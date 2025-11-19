AI Video Clip Generator: Gumawa ng AI Videos sa Ilang Minuto

Gawing maiikli at madaling i-share ang mahahabang video gamit ang AI video clip generator ng HeyGen. I-upload lang ang buong recording at awtomatikong gumawa ng maraming high-impact clips na naka-optimize para sa social media feeds, nang hindi na kailangang mag-scrub sa timeline o mag-edit ng footage nang mano-mano.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga clip mula sa podcast at panayam

Mga clip mula sa podcast at panayam

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

Mga tampok sa edukasyonal na video

Mga tampok sa edukasyonal na video

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

Mga piraso ng demo ng produkto

Mga piraso ng demo ng produkto

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Mga recap ng webinar at event

Mga recap ng webinar at event

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Mga content engine para sa social media

Mga content engine para sa social media

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Panloob na pagbabahagi ng kaalaman

Panloob na pagbabahagi ng kaalaman

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Video Clip Generator

Ang HeyGen ay ginawa para sa malakihang repurposing. Tinutulungan nito ang mga team na kunin ang pinaka-kaakit-akit na mga sandali mula sa mahahabang video at gawing mga clip na madaling i-publish, madaling i-update, at dinisenyo para mag-perform nang mahusay.

Hinahanap ang mga mahahalagang sandali

Sinusuri ng AI video clip generator ang pananalita, pacing, at mga visual cue para mahanap ang mga sandaling kumpleto at kapana-panabik na panoorin nang hiwalay.

Ginawa para sa maikling anyo ng distribusyon

Ang mga clip ay ginagawa na isinasaalang-alang ang paraan ng panonood sa social media, kabilang ang framing, pacing, at pagiging handa sa captions para sa vertical at square na mga format.

Malaki ang nababawas sa oras ng pag-edit

Sa halip na mag-trim nang mano-mano, nakakagawa ang mga team ng maraming clip nang sabay-sabay at ginugugol ang oras sa paghasa ng mensahe imbes na sa pagputol ng footage.

Awtomatikong pagtukoy ng highlight

Mag-upload ng mahabang video at hayaang tukuyin ng system ang natural na mga hangganan ng clip batay sa diyalogo, diin, at pagbabago ng paksa. Ang bawat clip ay inayos para magmukhang sinadya at hindi biglaang putol, salamat sa advanced na kakayahan ng AI clip generator.

image to video

Maramihang clip na nalilikha mula sa isang video

Gumawa ng ilang maiikling clip mula sa isang source video sa iisang proseso. Ginagawang tuloy-tuloy na mapaggamitang content ng AI video clip generator ang isang recording.

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Mga layout ng clip na handa na para sa caption

Bawat clip ay ginagawa na may malinaw na espasyo para sa captions at on-screen text. Nakakatulong ito sa panonood kahit naka-mute ang tunog at nagpapalinaw ng mensahe sa iba’t ibang social platforms.

Voice cloning

Pagkaka-frame na inangkop para sa platform

Ang mga clip ay awtomatikong inaayos para sa TikTok, square, o landscape na viewing. Nanatiling naka-sentro at madaling basahin ang mga subject nang hindi na kailangang mag-reframe nang mano-mano, salamat sa AI-powered na teknolohiya.

motion graphics photos to video

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Video Clip Generator

Gumawa ng maiikling video clip sa apat na hakbang gamit ang workflow na dinisenyo para sa bilis at malakihang produksyon.

Hakbang 1

Mag-upload ng mahabang video

Idagdag ang iyong buong haba na recording. Sinusuri ng HeyGen ang audio at visuals para maunawaan ang istruktura at diin.

Hakbang 2

Awtomatikong gumawa ng mga clip

Ang AI video clip generator ay kumikilala ng maraming posibleng clip at inihahanda ang mga ito bilang magkakahiwalay na segment.

Hakbang 3

Suriin at pagandahin

I-edit ang text ng clip, captions, o framing kung kailangan. Ayusin ang haba o diin nang hindi muling pinuputol ang footage.

Hakbang 4

I-export at i-publish

I-download ang mga clip sa mga format na kailangan mo at i-publish ang mga ito sa iba’t ibang social platform tulad ng TikTok, mga website, o internal tools.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI video clip generator?

Ang isang AI video clip generator ay awtomatikong nagko-convert ng mahahabang video sa maiikling clip. Natutukoy nito ang mga highlight na sandali at inihahanda ang mga ito bilang mga video na handang i-share.

Anong mga uri ng video ang pinakamainam gumana?

Mga video na may malinaw na pagsasalita o malinaw na pagkakabuo ang gumagana nang lalo pang mahusay, kabilang ang mga podcast, panayam, webinar, mga leksyon, at mga demo ng produkto.

Gaano kahaba ang mga nagawang clip?

Karaniwan, ang mga clip ay mula labinlimang segundo hanggang isang minuto, pero puwedeng baguhin ang haba depende sa mga layunin mo sa pag-publish.

Kailangan ba ng karanasan sa video editing?

Hindi. Ang workflow ay dinisenyo para sa mga hindi editor. Nirerepaso at pinapaganda mo ang mga clip nang hindi gumagamit ng timelines o advanced na mga tool, kaya mas madali kaysa dati gamit ang aming AI tool.

Maaari ba akong maglagay ng captions sa mga clip?

Oo. Ang mga clip ay ginagawa gamit ang mga layout na angkop para sa captions at maaaring maglaman ng awtomatikong nabubuong captions para sa mas malinaw na panonood.

Pwede ba akong gumawa ng maraming clip nang sabay-sabay?

Oo. Mula sa isang mahabang video, maaari kang gumawa ng maraming clip sa isang beses na pag-generate, para tuloy-tuloy at pare-pareho ang nilalabas na content.

Anong mga format ang maaari kong i-export?

Maaari kang mag-export ng vertical, square, at landscape na mga clip na angkop para sa mga social platform, website, at internal na pagbabahagi gamit ang AI clip generator.

Paano ito akma sa isang content strategy?

Tinutulungan ng AI video clip generator ang mga team na makakuha ng mas malaking halaga mula sa bawat recording sa pamamagitan ng pag-convert ng isang video sa maraming asset na handa nang i-distribute.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

