Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
“Dengan HeyGen, segala sesuatu menjadi kurang rumit dan lebih intuitif. Meskipun menggunakan AI bisa menakutkan, alur kerja dengan HeyGen membuatnya mudah untuk dinavigasi, dan memungkinkan tim kami menghemat waktu dan uang sambil tetap menjaga keamanan karyawan Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Manajer Pembelajaran Digital di Sibelco
Cara membuat video pelatihan dengan HeyGen
Video pelatihan AI adalah video singkat yang menarik, dirancang untuk mengajarkan keterampilan spesifik, alur kerja, atau praktik terbaik. Mereka membantu perusahaan menyampaikan pengetahuan penting, memicu keterlibatan, dan meningkatkan pembelajaran lintas tim.
Video adalah cara yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan kejelasan pembelajar dibandingkan dengan konten statis. HeyGen memudahkan pembuatan video pelatihan AI berkualitas tinggi tanpa memerlukan tim produksi penuh, memungkinkan pembangunan keterampilan yang lebih cepat dan berbagi pengetahuan yang konsisten.
HeyGen menggunakan alat pembuatan video berdaya AI, termasuk avatar yang tampak nyata, voiceover otomatis, dan template yang telah dibuat sebelumnya. Para pemasar, profesional L&D, atau setiap pembuat konten dapat menghasilkan video pelatihan AI yang terpolisir dengan cepat tanpa memerlukan keahlian teknis yang lanjut.
Ya. HeyGen memungkinkan Anda menerapkan warna merek, font, logo, dan visual lainnya, sehingga video pelatihan AI Anda mencerminkan identitas merek yang seragam. Anda juga dapat menyesuaikan nada dan gaya berdasarkan audiens Anda.
Tentu saja. HeyGen mendukung terjemahan AI dan sinkronisasi bibir dalam berbagai bahasa, memungkinkan Anda memperluas konten pelatihan secara global tanpa biaya produksi tambahan.
Tidak. HeyGen dibuat untuk pengguna dengan segala tingkat kemampuan. Alat seret dan lepas yang intuitif serta antarmuka yang ramah pengguna membantu Anda membuat video yang terlihat profesional tanpa memerlukan pengalaman dalam penyuntingan video.
Anda dapat membuat video orientasi karyawan, pelatihan kepatuhan, modul pengembangan kepemimpinan, tutorial produk, atau materi pelatihan lainnya. Cukup sesuaikan video Anda untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Anda.
Biasanya, 2–5 menit adalah durasi yang ideal untuk konten pelatihan yang fokus. Namun, Anda dapat membuat video yang lebih panjang atau lebih pendek tergantung pada materi yang dibahas dan platform di mana Anda akan membagikannya.
Anda dapat mendistribusikan video HeyGen melalui berbagai saluran: platform LMS, kampanye email, basis pengetahuan internal perusahaan, atau jaringan sosial. Berikan akses mudah agar peserta didik dapat menonton sesuai dengan jadwal mereka sendiri.
Dengan fitur AI HeyGen, Anda dapat membuat video pelatihan profesional dalam hitungan menit. Proses yang efisien ini memungkinkan Anda untuk memperbarui materi pelatihan Anda secara berkala dan memenuhi tenggat waktu yang mendesak dengan mudah.
