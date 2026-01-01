Home Accademia Integrazioni Integra con HubSpot

Integra con HubSpot

Gli acquirenti di oggi si aspettano molto più di messaggi generici. Una personalizzazione semplice, come inserire il nome di una persona in un’email, non basta più a distinguersi. Il video cambia questo. Quando è fatto bene, cattura l’attenzione, crea fiducia e spinge all’azione. La sfida è che la produzione video tradizionale non è scalabile per campagne personalizzate. È qui che entra in gioco l’integrazione tra HeyGen e HubSpot.

Collegando HeyGen con HubSpot, puoi generare automaticamente video personalizzati in pochi minuti, senza riprese, montaggio o una troupe di produzione. Questi video possono essere utilizzati in ogni fase del funnel, dal contatto commerciale e la lead nurturing fino all’onboarding, ai follow-up e all’adozione del prodotto.

Installa l’app HeyGen in HubSpot

Inizia installando l’app HeyGen dall’HubSpot Marketplace. Durante l’installazione, HubSpot ti chiederà l’autorizzazione per visualizzare e gestire i dati CRM. Questo consente a HeyGen di generare video utilizzando le informazioni di contatto archiviate in HubSpot.

Come parte della configurazione, vengono aggiunte due proprietà personalizzate del contatto. Una memorizza l’URL della pagina di condivisione del video HeyGen e l’altra memorizza l’URL di una GIF di anteprima. Queste proprietà vengono utilizzate per incorporare video personalizzati direttamente nelle email.

Viene inoltre creata una lista di contatti attiva. Per impostazione predefinita, questa lista include tutti i contatti marketing. Qualsiasi contatto aggiunto a questa lista diventa idoneo per la generazione di video personalizzati.

Vedrai anche un modello di email di marketing creato per te. Questa email include il modulo HTML richiesto che fa riferimento alle proprietà del video e della GIF di HeyGen. L’email non è pubblicata per impostazione predefinita, quindi dovrai esaminarla e completare tutti i campi obbligatori prima dell’invio.

Comprendere il flusso di lavoro di HubSpot

Durante l’installazione viene creato un workflow chiamato “Generate HeyGen Video for a Contact”. Questo workflow gestisce la creazione e la consegna dei video e viene avviato in stato inattivo.

Il primo passo del workflow è l’iscrizione. Qualsiasi contatto aggiunto all’elenco attivo viene iscritto automaticamente.

Il secondo passaggio è la generazione del video. Qui è dove HeyGen crea un video personalizzato per ogni contatto e aggiorna le proprietà personalizzate con il link al video e l’anteprima GIF. Questo passaggio richiede una configurazione prima di poter essere eseguito.

Il terzo passaggio gestisce gli errori. Se la generazione del video non riesce, il workflow termina in modo graduale. Se invece ha successo, il workflow prosegue e invia l’email di marketing che include il video personalizzato.

Configura la generazione video

Per completare la configurazione, apri l’azione di generazione video all’interno del workflow. Nel pannello dell’azione, incolla il tuo token API di HeyGen. Puoi trovare questo token nelle impostazioni del tuo account HeyGen, nella scheda API.

Una volta aggiunto il token, HubSpot caricherà i template HeyGen disponibili. Seleziona il template che vuoi utilizzare. Se il tuo template include variabili, associa ognuna alla corrispondente proprietà del contatto in HubSpot.

Le variabili più comuni includono nome, azienda o località. La mappatura di questi campi consente al video di compilarsi dinamicamente con i dati di ogni record di contatto. Se il tuo template utilizza meno variabili di quelle disponibili, puoi lasciare vuoti i campi non utilizzati.

Se non hai ancora un template, creane uno in HeyGen prima di tornare su HubSpot.

Pubblica e avvia

Una volta configurato tutto, pubblica il workflow e pubblica l’email di marketing. Da quel momento in poi, ogni nuovo contatto aggiunto all’elenco attivo attiverà automaticamente un video personalizzato e lo riceverà via email.