Ubah video pelatihan korporat dengan konten AI yang menarik

Menjaga keterlibatan karyawan dalam video pelatihan perusahaan merupakan tantangan. Elemen tradisional seperti PDF, slide statis, dan video yang ketinggalan zaman gagal menarik perhatian. HeyGen mempermudah pembuatan video pelatihan perusahaan yang menarik dan sesuai dengan merek. Baik itu pelatihan kepatuhan atau pengembangan kepemimpinan, Anda dapat menyampaikan pelatihan yang efektif tanpa repotnya produksi. Lihatlah statistik keterlibatan untuk video pelatihan perusahaan.

Manfaat dan nilai

Buat video pelatihan korporat tanpa sumber daya tambahan

Produce professional training videos instantly

Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.

Corporate training collage with employee onboarding, communication skills, and professional development modules

Improve training retention with engaging videos

Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.

a woman is sitting at a desk with a laptop in front of a screen that says employee training techniques to optimize productivity

Deliver corporate training videos in any language

Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.

a screen shows a woman and says employee onboarding

Temukan cara tim meningkatkan skala video pelatihan korporat

Würth reduces video translation costs by 80% and production time by 50%

With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.

“HeyGen telah merevolusi cara kita membuat konten video dan telah membantu menggunakan video sebagai bentuk komunikasi. Ini telah membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah diakses dan jauh lebih pribadi.”

Kepala Grup dalam Komunikasi Korporat dan Kepala Layanan Bahasa di Würth Group

Andreas Henschel

Cara membuat video pelatihan korporat dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan korporat berkualitas tinggi dalam beberapa menit. Tidak perlu tim produksi atau keahlian mengedit.

  1. Pilih sebuah templat atau mulai dari awal
  1. Tambahkan skrip Anda dan pilih avatar.
  1. Sesuaikan video Anda.
  1. Terjemahkan dan lokalisisasi untuk tim global
  1. Kirimkan video Anda

FAQ

Bagaimana HeyGen dapat menyederhanakan pembuatan video pelatihan korporat?

HeyGen memungkinkan Anda untuk cepat membuat video pelatihan korporat yang terlihat profesional tanpa tim produksi, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan avatar AI. Dengan platform yang mudah digunakan dari HeyGen, Anda dapat mulai membuat video seketika. Temukan lebih banyak dengan mendaftar secara gratis.

Apa yang membuat avatar AI HeyGen efektif untuk pelatihan?

Avatar AI HeyGen tampak seperti nyata dan mampu menyampaikan konten pelatihan dalam berbagai bahasa dengan fitur terjemahan dan sinkronisasi bibir. Ini memungkinkan komunikasi dan pelatihan yang efektif di antara tim yang beragam dan lokasi yang berbeda. Jelajahi kemampuan bersama HeyGen hari ini.

Bisakah HeyGen membantu dalam meningkatkan pelatihan korporat secara global?

Ya, HeyGen mendukung lokalisisasi video untuk menyediakan pelatihan yang konsisten di berbagai wilayah dan bahasa, tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Dengan memanfaatkan AI, HeyGen memfasilitasi pelatihan korporat global secara efektif.

Apakah pengalaman mengedit video sebelumnya diperlukan untuk menggunakan HeyGen?

Tidak, platform HeyGen sangat ramah pengguna, memungkinkan siapa saja untuk membuat video pelatihan profesional tanpa keahlian mengedit video. Mulai menggunakan HeyGen dengan mudah dengan mendaftar di sini secara gratis.

Bagaimana HeyGen membantu dalam mengurangi biaya pelatihan korporat?

Dengan memanfaatkan pembuatan video berbasis AI, HeyGen mengurangi kebutuhan akan sumber daya produksi yang mahal dan mempercepat pembaruan video pelatihan, yang dapat secara signifikan menurunkan biaya pelatihan secara keseluruhan.

