Home Accademia Integrazioni Integra con Adobe

Integra con Adobe

Scopri come integrare Adobe Express con HeyGen per passare senza sforzo dal design creativo a video dinamici basati sull’IA. Che tu sia un marketer che perfeziona una campagna, un designer che crea contenuti o un creator che vuole scalare, questa integrazione ti aiuta a mantenere tutto in un unico processo snello.

Configura l'integrazione

Dal tuo dashboard di HeyGen, vai su App e apri Integrazioni, quindi seleziona il plugin Adobe Express. Ti verrà chiesto di accedere al tuo account Adobe o di crearne uno se non ne hai già uno.

Una volta effettuato l’accesso ad Adobe Express, se non vieni reindirizzato automaticamente al plugin HeyGen, fai clic su Componenti aggiuntivi nella navigazione a sinistra. Cerca HeyGen e fai clic su Aggiungi per installare il plugin. Dopo l’installazione, HeyGen sarà disponibile direttamente all’interno di Adobe Express.

Aggiungi un avatar e crea il tuo video

Inizia selezionando l’avatar che vuoi utilizzare. Poi aggiungi il tuo script. Fai clic su Testo sotto Aggiungi il tuo script, quindi incolla uno script che hai già scritto oppure scrivine uno direttamente nell’editor.

Dopo aver aggiunto il tuo script, scegli una voce. Per prima cosa seleziona la lingua e il genere che corrispondono al tuo avatar. Vedrai quindi una varietà di opzioni vocali con toni, livelli di energia e stili diversi. Scegli quella che si adatta meglio al tuo messaggio.

Se preferisci usare il tuo audio, fai clic su Audio e carica un file dal tuo dispositivo. I formati supportati includono MP3, M4A e WAV.

Genera e aggiungi il video al tuo design

Quando tutto è pronto, fai clic su Generate your video e lascia che HeyGen si occupi del resto. Quando il video è terminato, fai clic su Add to design.

Ora puoi trascinare e posizionare il video ovunque sulla tua tela di Adobe Express.

Personalizza e finalizza il tuo progetto

Una volta aggiunto il video, puoi personalizzare completamente il tuo design utilizzando gli strumenti di Adobe Express. Aggiungi musica stock, testo, elementi grafici e altri elementi di design per valorizzare il tuo layout.

Se desideri includere più video avatar, ti basta ripetere gli stessi passaggi per generare e aggiungere ulteriori clip HeyGen.

Quando il tuo progetto è completo, puoi scaricarlo o condividerlo direttamente. Se scegli di condividere un link, puoi controllare gli accessi oppure renderlo disponibile a chiunque abbia il link.