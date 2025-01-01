Sambut karyawan baru dengan video orientasi AI yang menarik

Proses orientasi yang kuat menyiapkan karyawan untuk sukses. Baik memperkenalkan budaya perusahaan, menjelaskan proses, atau membimbing pelatihan khusus tim, HeyGen memungkinkan tim HR untuk membuat video orientasi dengan cepat tanpa memerlukan tim produksi penuh.

Sambut karyawan baru dengan video orientasi AI yang menarik
Manfaat dan nilai

Percepat proses orientasi karyawan dengan pengalaman video yang menarik

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

Temukan cara tim HR meningkatkan proses orientasi

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

Cara membuat video orientasi dengan HeyGen

  1. Buka HeyGen

Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan onboarding yang menarik dengan AI dalam hitungan menit.

  1. Temukan template video yang sempurna
  1. Tambahkan trek pembicaraan, avatar, dan latar belakang
  1. Sesuaikan video AI Anda
  1. Tambahkan elemen kreatif yang lebih banyak
  1. Ekspor video final Anda

FAQ

Apa itu HeyGen, dan bagaimana cara menggunakannya untuk pelatihan orientasi?

HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu perusahaan membuat video orientasi dengan cepat. Ini mempercepat pelatihan karyawan baru dengan menyediakan konten video yang skalabel dan dinamis.

Bagaimana HeyGen meningkatkan produksi video orientasi dibandingkan dengan metode tradisional?

HeyGen menghilangkan kebutuhan akan produksi yang mahal, presenter di depan kamera, dan proses penyuntingan yang panjang. Avatar AI menyampaikan konten orientasi secara profesional, mengurangi waktu produksi dan meningkatkan efisiensi pelatihan secara keseluruhan.

Bisakah saya menyesuaikan avatar AI agar mencerminkan merek dan budaya perusahaan saya?

Tentu saja. HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tuan rumah virtual Anda agar sesuai dengan branding tertentu. Ubah penampilan, nada, dan skrip untuk menjaga konsistensi dalam pengalaman orientasi Anda.

Apakah HeyGen bisa digunakan untuk orientasi khusus tim?

Tentu saja. HeyGen membantu organisasi membuat video orientasi yang disesuaikan untuk tim, peran, atau departemen tertentu sehingga karyawan baru menerima konten pelatihan yang relevan.

Bagaimana cara memperbarui video orientasi ketika kebijakan perusahaan berubah?

HeyGen memudahkan dan mempercepat proses pengeditan video. Ubah skrip atau visual dan buat ulang konten dalam hitungan menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang.

Apakah video onboarding HeyGen dapat digunakan di berbagai platform?

Ya, Anda dapat mengoptimalkan video HeyGen untuk portal HR, platform pembelajaran, atau intranet. Ini memastikan karyawan baru memiliki akses mudah ke pelatihan dari mana saja.

Seberapa cepat saya dapat membuat video pelatihan onboarding dengan HeyGen?

Bergantung pada konten dan kustomisasi, HeyGen dapat membantu Anda memproduksi video orientasi dalam beberapa jam saja, yang secara drastis memangkas waktu produksi yang biasanya diperlukan.

Apakah saya memerlukan keahlian produksi video untuk menggunakan HeyGen untuk pelatihan orientasi?

Sama sekali tidak. Berkat desain yang ramah pemula dari HeyGen, staf HR, manajer, dan pelatih dapat dengan mudah membuat video orientasi tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi.

Jenis konten onboarding apa yang paling diuntungkan oleh HeyGen?

Sangat cocok untuk orientasi karyawan baru, pembangunan budaya, panduan khusus peran, atau pelatihan kepatuhan. Pada dasarnya, di mana pun Anda memerlukan konten yang jelas dan menarik untuk karyawan baru, HeyGen siap membantu Anda.

Bagaimana cara memulai menggunakan HeyGen untuk video onboarding?

Daftar di HeyGen, manfaatkan kemampuan video berbasis AI-nya, dan mulai buat video onboarding yang berdampak untuk tenaga kerja Anda segera.

