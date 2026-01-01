Home Accademia Integrazioni Integra con Canva

Integra con Canva

HeyGen si integra con Canva per rendere la creazione di video più rapida e accessibile. Con questa integrazione, puoi portare avatar e video di HeyGen direttamente nei tuoi design Canva, combinando video IA realistici con i semplici e collaborativi strumenti di progettazione di Canva.

Collega HeyGen a Canva

Inizia aprendo la dashboard di HeyGen e facendo clic su Integrazioni. Trova l’integrazione con Canva e fai clic per connetterla. In questo modo colleghi il tuo account HeyGen a Canva, permettendoti di accedere alle funzionalità di HeyGen direttamente all’interno del tuo flusso di lavoro di progettazione su Canva.

Aggiungi contenuti HeyGen al tuo design Canva

Una volta connesso, apri il tuo design in Canva. Da lì, puoi integrare HeyGen nel tuo progetto aggiungendo un avatar, inserendo il tuo script e scegliendo una voce che si adatti al tuo messaggio. Man mano che il video del tuo avatar prende forma, puoi continuare a perfezionare il layout, gli elementi visivi e lo stile complessivo utilizzando gli strumenti di design di Canva.

Esporta e condividi il tuo video

Quando sei soddisfatto del risultato finale, fai clic su Condividi nell’angolo in alto a destra di Canva e seleziona Scarica. Il tuo video con avatar è ora pronto per essere condiviso ovunque tu voglia.