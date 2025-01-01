Proses orientasi yang kuat menyiapkan karyawan untuk sukses. Baik memperkenalkan budaya perusahaan, menjelaskan proses, atau membimbing pelatihan khusus tim, HeyGen memungkinkan tim HR untuk membuat video orientasi dengan cepat tanpa memerlukan tim produksi penuh.
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
Cara membuat video orientasi dengan HeyGen
Masuk ke HeyGen dan mulai buat video pelatihan onboarding yang menarik dengan AI dalam hitungan menit.
HeyGen adalah platform pembuatan video AI yang membantu perusahaan membuat video orientasi dengan cepat. Ini mempercepat pelatihan karyawan baru dengan menyediakan konten video yang skalabel dan dinamis.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan produksi yang mahal, presenter di depan kamera, dan proses penyuntingan yang panjang. Avatar AI menyampaikan konten orientasi secara profesional, mengurangi waktu produksi dan meningkatkan efisiensi pelatihan secara keseluruhan.
Tentu saja. HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tuan rumah virtual Anda agar sesuai dengan branding tertentu. Ubah penampilan, nada, dan skrip untuk menjaga konsistensi dalam pengalaman orientasi Anda.
Tentu saja. HeyGen membantu organisasi membuat video orientasi yang disesuaikan untuk tim, peran, atau departemen tertentu sehingga karyawan baru menerima konten pelatihan yang relevan.
HeyGen memudahkan dan mempercepat proses pengeditan video. Ubah skrip atau visual dan buat ulang konten dalam hitungan menit—tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Ya, Anda dapat mengoptimalkan video HeyGen untuk portal HR, platform pembelajaran, atau intranet. Ini memastikan karyawan baru memiliki akses mudah ke pelatihan dari mana saja.
Bergantung pada konten dan kustomisasi, HeyGen dapat membantu Anda memproduksi video orientasi dalam beberapa jam saja, yang secara drastis memangkas waktu produksi yang biasanya diperlukan.
Sama sekali tidak. Berkat desain yang ramah pemula dari HeyGen, staf HR, manajer, dan pelatih dapat dengan mudah membuat video orientasi tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi.
Sangat cocok untuk orientasi karyawan baru, pembangunan budaya, panduan khusus peran, atau pelatihan kepatuhan. Pada dasarnya, di mana pun Anda memerlukan konten yang jelas dan menarik untuk karyawan baru, HeyGen siap membantu Anda.
Daftar di HeyGen, manfaatkan kemampuan video berbasis AI-nya, dan mulai buat video onboarding yang berdampak untuk tenaga kerja Anda segera.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.