale.

Genera e perfeziona la tua voce

Una volta caricato il tuo audio, HeyGen genererà il tuo clone vocale. Se il risultato non è proprio come desideri, puoi perfezionarlo usando Voice Doctor.

Fai clic su Migliora voce per regolare impostazioni come accento o motore vocale, oppure descrivi cosa non ti convince, ad esempio se la voce suona troppo piatta o non rispecchia del tutto il tuo tono naturale. Voice Doctor genererà opzioni migliorate che potrai visualizzare in anteprima.

Quando trovi una versione che ti piace, puoi salvarla come nuova voce o sostituire quella esistente. Se nessuna delle opzioni ti convince, puoi continuare a perfezionarla o provare un approccio diverso.

Crea una voce con Voice Design

Se preferisci non registrare la tua voce, puoi usare invece Voice Design. Fai clic su Voice Design, inserisci un prompt che descriva la voce che desideri e HeyGen genererà diverse opzioni.

Puoi selezionarne una, rigenerare altre opzioni oppure perfezionare il prompt finché la voce non soddisfa le tue esigenze.