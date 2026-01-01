Home Accademia Voce Come utilizzare il mirroring vocale

Come utilizzare il mirroring vocale

Voice Mirroring ti offre il pieno controllo creativo su come suona il tuo avatar, permettendogli di esibirsi utilizzando la tua stessa interpretazione vocale. Invece di affidarti al classico text-to-speech, registri il tuo audio, con il tuo tono naturale, il tuo ritmo e la tua cadenza, e HeyGen lo rispecchia attraverso l’avatar e la voce che hai selezionato. Il risultato è autentico, espressivo e fedele al tuo stile.

Inizia con un progetto nuovo o esistente

Crea un nuovo video o apri un progetto esistente. Aggiungi una nuova scena e scegli il tuo avatar.

Nell’editor dello script, fai clic su Audio. Da qui puoi registrare un nuovo audio oppure caricare un file esistente. Per questa procedura guidata, scegli Registra audio.

Registra la tua consegna

Durante la registrazione, parla con il tono, il ritmo e l’emozione che vuoi che il tuo avatar riproduca. Una volta terminata la registrazione, ascoltala in anteprima e, se necessario, registrala di nuovo.

Quando sei soddisfatto, attiva il Voice Mirroring e fai clic su Add Audio. HeyGen trascriverà automaticamente il tuo audio, mostrerà il testo nella scena e ti permetterà di rivederlo per verificarne l’accuratezza.

Applica la tua consegna a una voce

Ora seleziona la voce che vuoi utilizzare. La tua registrazione, inclusi tono, ritmo ed emozione, verrà riprodotta sulla voce selezionata.

Usare il mirroring vocale in una scena esistente

Se inizi con una sceneggiatura solo testuale e la resa non suona del tutto naturale, puoi perfezionarla usando il Voice Mirroring.

Fai clic sul menu con i tre puntini accanto al tuo script e seleziona Converti in Voice Mirroring. Il tuo script apparirà come un gobbo, permettendoti di registrare o caricare l’audio con l’interpretazione che desideri.

Una volta registrato, il nuovo audio viene aggiunto automaticamente alla scena.

Modifica o ripristina il tuo audio

Se necessario, puoi trasformare la tua registrazione in una voce clonata personalizzata. Se vuoi tornare al testo, seleziona Trasforma audio in testo, oppure scegli Elimina audio per rimuovere completamente la registrazione.