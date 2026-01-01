Home Accademia Voce Cosa sono i modelli vocali

Cosa sono i modelli vocali

Se hai mai desiderato che i tuoi contenuti suonassero più naturali, più personali o più in linea con uno specifico tono di voce del brand, i modelli di voce lo rendono possibile.

In HeyGen, le voci danno vita ai tuoi script e ai tuoi avatar tramite una narrazione generata dall’IA. Ogni voce che selezioni è alimentata da un motore vocale, un modello progettato per produrre un parlato naturale, espressivo e linguisticamente accurato. Scegliere il motore giusto ti aiuta a rispecchiare il tono, il ritmo e l’emozione del tuo messaggio.

Un modello vocale è il sistema di intelligenza artificiale sottostante che genera il parlato. Determina come suona una voce, quanto è espressiva, quanto velocemente parla e quanto bene si comporta nelle diverse lingue.

HeyGen offre diversi motori vocali, ciascuno ottimizzato per differenti casi d’uso come formazione, marketing, storytelling o localizzazione.

Motore vocale automatico

L’impostazione Auto consente a HeyGen di selezionare automaticamente il motore vocale migliore in base alla lingua e ai contenuti del tuo video. È una buona opzione se desideri risultati affidabili senza dover scegliere manualmente un modello.

Motore vocale ElevenLabs

ElevenLabs offre una narrazione di qualità da studio in oltre 70 lingue, rendendola adatta alla maggior parte dei progetti video e audio.

Se utilizzi una voce personalizzata, puoi anche scegliere quale modello vocale la alimenta, per avere un controllo maggiore sul tono e sul realismo. Per impostazione predefinita, HeyGen utilizza il modello multilingue V3 di ElevenLabs, noto per la sua espressività naturale e l’eccellente resa multilingue.

Modelli vocali Turbo

Per i progetti che richiedono una generazione più rapida, puoi passare a uno dei modelli Turbo. Questi offrono una latenza inferiore ed elaborazione più veloce, ma sono ottimizzati principalmente per contenuti in inglese.

Motore vocale Starfish

Starfish è ottimizzato per le lingue asiatiche, tra cui cinese, giapponese e coreano. Garantisce una pronuncia naturale e un ritmo adeguato per contenuti specifici della regione.

Motore vocale Panda

Panda è il motore espressivo di HeyGen, progettato per un’esecuzione ricca di emozioni e un controllo avanzato. Supporta funzionalità come Voice Director e Voice Mirroring, consentendo un controllo preciso di tempi, enfasi e tono.

Motore vocale Fish

Fish, basato su fish.audio, è specializzato in doppiaggi espressivi in inglese. Funziona molto bene per lo storytelling, i video conversazionali e i contenuti che traggono vantaggio da un’interpretazione sfumata.

Insieme, i motori vocali e i modelli ti permettono di controllare come suonano i tuoi video, dal tono e dalle emozioni fino alla velocità e alla precisione linguistica.