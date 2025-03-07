Gumawa ng kaakit-akit na AI marketing videos na agad nakakahatak ng atensyon at nakakapag-convert, nang hindi kailangan ng komplikadong editing o studio shoots. Gawing on-brand na videos para sa bawat channel sa loob ng ilang minuto ang mga product links, scripts, o simpleng ideya. Tinutulungan ng HeyGen ang mga team na makapaglabas ng mas maraming creative, makapag-test nang mas mabilis, at panatilihing laging umaandar ang marketing.
Subukan ang aming libreng Image to video generator
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na AI para sa pag-convert ng script tungo sa video
Ginagawang mataas na kalidad at parang totoong video ng HeyGen ang kahit anong script sa loob lang ng ilang minuto. Maaari kang magsimula mula sa isang magaspang na ideya, isang pulidong screenplay, o kahit ilang bullet points lang. Gumagawa ang HeyGen ng makatotohanang mga eksenang may nagsasalita gamit ang makapangyarihang mga kontrol, kaya maaari kang magmula sa mga salita hanggang sa tapos na ang video nang hindi na kailangan ng tradisyunal na production workflow.
Gawing makinis na video ang mga script sa loob lang ng ilang minuto. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa tradisyunal na pag-shoot, pagre-reshoot, o sa mga komplikadong editing timeline.
Gumawa ng professional-grade na mga video gamit ang isang workflow na simple at intuitive. Walang kailangang editing background. Walang teknikal na setup. Isulat lang, i-generate, at i-refine.
Mula sa unang draft hanggang sa final export, pinapadali ng text-based editor ng HeyGen ang buong proseso. Maaari kang mag-update ng mga linya, mag-adjust ng pacing, magbago ng mga eksena, at mabilis na mag-iterate—parang nag-e-edit ka lang ng dokumento, hindi ng timeline.
Link at script para sa paggawa ng video
Magsimula mula sa isang URL, product description, o marketing script at awtomatikong gumawa ng mga scene. Kinukuha ng HeyGen ang mahahalagang punto at ginagawang maayos na nakaayos na mga video segment. Maaari mong i-refine o i-regenerate hangga’t hindi pa tama ang pakiramdam ng konsepto.
Mga template para sa marketing at mga format ng ad
Gumamit ng mga handa nang layout para sa promos, explainers, product highlights, at social ads. Inaayos na ng mga template ang pacing, hierarchy ng text, at framing para sa’yo. Nakakatulong ito para manatiling pulido ang hitsura ng mga video kahit kapos sa oras.
Mga AI avatar, boses, at caption
Magdagdag ng human presence gamit ang AI spokespeople at natural na voiceover sa iba’t ibang wika. Pinapahusay ng auto captions ang accessibility at performance sa mga sound-off feed. Ikaw ang may kontrol sa style, tono, at mensahe nang hindi na kailangan ng mga aktor.
Multi-platform na pag-export at mga aspect ratio
Mag-export sa vertical, square, at horizontal na mga format na nakaangkop sa iba’t ibang channel. Panatilihin ang safe areas, readability, at motion sa lahat ng bersyon. Sa ganitong paraan, makakapag-launch ka ng mga campaign saanman mula sa iisang proyekto.
Paano Gamitin ang AI Marketing Videos Generator
Nagbibigay ang HeyGen sa mga marketer ng isang simpleng workflow na madaling isama sa kasalukuyang campaign planning. Ikaw ang magdadala ng brief at mga layunin, ang AI video generator ang bahala sa mga detalye ng produksyon para makapagpokus ka sa strategy at creative direction.
I-paste ang product page, magsulat ng maikling prompt, o idagdag ang kasalukuyan mong script. Itakda ang iyong layunin, audience, at pangunahing mensahe.
Pumili ng mga template, kulay, font, at visual style na tumutugma sa iyong brand para sa video content. Pumili ng AI voice o avatar na malinaw na maghahatid ng iyong mensahe.
I-preview ang nagawang video at i-adjust ang on-screen text, timing, at visuals. Subukan ang iba’t ibang hook o offer para makapaghanda sa testing.
I-download ang mga final na video sa tamang format para sa bawat platform. I-upload ang mga ito sa ad managers, landing pages, websites, at mga email tool.
Ang AI marketing videos ay mga promotional o educational na video na ginagawa gamit ang tulong ng artificial intelligence. Pinapayagan ka nitong gumawa ng scripts, visuals, at voiceovers mula sa simpleng inputs para mas mabilis makapag-launch ng mga campaign. Dahil dito, nababawasan ang pagdepende sa tradisyunal na video production.
Hindi. Ang HeyGen ay dinisenyo para sa mga marketer, hindi para sa mga editor. Inaayos ng mga template at guided workflows ang mga teknikal na detalye para makapagpokus ka sa mensahe, audience, at mga resulta, habang nakakakuha pa rin ng propesyonal na kinalabasan.
Oo. Maaari kang mag-upload ng mga logo, font, footage ng produkto, at mga larawan ng brand direkta sa mga proyekto. Lalabas ang mga asset na ito sa mga template para maging pare-pareho ang bawat video at nakaayon sa iyong visual identity.
Maaari kang gumawa ng mga video para sa social media platforms, ad networks, websites, at email campaigns. Iba’t ibang aspect ratio at export options ang tutulong sa’yo na makagawa ng content para sa TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, at iba pa gamit ang iisang base concept.
Maaaring makagawa ng mga simpleng video sa loob lamang ng ilang minuto kapag handa na ang iyong ideya. Kahit ang mas kumplikadong mga campaign na may maraming variant ay mas mabilis pa rin kaysa sa tradisyunal na produksyon. Ang bilis na ito ay perpekto para sa pagte-test at mabilis na pagresponde batay sa performance.
Oo. Maaari mong palitan ang mga wika, boses, at text sa screen habang nananatiling pare-pareho ang mga visual. Nakakatulong ang mga lokal na bersyon para makapagsalita ka nang direkta sa mga audience sa iba’t ibang rehiyon nang hindi na kailangang buuin muli ang buong proyekto.
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng mga high-quality na file na mahusay gumana para sa paid campaigns at organic placements. Ang tamang pag-format, suporta sa captions, at maayos na pacing ay tumutulong para siguraduhing mukhang pulido ang mga video sa bawat platform.
Oo. Maaaring magbahagi ng access sa mga proyekto ang maraming miyembro ng team, magbigay ng feedback, at mag-manage ng mga iteration. Mas pinadadali nito para sa marketing, creative, at performance teams na manatiling magkakaayon.
Oo. Maaari kang magsimula mula sa mga blog post, product page, o mga umiiral na script. Ang pag-convert ng nakasulat na content tungo sa video ay nakakatulong na pahabain ang buhay ng mga asset na mayroon ka na at maabot ang mga audience na mas gusto ang video.
Oo. Ang mga solo creator, maliliit na negosyo, at malalaking kumpanya ay lahat pwedeng makinabang sa AI marketing videos. Ang parehong mga tool na tumutulong sa malalaking global na team na mag-scale ng video production ay tumutulong din sa mas maliliit na team na makipagsabayan gamit ang mas mabilis at mas de-kalidad na content.
