Menjaga keterlibatan karyawan dalam video pelatihan perusahaan merupakan tantangan. Elemen tradisional seperti PDF, slide statis, dan video yang ketinggalan zaman gagal menarik perhatian. HeyGen mempermudah pembuatan video pelatihan perusahaan yang menarik dan sesuai dengan merek. Baik itu pelatihan kepatuhan atau pengembangan kepemimpinan, Anda dapat menyampaikan pelatihan yang efektif tanpa repotnya produksi. Lihatlah statistik keterlibatan untuk video pelatihan perusahaan.
Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.
Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.
Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.
With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.
“HeyGen telah merevolusi cara kita membuat konten video dan telah membantu menggunakan video sebagai bentuk komunikasi. Ini telah membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah diakses dan jauh lebih pribadi.”
Andreas Henschel
Kepala Grup dalam Komunikasi Korporat dan Kepala Layanan Bahasa di Würth Group
Cara membuat video pelatihan korporat dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan korporat berkualitas tinggi dalam beberapa menit. Tidak perlu tim produksi atau keahlian mengedit.
HeyGen memungkinkan Anda untuk cepat membuat video pelatihan korporat yang terlihat profesional tanpa tim produksi, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan avatar AI. Dengan platform yang mudah digunakan dari HeyGen, Anda dapat mulai membuat video seketika. Temukan lebih banyak dengan mendaftar secara gratis.
Avatar AI HeyGen tampak seperti nyata dan mampu menyampaikan konten pelatihan dalam berbagai bahasa dengan fitur terjemahan dan sinkronisasi bibir. Ini memungkinkan komunikasi dan pelatihan yang efektif di antara tim yang beragam dan lokasi yang berbeda. Jelajahi kemampuan bersama HeyGen hari ini.
Ya, HeyGen mendukung lokalisisasi video untuk menyediakan pelatihan yang konsisten di berbagai wilayah dan bahasa, tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Dengan memanfaatkan AI, HeyGen memfasilitasi pelatihan korporat global secara efektif.
Tidak, platform HeyGen sangat ramah pengguna, memungkinkan siapa saja untuk membuat video pelatihan profesional tanpa keahlian mengedit video. Mulai menggunakan HeyGen dengan mudah dengan mendaftar di sini secara gratis.
Dengan memanfaatkan pembuatan video berbasis AI, HeyGen mengurangi kebutuhan akan sumber daya produksi yang mahal dan mempercepat pembaruan video pelatihan, yang dapat secara signifikan menurunkan biaya pelatihan secara keseluruhan.
