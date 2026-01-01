Home Accademia Voce Come usare il direttore vocale

Come usare il direttore vocale

Voice Director ti offre un controllo più approfondito su come si comporta il tuo avatar. Invece di affidarti a una lettura piatta, puoi guidare tono, ritmo ed emozione direttamente nel tuo script, creando una narrazione che risulti intenzionale, espressiva e in linea con il tuo brand.

Open Voice Director

All'interno del tuo progetto, apri l'editor di script e digita una barra obliqua “/”. Questo apre un pannello con opzioni aggiuntive. Dall'elenco, seleziona Voice Director.

Scegli un tono di consegna

Una volta aperto Voice Director, vedrai un elenco di toni preimpostati, tra cui Entusiasta, Informale, Calmo, Distaccato, Serio, Divertente, Arrabbiato, Sarcastico e Ridacchiante.

Seleziona il tono che si adatta meglio al tuo messaggio. Ogni tono include un’istruzione predefinita, che puoi modificare per rispecchiare meglio lo stile di esecuzione che desideri.

Applica la direzione

Dopo aver modificato l’istruzione, scegli come vuoi applicarla. Puoi applicarla solo alla scena corrente oppure direttamente alla voce, in modo che lo stesso tono venga usato in tutte le scene che condividono quella voce.

Anteprima e perfezionamento

Fai clic su Riproduci nella finestra di anteprima per ascoltare come il tuo avatar recita la battuta usando la direzione selezionata. Se non suona del tutto naturale, puoi tornare indietro e regolare il tono o riscrivere l’istruzione finché non risulta spontanea e in linea con le tue intenzioni.

Ora sai come usare Voice Director per modellare l’interpretazione del tuo avatar e aggiungere emozione ai tuoi video. Sperimentando con i toni e perfezionando le tue indicazioni, puoi creare performance che risultano intenzionali, espressive e coinvolgenti.