Educational Video Maker: Gumawa ng Kaakit-akit na Mga Aralin sa Sandaling Oras

Gumawa ng nakakaengganyong educational videos gamit ang AI powered educational video maker ng HeyGen. Mabilis na lumikha ng lessons, explainers, at training videos mula sa mga ideya, script, larawan, o umiiral na materyales gamit ang awtomatikong visuals, boses, captions, at pacing. Wala nang kailangang pagfi‑film, pag-e-edit ng timelines, o magastos na production.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga aralin at leksiyon sa silid-aralan

Recording lectures repeatedly is time consuming. Use an educational video maker to generate clear lesson videos that students can revisit anytime.

Mga online course at e-learning

Producing course videos traditionally requires studios and editors. AI video generation creates structured learning modules quickly and consistently.

Mga programa para sa pagsasanay at onboarding

Training videos often go out of date fast, but using video templates can help keep them relevant. Generate and update instructional videos easily as policies, tools, or processes change.

Mga proyekto at presentasyon ng estudyante

Help students communicate ideas visually without technical barriers. AI generated videos support creativity while maintaining clear structure.

Komunikasyon sa mga paaralan at unibersidad

Share announcements, orientations, and updates through engaging educational videos instead of long emails or static slides.

Multilingual na nilalaman sa edukasyon

Deliver lessons globally using video translator capabilities for your educational video content. Create educational videos in multiple languages while preserving pacing and clarity.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Gamit sa Paggawa ng Mga Educational Video

Ang HeyGen ay ginawa para sa mga modernong education team na nangangailangan ng malinaw na direksyon, pagkakapare-pareho, at kakayahang mag-scale. Mula sa mga silid-aralan hanggang sa corporate learning, pinapalitan ng AI video generation ang mabagal na production workflows ng mabilis at flexible na content creation.

Ginawa para sa pagtuturo sa malakihang antas

Gumawa ng mga educational video sa loob ng ilang minuto imbes na ilang linggo. Inaako ng AI ang visuals, narration, at structure para makapagpokus ang mga tagapagturo sa learning outcomes, hindi sa production tasks.

Dinisenyo para sa lahat ng uri ng learning environment

Gumawa ng mga video para sa K–12, mas mataas na edukasyon, pagsasanay, at panloob na pagbabahagi ng kaalaman gamit ang aming libreng mga educational video tool. Madaling maiangkop ang content sa iba’t ibang format, audience, at mga channel ng distribusyon.

Madali para sa mga guro at mga team

Hindi mo kailangan ng karanasan sa design o video editing para gumawa ng educational videos gamit ang aming user-friendly na platform. Dahil sa simpleng workflow, madali para sa mga guro, trainers, at administrators na makagawa ng mga propesyonal na educational videos.

End-to-end na AI video generation

Gumawa ng kumpletong educational videos gamit ang AI video generator. Awtomatikong binubuo ng HeyGen ang mga eksena, pacing, captions, at narration, na ginagawang makinis at handang i-share ang iyong mga education videos.

Smiling woman in a metallic shirt holding a tablet, with a "2025 AI Sentiment Report" graphic.

Biswal na pagkatuto gamit ang image-to-video

Gawing gumagalaw ang mga diagram, slide, at larawan gamit ang mga image to video na tool. Nagdadagdag ang AI ng galaw at istruktura na nagpapahusay ng pag-unawa at nagpapanatiling masigla ang atensyon ng mga nag-aaral.

Image upload interface showing multiple photo thumbnails, a drag-and-drop area, and a pointer with a selected image.

Natural na boses at lip sync na pag-deliver

Ipaliwanag nang malinaw ang mga konsepto gamit ang makatotohanang pagbigkas at eksaktong lip sync. Pumili ng mga boses at wika na babagay sa iba’t ibang paksa, pangkat ng edad, o rehiyon.

Voice cloning

Mga update at kontrol batay sa script

I-update ang mga lesson sa pamamagitan ng pag-edit ng content sa halip na muling mag-record. Baguhin ang mga paksa, halimbawa, o mga wika at i-regenerate agad ang video na may pare-parehong kalidad.

motion graphics photos to video

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang Educational Video Maker

Gumawa ng mga educational na video gamit ang AI sa apat na simpleng hakbang.

Hakbang 1

Idagdag ang iyong learning content

Magsimula sa isang ideya, script, slides, o mga larawan. Tukuyin ang paksa, audience, at tono ng iyong educational video upang matiyak na nakaayon ito sa mga layunin mo para sa iyong video content.

Hakbang 2

I-customize ang visuals at boses

Pumili ng visual style, narasyon, caption, at mga wika. Mag-apply ng branding o formatting para tumugma sa iyong learning environment.

Hakbang 3

Gumawa gamit ang AI

Ang AI video generator ng HeyGen ang bumubuo ng kumpletong educational video na may sabay-sabay na visuals, boses, at galaw.

Hakbang 4

I-export at i-update anumang oras

I-download ang iyong video o balikan ito mamaya sa pamamagitan ng pag-adjust ng content at pag-regenerate nang hindi nagsisimula muli.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang educational video maker?

Ang isang educational video maker ay gumagamit ng AI video generation para awtomatikong gumawa ng mga learning video. Gumagawa ito ng visuals, narration, at captions nang hindi na kailangan ng tradisyunal na pagfi-film o pag-e-edit, kaya mas napapadali at napapabilis ang proseso ng paggawa ng video.

Paano pinapahusay ng AI ang mga educational na video?

Ang AI ay malinaw na nag-aayos ng content, awtomatikong nagdadagdag ng mga visual at boses, at tinitiyak ang pare-parehong pacing. Nakakatulong ito sa mga nag-aaral na mas maunawaan at mas matandaan ang impormasyon.

Maaari ba akong gumawa ng mga video para sa iba’t ibang antas ng edukasyon?

Oo. Gumagana ang educational video maker para sa K–12, mas mataas na edukasyon, corporate training, at mga internal na programa sa pagkatuto.

Sinusuportahan ba nito ang maraming wika?

Oo. Maaari kang gumawa ng mga educational na video sa iba’t ibang wika gamit ang built-in na translation at voice features.

Maaari ba akong gumamit ng mga larawan o slides sa halip na video footage?

Oo. Ang mga image-to-video na tool ay nag-a-animate ng mga slide, diagram, at iba pang visual, kaya mas nakakaengganyo ang mga aralin nang hindi na kailangang mag-shoot ng video, perpekto para sa animated na video content.

Kailangan ba ng mga guro o tagapagsanay ng skills sa pag-edit?

Hindi. Ang workflow ay idinisenyo para sa mga hindi teknikal na gumagamit. Inaako ng AI ang produksyon habang nakatuon ka sa pagtuturo ng nilalaman.

Anong mga format ang puwede kong pag-exportan ng mga educational video?

Maaaring i-export ang mga video sa mga karaniwang format na angkop para sa mga LMS platform, website, presentasyon, at pagbabahagi sa social media.

Maaari ko pa bang i-update ang mga educational video pagkatapos?

Oo. I-edit ang content, palitan ang mga halimbawa, o i-update ang wika at i-regenerate ang video nang hindi ito muling ginagawa mula sa simula, salamat sa aming education video maker.

